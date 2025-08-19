واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی ملاقات کے دوران ایک صحافی نے صدر زیلنسکی کے سوٹ کی تعریف کی، جس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ برجستہ طور پر کہا کہ میں نے بھی یہی کہا…
وائٹ ہاؤس میں فروری میں ہوئی دونوں رہنماؤں کی ملاقات کے برعکس اس بار میٹنگ میں ماحول کافی خوشگوار نظر آیا۔ گذشتہ روز ہوئی ملاقات میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی دونوں کے مزاج بدلے ہوئے نظر آئے اور ان کے بیچ بیچ اچھا تال میل نظر آیا۔
#WATCH | Washington, DC | During the meeting between US President Donald Trump and Ukrainian President Volodymyr Zelensky, a journalist complimented President Zelensky for his attire.— ANI (@ANI) August 18, 2025
US President Donald Trump adds, " i said the same thing..."
(video: white house) pic.twitter.com/ODG7osdd4d
غور طلب ہے کہ فروری 2025 میں زیلنسکی کی ٹرمپ کے ساتھ اوول آفس میں ملاقات اچھی نہیں رہی تھی۔ تاہم اس بار امریکی صدر قدرے بدلے ہوئے نظر آئے۔ پچھلی ملاقات میں ڈونلڈ ٹرمپ اور جے ڈی وینس نے یوکرین کے صدر کی کھلم کھلا توہین کی تھی جو کئی دنوں تک میڈیا میں سرخیوں میں رہی۔
اس بار زیلنسکی کے سوٹ کی تعریف کی گئی
یوکرین کے صدر زیلنسکی اس بار ٹرمپ سے ملنے وائٹ ہاؤس پہنچے تو انہوں نے سیاہ سوٹ پہن رکھا تھا۔ تاہم آخری بار وہ فوجی لباس میں ٹرمپ سے ملنے پہنچے تھے۔
اس بار ٹرمپ ان کا استقبال کرنے وائٹ ہاؤس پہنچے اور ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ پریس کانفرنس کے دوران ایک صحافی نے زیلنسکی کے سوٹ کی تعریف کی جس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے برجستہ طور پر کہا کہ میں پہلے ہی زیلنسکی کے سوٹ کی تعریف کر چکا ہوں۔ اس پر زیلنسکی مسکراتے ہوئے بھی ٹرمپ کو دیکھنے لگے اور کہا کہ انہیں یاد ہے۔ اس دوران ٹرمپ نے زیلنسکی کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا۔
پچھلی بار کیا ہوا تھا
فروری 2025 میں ولادیمیر زیلنسکی کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اوول آفس میں ملاقات کافی کشیدہ تھی۔ اس دوران امریکی صدر اور نائب صدر وینس زیلنسکی پر حاوی رہے۔ اس وقت زیلنسکی کا رویہ بھی مختلف نظر آرہا تھا۔ تاہم اس بار دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ، ٹرمپ نے کہا تھا کہ روس کے ساتھ جنگ کو ختم کرنے میں مدد کے لیے امریکہ یوکرین کے لیے یورپی سلامتی کی ضمانتوں کی حمایت کرے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ 'وائٹ ہاؤس' میں زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں سے ملاقات کے بعد پوتن سے بات کریں گے۔
