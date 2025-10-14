آپ کو خوبصورت کہوں تو کوئی اعتراض تو نہیں؟ ٹرمپ نے اطالوی خاتون وزیر اعظم میلونی کی تعریف کی
مصرمیں امن اجلاس کے درمیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ آپ خوبصورت ہیں۔
Published : October 14, 2025 at 2:45 PM IST
شرم الشیخ: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مصر کے شہر شرم الشیخ میں غزہ امن اجلاس میں اچانک اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی کی تعریف کرنا شروع کردی۔
ٹرمپ نے سامعین سے کہا، "ہمارے پاس ایک خاتون ہے، ایک نوجوان خاتون جو۔۔۔ مجھے یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر اگر آپ یہ کہتے ہیں، تو یہ آپ کے سیاسی کیریئر کا خاتمہ ہے۔ لیکن میں کہوں گا کہ وہ ایک خوبصورت نوجوان خاتون ہیں!"
ٹرمپ نے جارجیا میلونی سے کہا، "امریکہ میں، اگر آپ کسی عورت کو خوبصورت کہتے ہیں، تو آپ کا سیاسی کیریئر ختم ہو جائے گا۔ لیکن میں اپنی قسمت آزمانے جا رہا ہوں۔ اگر میں کہوں کہ آپ خوبصورت ہیں، تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گی؟
تین بار شادی شدہ، 79 سالہ امریکی صدر ٹرمپ نے تسلیم کیا کہ انتہائی دائیں بازو کی لیڈر میلونی کے بارے میں ان کے تبصرے سے ان پر جنسی پرستی کے الزامات کا خطرہ تھا۔
اپنی تقریر کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے میلونی کو "بہت کامیاب سیاستدان" بھی کہا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو مصر میں غزہ سربراہی اجلاس میں اسٹیج پر موجود واحد خاتون رہنما اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی کے لیے چند انتخابی الفاظ کہے تھے: "وہ خوبصورت ہیں۔"
مشرق وسطیٰ میں امن کی کوششوں پر اپنی تقریر کے وسط میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ عام طور پر یہ آپ کے سیاسی کیریئر کا اختتام ہوتا ہے- وہ ایک خوبصورت نوجوان خاتون ہیں۔
ٹرمپ کے تبصرے پر میلونی کا فوری ردعمل واضح نہیں تھا، کیونکہ ٹرمپ کی کمر کیمروں کی طرف تھی۔ میلونی امیگریشن اور ثقافتی مسائل پر ٹرمپ کی دیرینہ نظریاتی اتحادی رہی ہیں۔
ٹرمپ نے مزید کہا، "اور اٹلی میں لوگ میلونی کی واقعی عزت کرتے ہیں۔ وہ بہت کامیاب سیاست دان ہیں۔"
قابل ذکر بات یہ ہے کہ تقریباً 30 رہنماؤں میں میلونی واحد خاتون تھیں جو سربراہی اجلاس کے لیے ٹرمپ کے پیچھے اسٹیج پر تھیں، جہاں انہوں نے غزہ میں امن قائم کرنے میں مدد کے لیے ایک اعلامیہ پر دستخط کیے تھے۔
ٹرمپ اس سے قبل صنفی تعصب پر مبنی تبصروں پر تنقید کا نشانہ بھی بن چکے ہیں۔ ستمبر میں، ایک امریکی اپیل عدالت نے مصنف ای جین کیرول کی ہتک عزت کے لیے ٹرمپ کے خلاف جیوری کے 83.3 ملین ڈالر کے جرمانے کو برقرار رکھا۔
