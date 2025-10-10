کیا پاکستان نے افغانستان پر حملہ کر دیا؟ کابل میں دھماکے کی آواز سنی گئی
سابق امریکی ایلچی زلمے خلیل زاد نے کابل میں دھماکے کو پاکستان کی جانب سے کیا گیا حملہ قرار دیا ہے۔
Published : October 10, 2025 at 10:48 AM IST
کابل: جمعرات کو دیر گئے افغان طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ طالبان حکام افغان دارالحکومت کابل میں ہونے والے ایک دھماکے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔
دھماکہ رات 10 بجے سے پہلے ہوا ہے۔ مقامی وقت کے مطابق عبدالحق اسکوائر کے علاقے میں دھماکہ ہوا جہاں کئی وزارتوں اور قومی انٹیلی جنس ایجنسی موجود ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے جائے وقوعہ کو سیل کردیا ہے۔
د کابل په ښار کې د یوې چاودنې غږ اوریدل شوی.— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) October 9, 2025
خو څوک دې تشویش نه کوي، خیر او خیرت ده، د حادثې پلټنه روانه ده، تر اوسه د کوم زیان په اړه راپور نه دی ورکړل شوی.
صدای یک انفجار در کابل شنیده شد.
تحقیقات جریان دارد، تا کنون گزارش کدام زیانی داده نشده است خیر و خیرت می باشد.
طالبان حکومت کے چیف ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ اس دھماکے میں کسی کے زخمی یا نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔
انہوں نے ایکس پر پوسٹ کیا، "کابل شہر میں ایک دھماکے کی آواز سنی گئی۔" لیکن پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہے۔ حادثے کی تفتیش جاری ہے، اور ابھی تک کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔"
Today's Pakistani strikes against Afghanistan's capital are a huge escalation and pose dangerous risks. In recent days, Taliban operatives have been active in Pakistan attacking ISIS and killing a number of its leaders. The Pakistanis have been recklessly backing ISIS…— Zalmay Khalilzad (@realZalmayMK) October 9, 2025
دوسری جانب، سابق امریکی ایلچی زلمے خلیل زاد نے کابل میں دھماکے کو پاکستان کی جانب سے کیا گیا حملہ قرار دیا ہے۔ انھوں نے حملوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے کے خطرات سے آگاہ کیا ہے۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، خلیل زاد نے اسلام آباد اور کابل کے درمیان بات چیت کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ عسکری کشیدگی اس کا جواب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیورنڈ لائن کے دونوں جانب دہشت گردوں کی پناہ گاہوں سے نمٹنے کے لیے کابل اور اسلام آباد کے درمیان مذاکرات ہونے چاہئیں۔
کابل کے رہائشیوں نے شہر کے شار نو محلے میں ایک اور دھماکے کی آواز سنی، لیکن دوسرے واقعے کی تصدیق نہیں ہوئی۔
کابل میں ہوئے دھماکوں پر ابھی تک پاکستان کی جانب سے کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔
10 اکتوبر کو ڈان نے رپورٹ کیا کہ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی کو بتایا کہ اگر پاکستانی سیکیورٹی فورسز حملہ آور ہوتی ہیں تو جواب میں "کولیٹرل ڈیمیج" کو رد نہیں کیا جا سکتا اور مزید کہا کہ "بہت ہو چکا"۔
پاکستان کی جانب سے یہ تناؤ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی جمعرات کو بھارت کے ایک ہفتے کے دورے پر نئی دہلی پہنچے ہیں۔ متقی کا 9-16 اکتوبر کا دورہ، اگست 2021 میں طالبان کے افغانستان پر کنٹرول کے بعد کابل سے نئی دہلی کا پہلا اعلیٰ سطحی دورہ ہے۔
(ANI ان پٹ کے ساتھ)
یہ بھی پڑھیں: