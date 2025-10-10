ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں ملا نوبل امن انعام ، وینزویلا کی ماریہ کورینو ماچاڈو نے ماری بازی
امن کے نوبل امن انعام کا اعلان ہو چکا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خواب چکنا چور ہو گیا۔
Published : October 10, 2025 at 2:54 PM IST
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امن کے نوبل انعام سے اس مرتبہ بھی چوک گئے۔ نوبل کمیٹی نے ماریہ کورینا ماچاڈو کو اس سال کا نوبل امن انعام یافتہ قرار دیا ہے۔
کمیٹی نے اپنے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ، ماریہ کورینا ماچاڈو نے وینزویلا کے لوگوں کے جمہوری حقوق کو فروغ دینے اور آمریت سے جمہوریت کی منصفانہ اور پرامن منتقلی کے حصول کے لیے جدوجہد کی۔ ان کے اس انتھک کام کے لیے انھیں امن کے نوبل انعام سے نوازا جا رہا ہے۔
کمیٹی نے ماچاڈو کی جیت کے بارے میں کہا کہ، "2025 امن کا انعام ایک بہادر اور پرعزم چیمپیئن کے پاس جاتا ہے، ایک ایسی عورت کے پاس جو بڑھتے ہوئے اندھیرے میں جمہوریت کے شعلے کو جلائے رکھتی ہے۔"
انہوں نے مزید کہا: "وینزویلا میں ڈیموکریٹک فورسز کی رہنما کے طور پر، ماریا کورینا ماچاڈو لاطینی امریکہ میں سویلین جرات کی سب سے غیر معمولی مثالوں میں سے ایک ہیں۔
حالیہ دنوں میں، ماچاڈو ایک سیاسی اپوزیشن میں ایک اہم متحد شخصیت رہی ہیں۔
پچھلے سال، یورپی یونین نے ماریا کورینا ماچاڈو کو ایک اور وینزویلا کے اپوزیشن سیاست دان ایڈمنڈو گونزالیز اروٹیا کے ساتھ انسانی حقوق کا اپنے سب سے بڑے اعزاز سے نوازا تھا۔
واضح رہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کئی مرتبہ عوامی سطح پر خود کو امن کے نوبل انعام کا حقدار بتا چکے ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر انہیں سات سے زائد عالمی تنازعات ختم کرنے کے باوجود امن کا نوبل انعام نہیں دیا گیا تو یہ امریکہ کی 'بہت بڑی توہین' ہوگی۔
غزہ تنازع کے خاتمے کے لیے اپنے منصوبے کا ذکر کرتے ہوئے ٹرمپ نے کوانٹیکو میں فوجی رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ، وہ (نوبل انعام) کسی ایسے شخص کو دیں گے جس نے کچھ نہیں کیا ہوگا، جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خیالات اور جنگوں کو سلجھانے کے مسئلے پر ایک کتاب لکھی ہو گی۔۔۔ نوبل کسی مصنف کو ملے گی، دیکھتے ہیں، کیا ہوتا ہے۔ ''
ٹرمپ نے مزید کہا تھا کہ، "لیکن یہ ہمارے ملک کی بہت بڑی توہین ہوگی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ (نوبل) نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ملک کو ملے، یہ امریکہ کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، ذرا سوچو، اگر یہ (غزہ امن منصوبہ) کامیاب ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہوگا۔ میں یہ ہلکے میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ میں سمجھوتوں کے بارے میں کسی سے بھی زیادہ جانتا ہوں۔ میری پوری زندگی اسی سے متعلق ہے۔" انہوں نے کہا، "آٹھ تنازعات کو حل کرنا ایک اعزاز کی بات ہے۔"
