واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو چین کے ساتھ تجارتی معاہدے میں 90 دن کی توسیع کر دی ہے۔ اس نے ایک بار پھر دنیا کی دو سب سے بڑی معیشتوں کے درمیان تصادم کو کم از کم تین مہینے کے لیے ٹال دیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جانکاری دی کہ انہوں نے چین کے ساتھ تجارتی معاہدے میں توسیع کے لیے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں۔ معاہدے کے دیگر تمام عناصر وہی رہیں گے۔ پچھلی ڈیڈ لائن منگل کی رات 12:01 بجے ختم ہونے والی تھی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو (مقامی وقت کے مطابق) ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے جس میں چین پر محصولات کی ڈیڈ لائن میں مزید 90 دن کی توسیع کر دی گئی ہے۔ سی این بی سی نے پیر کو وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار کے حوالے سے بتایا کہ یہ فیصلہ بیجنگ میں آدھی رات کی ڈیڈ لائن سے چند گھنٹے پہلے آیا ہے۔ جب پچھلے 90 دن کا وقفہ ختم ہونے والا تھا۔ اس سے قبل پیر کو ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ چین کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے نمٹ رہے ہیں جب کہ بیجنگ نے کہا تھا کہ وہ مثبت نتیجہ چاہتا ہے۔
امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی کشیدگی کی ایک تاریخ رہی ہے، جہاں ایک دوسرے کی مصنوعات پر محصولات خطرناک سطح تک پہنچ گئے ہیں۔ اپریل میں امریکہ نے چینی اشیاء پر 145 فیصد محصولات تک عائد کر دیے تھے، جب کہ چین نے جوابی طور پر امریکی مصنوعات پر 125 فیصد محصولات عائد کر دیے تھے۔
تاہم مئی میں سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ہونے والی ملاقات کے دوران دونوں ممالک نے عارضی طور پر ٹیرف کم کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ امریکہ نے اپنے ٹیرف کو 145 فیصد سے کم کر کے 30 فیصد کر دیا، جب کہ چین نے اپنے ٹیرف کو 125 فیصد سے کم کر کے 10 فیصد کر دیا۔ لیکن یہ وقفہ ایسے وقت میں آیا ہے جب مذاکرات ابھی جاری ہیں۔ پیر کو ٹائم لائن کے بارے میں پوچھے جانے پر ٹرمپ نے کہا، "آئیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ کے میرے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔"
اس حوالے سے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لن جیان کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا۔ اس میں کہا گیا کہ ٹرمپ اور جن پنگ کے درمیان فون پر بات چیت ہوئی۔ دونوں مل کر کام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ چین کو بھی امید ہے کہ امریکہ برابری، احترام اور باہمی فائدے کی بنیاد پر مثبت نتائج کے لیے کوشش کرے گا۔'
دونوں ممالک کے بیچ اختلافات سامنے آنے کے بعد جون میں اہم اقتصادی حکام کی لندن میں میٹنگ کی۔ امریکی حکام نے اپنے ہم منصبوں پر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگایا۔ اطلاعات کے مطابق پالیسی سازوں کی گذشتہ ماہ اسٹاک ہوم میں دوبارہ ملاقات ہوئی۔ اگرچہ دونوں ممالک ٹیرف کی بحالی سے بچنے کی کوشش کرتے دکھائی دیے۔ امریکی تجارتی ایلچی جیمسن گریر نے گزشتہ ماہ کہا کہ ایسی کسی بھی توسیع کا حتمی فیصلہ صدر ٹرمپ کریں گے۔
