ٹرمپ نے ٹیکساس میں ہندوستانی نژاد شہری کے قتل کا نوٹس لیا، انصاف کا کیا وعدہ

امریکی ریاست ٹیکساس میں ایک بھارتی نژاد موٹل منیجر کو اس کی بیوی اور بیٹے کے سامنے معمولی جھگڑے پر قتل کر دیا گیا۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ (AP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 15, 2025 at 9:40 AM IST

5 Min Read
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیکساس میں ہندوستانی نژاد 50 سالہ موٹل مینیجر چندرا ناگامالیا کے بہیمانہ قتل کو سنجیدگی سے لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں ملزمین کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کیوبا کے ایک تارک وطن نے ٹیکساس میں ہندوستانی نژاد شہری کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ ٹرمپ نے اس معاملے پر پچھلی بائیڈن انتظامیہ کو بھی نشانہ بنایا۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا کہ ملزمین کے خلاف قانون کے مطابق مقدمہ چلایا جائے گا۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، 'میں ٹیکساس کے ڈیلاس میں ایک قابل احترام شخص چندرا ناگامالیا کے قتل سے متعلق خوفناک خبر سے واقف ہوں۔ ناگامالیا کو کیوبا کے ایک غیر قانونی اجنبی نے مقتول کی بیوی اور بیٹے کے سامنے بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ وہ ملزم ہمارے ملک میں کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔' ٹرمپ نے قتل کے ملزمین کو کمیونٹی میں چھوڑنے کے لیے بائیڈن کی پچھلی انتظامیہ پر بھی الزام لگایا۔

ملزم کو اس سے قبل بھیانک جرائم میں کیا گیا تھا گرفتار

اس شخص کو اس سے قبل بھیانک جرائم میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے خلاف بچوں کے جنسی استحصال، آٹو چوری اور دیگر کے مقدمات درج تھے۔ بائیڈن کو نشانہ بناتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ان کی نااہلی کی وجہ سے ملزم کو رہا کر کے ہماری مادر وطن واپس بھیج دیا گیا۔ کیوبا اپنے ملک میں ایسا برا شخص نہیں چاہتا تھا۔

سر دھڑ سے الگ کرکے، سر کوڑے دان میں پھینکنے کا الزام

ٹرمپ نے یقین دلایا کہ پرسکون رہیں، میرے دور میں ان غیر قانونی تارکین وطن مجرموں کے ساتھ نرمی کا وقت ختم ہو گیا ہے۔! آپ کو بتاتے چلیں کہ 10 ستمبر کو ٹیکساس کے ڈیلاس کے ایک موٹل میں ناگاملیا پر حملہ کر کے ان کا سر قلم کر دیا گیا تھا۔ اس معاملے میں ملزم 37 سالہ مارٹینز کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس پر ناگامالیا کا سر قلم کرنے اور اس کا سر کوڑے دان میں پھینکنے کا الزام ہے۔

لات مار کر مقتول کا سر موٹل کی پارکنگ میں پھینک دیا

سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک پریشان کن ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ مارٹینز شکار کا پیچھا کرتے ہوئے اور ناگامالیا پر اس وقت تک حملہ کرتا ہے جب تک کہ اس کا سر قلم نہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے لات مار کر مقتول کا سر موٹل کی پارکنگ میں پھینک دیا اور پھر اسے اٹھا کر کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا۔

ملک سے ڈی پورٹ کرنے کا عمل شروع

جمعہ کو، امریکی محکمۂ ہوم لینڈ سکیورٹی (DHS) نے اعلان کیا کہ امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ (ICE) نے حملہ آور کو ملک سے ڈی پورٹ کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ ایک بیان میں ڈی ایچ ایس کی اسسٹنٹ سکریٹری ٹریسیا میک لافلے نے بائیڈن انتظامیہ پر غیر دستاویزی تارکین وطن کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت دینے کا الزام بھی لگایا۔

انہوں نے کہا، 'یورڈینس کوبوس مارٹینز کے ذریعہ ایک موٹل میں شکار کا یہ ہولناک، وحشیانہ قتل مکمل طور پر روکا جاسکتا تھا اگر اس مجرمانہ غیر قانونی اجنبی کو ہمارے ملک میں بائیڈن انتظامیہ نے نہ چھوڑا ہوتا۔' ڈی ایچ ایس کے مطابق، مارٹنیز بلیو بونٹ حراستی مرکز میں آئی سی ای ڈلاس کی تحویل میں تھا جب تک کہ اسے بائیڈن انتظامیہ کے تحت 13 جنوری 2025 کو انتظامیہ کے حکم پر رہا نہیں کیا گیا۔

