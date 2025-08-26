ETV Bharat / international

جنگ میں سات لڑاکا طیارے گر کر تباہ، ٹرمپ کا بڑا دعویٰ، پاک بھارت ایٹمی جنگ روک دی - DONALD TRUMP ON INDIA PAKISTAN

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ کو روکا تھا۔

donald trump once again claims he stopped india and pakistan war which was going to be nuclear Urdu News
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ (AP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 26, 2025 at 11:39 AM IST

واشنگٹن، امریکہ: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو ایک بار پھر پاک بھارت تنازعہ کے حوالے سے بڑا دعویٰ کردیا۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں کئی بڑی جنگوں کو روکنے میں کردار ادا کیا۔ ٹرمپ کے مطابق ان بڑے تنازعات میں سے ایک ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تھا جو 'ایٹمی جنگ' میں بدل سکتا تھا۔

یہی نہیں امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں نے یہ تمام جنگیں روک دی ہیں، ان میں سے ایک بڑی جنگ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی تھی۔ "یہ جنگ اگلے درجے تک پہنچ چکی تھی اور جوہری جنگ میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ انہوں نے آپس میں پہلے ہی 7 لڑاکا طیارے مار گرائے تھے جس کی وجہ سے حالات قابو سے باہر ہوتے جا رہے تھے۔"

بھارت اور پاکستان پر تجارتی دباؤ پیدا کیا گیا

ٹرمپ نے ایک بار پھر انکشاف کیا کہ انہوں نے بھارت اور پاکستان پر تجارتی دباؤ بنایا۔ میں نے کہا کیا تم لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہو؟ اگر لڑائی جاری رہی تو ہم کوئی تجارت یا معاہدہ نہیں کریں گے۔ یہی نہیں، میں نے صاف کہہ دیا، آپ کے پاس معاملہ حل کرنے کے لیے 24 گھنٹے ہیں، اس پر انہوں نے جواب دیا کہ اب جنگ نہیں ہوگی۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ وہ کئی مواقع پر ایسا طریقہ اپنا چکے ہیں اور تجارت کو ہتھیار بنا کر ملکوں کو لڑائی بند کرنے پر مجبور کر چکے ہیں۔

میں نے سات جنگیں روک دیں

امریکی صدر نے کہا کہ میں نے سات جنگوں میں سے چار اس لیے روکیں کہ میرے پاس ٹیرف اور تجارت تھی اور میں یہ کہنے کے قابل تھا کہ 'اگر آپ لڑنے جاتے ہیں اور سب کو مارنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ ہمارے ساتھ تجارت کریں گے تو میں آپ سب پر 100 فیصد ٹیرف لگا دوں گا، سب نے چھوڑ دیا... ہم ٹیرف میں ٹریلین ڈالر لے رہے ہیں اور ٹیرف کی وجہ سے جنگوں کو روک رہے ہیں... دوسرے ممالک نے ہمارے ساتھ ایسا کیا اور اب ہم دوسرے ممالک کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔

زیلنسکی اور پوٹن کی ملاقات نہ ہونے کی صورت میں سنگین نتائج برآمد ہوں گے

جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر روسی اور یوکرینی صدور ملاقات نہیں کرتے تو اس کے کیا نتائج ہوں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ "... اس کے سنگین نتائج ہوں گے، اگر میں صدر ہوتا تو یہ جنگ کبھی نہ ہوتی... ہم دیکھیں گے کہ اگلے ایک یا دو ہفتوں میں کیا ہوتا ہے اور اس وقت میں بہت سخت قدم اٹھاؤں گا..."

امریکہ یوکرین پر کوئی پیسہ خرچ نہیں کرتا

روس یوکرائن جنگ پر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ "امریکہ اب یوکرین پر کوئی پیسہ خرچ نہیں کرتا، ہم یوکرین سے نہیں، نیٹو کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ہم جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے ولادیمیر پوتن سے بھی بات کی ہے، روس یوکرین جنگ کو روکنا میرے لیے سب سے آسان تھا لیکن اب یہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے"۔

ہم نیٹو کو میزائل دیتے ہیں اور وہ یوکرین کو دیتے ہیں

امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ جوہری تخفیف اسلحہ چاہتے ہیں اور انھوں نے پوتن سے جوہری میزائلوں کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ یوکرین کی حفاظتی ضمانت پر انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی تک اس کے عمل پر بات نہیں کی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی حل نکال لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نیٹو کو میزائل دیتے ہیں اور وہ یوکرین کو دیتے ہیں۔ ہم اب یوکرین پر پیسہ نہیں کھو رہے ہیں، بلکہ کما رہے ہیں۔

