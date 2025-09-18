ETV Bharat / international

ٹرمپ نے بھارت کو تیئیس بڑے غیر قانونی منشیات پیدا کرنے والے ممالک کی فہرست میں کیا شامل، امریکہ کے لیے قرار دیا خطرہ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو 23 بڑے غیر قانونی منشیات پیدا کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔

donald trump names india china pakistan among 23 major illicit drug producing or transit nations Urdu News
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ (AP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 18, 2025 at 6:58 AM IST

4 Min Read
نیویارک/واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کو منشیات کی اسمگلنگ اور غیر قانونی منشیات کی پیداوار میں ملوث 23 ممالک کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ اس فہرست میں بھارت کے علاوہ پاکستان، افغانستان، چین، کولمبیا، بولیویا اور وینزویلا جیسے ممالک شامل ہیں۔ پیر (15 ستمبر 2025) کو کانگریس (امریکی پارلیمنٹ) میں پیش کیے گئے صدارتی فیصلہ میں، ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے 23 ممالک کی نشاندہی کی ہے جو منشیات کی غیر قانونی پیداوار اور اسمگلنگ میں ملوث ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ان ممالک میں افغانستان، بہاماس، گوئٹے مالا، ہیٹی، بیلیز، بھارت، جمیکا، لاؤس، بولیویا، میانمار، چین، کولمبیا، کوسٹاریکا، ڈومینیکن ریپبلک، ایکواڈور، ایل سلواڈور، ہونڈوراس، میکسیکو، نکاراگوا، پاکستان، پاناما، پیرو اور وینزویلا شامل ہیں۔

امریکہ میں غیر قانونی منشیات کی سپلائی

صدارتی تعین وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری کردہ رہنمائی کی ایک قسم ہے جو امریکی وفاقی حکومت کی ایگزیکٹیو برانچ کی سرکاری پالیسی یا موقف کے حصے کے طور پر کیے گئے فیصلوں کی عکاسی کرتی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ٹرمپ نے کانگریس کو ان بڑے ممالک کی فہرست پیش کی جو امریکہ میں غیر قانونی منشیات کی سپلائی اور اسمگلنگ کرتے ہیں۔

یہ بات افغانستان سمیت پانچ ممالک کے بارے میں کہی گئی

صدارتی فیصلہ میں جن 23 ممالک کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان میں سے پانچ (افغانستان، بولیویا، میانمار، کولمبیا اور وینزویلا) اپنی کوششوں کو مکمل طور پر نافذ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ان سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے انسداد منشیات آپریشنز کو بہتر بنائیں۔ مزید برآں، امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق، یہ ممالک غیر قانونی ادویات اور ان کی تیاری میں استعمال ہونے والے کیمیکلز کی تیاری اور اسمگلنگ کے ذریعے امریکہ اور اس کے عوام کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔

اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے واضح کیا کہ فہرست میں کسی ملک کی موجودگی لازمی طور پر اس ملک کی حکومت کی انسداد منشیات کی کوششوں یا امریکہ کے ساتھ اس کے تعاون کی سطح کی عکاسی نہیں کرتی۔

امریکہ نے چین کے بارے میں کیا کہا؟

اسی تناظر میں، "صدارتی فیصلہ" میں، ٹرمپ نے کہا کہ فینٹینیل کی غیر قانونی پیداوار کو ایندھن دینے والے دنیا کے سب سے بڑے کیمیکلز کے طور پر چین کا کردار واضح طور پر واضح ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین منشیات کی عالمی وبا کو ایندھن فراہم کرنے والے بڑے سپلائرز میں بھی شامل ہے، بشمول نائٹرازپام اور میتھمفیٹامین۔

امریکی صدر نے کہا کہ چینی قیادت ان کیمیکلز کی سپلائی کو کم کرنے اور ان کی دستیابی میں سہولت فراہم کرنے والے مجرموں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے لیے سخت کارروائی کر سکتی ہے اور کرنی چاہیے۔

