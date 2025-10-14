ETV Bharat / international

کیا ایوانکا ٹرمپ نے مذہب تبدیل کر لیا؟ امریکی صدر ٹرمپ نے کیا جواب دیا؟

جیرڈ کشنر اور ایوانکا ٹرمپ کی شادی 2009 میں بیڈ منسٹر، نیو جرسی کے ٹرمپ نیشنل گالف کلب میں ہوئی تھی۔

did ivanka trump convert to judaism president donald trump mentions her in israel speech Urdu News
کیا ایوانکا ٹرمپ نے یہودیت اختیار کر لی ہے؟ (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 14, 2025 at 5:19 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

تل ابیب: صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 13 اکتوبر کو اسرائیلی پارلیمنٹ کنیسٹ میں اپنی تقریر کے دوران اپنی بیٹی ایوانکا ٹرمپ اور ان کے شوہر جیرڈ کشنر کا تذکرہ کیا۔ صدر نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے تحت رہائی پانے والے اسرائیلی یرغمالیوں کے استقبال کے لیے مشرق وسطیٰ کا سفر کیا، جس کی ثالثی امریکہ نے کی تھی۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے داماد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ "میں کسی ایسے شخص کا بھی خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اسرائیل سے سچی محبت کرتا ہے۔ درحقیقت وہ اسرائیل سے اتنا پیار کرتا ہے کہ میری بیٹی نے بھی مذہب تبدیل کر لیا، ان کی شادی بہت اچھی ہوئی اور اچھی طرح سے گزرے۔ وہ بہترین دوست ہیں۔"

صدر ٹرمپ کے مشیر کے طور پر کام کیا

ایوانکا ٹرمپ اور کشنر دونوں نے اپنے پہلے دور میں صدر ٹرمپ کے مشیر کے طور پر کام کیا، لیکن وہ اس سال زیادہ تر واشنگٹن سے باہر ہیں۔ ایوانکا اپنے مذہب کے بارے میں عام طور پر سمجھدار ہے۔

کیا ایوانکا ٹرمپ نے یہودیت اختیار کر لی؟

جی ہاں، ایوانکا کے شوہر، جیرڈ کشنر، یہودی ہیں اور انہوں نے 2009 میں ان کی شادی سے قبل یہودیت اختیار کر لی تھی۔ ووگ کے ساتھ 2015 کے ایک انٹرویو میں، انہوں نے کہا کہ وہ اپنے مذہب کو عوامی موضوع بنانے سے گریزاں ہیں اور اسے بہت ذاتی معاملہ سمجھتے ہیں۔

میرے لیے زندگی کا ایک بڑا فیصلہ

انہوں نے کہا، "ہم بہت سمجھدار ہیں، کچھ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ، کچھ کم۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت ذاتی چیز ہے۔ یہ میرے لیے زندگی کا ایک بڑا فیصلہ ہے۔ میں بہت ماڈرن ہوں، لیکن میں ایک بہت ہی روایتی انسان بھی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میری پرورش کے طریقے میں یہ ایک دلچسپ تضاد ہے۔"

اپنی 2017 کی کتاب، "خواتین جو کام کرتی ہیں

کامیابی کے اصولوں کو دوبارہ لکھنا،" میں اس نے اپنے خاندان کے ساتھ یہودی شباب کا مشاہدہ کرنے اور اس وقت کو خاندان کے ساتھ گزارنے کے لیے استعمال کرنے کا بیان کیا۔

ایوانکا ٹرمپ کے شوہر جیرڈ کشنر یہودی ہیں

ایوانکا ٹرمپ کے شوہر جیرڈ کشنر آرتھوڈوکس یہودی ہیں۔

کشنر نے اپنی 2022 کی یادداشت "بریکنگ ہسٹری" میں لکھا ہے کہ اس نے ایک بار ایوانکا ٹرمپ سے مذہبی اختلافات پر رشتہ توڑ دیا تھا، لیکن دونوں دوبارہ جڑ گئے اور جب کشنر نے ڈونالڈ ٹرمپ سے دوپہر کے کھانے پر ملاقات کی، اس امید پر کہ وہ مضبوط تعلقات قائم کریں گے، وہ مذہب تبدیل کرنے کے عمل میں تھی۔

نیو جرسی کے ٹرمپ نیشنل گالف کلب میں شادی

کشنر اور ایوانکا ٹرمپ کی شادی 2009 میں بیڈ منسٹر، نیو جرسی کے ٹرمپ نیشنل گالف کلب میں ہوئی تھی۔ اپنی یادداشتوں میں، کشنر نے اپنے سسر کے بارے میں لکھا، "وہ ہماری یہودی روایات کا احترام کرتے تھے اور ایوانکا کو اسیل کے پاس لے جانے سے پہلے، اس نے یرملکے پہننے کے لیے کہا۔"

ایوانکا ٹرمپ نے سیاست سے ایک قدم پیچھے ہٹ لیا

ایوانکا ٹرمپ اپنے پہلے دور میں صدر کی سینئر مشیر تھیں اور اکثر ان کے ساتھ دیکھی جاتی تھیں۔ اپنی مدت کے اختتام پر، انہیں بڑے غیر ملکی دوروں پر غیر سرکاری سفارت کار کے طور پر کام کرنے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران کشنر صدر کے سینئر مشیر بھی تھے۔

ایوانکا ٹرمپ صدر کی دو بیٹیوں میں سب سے بڑی

ایوانکا ٹرمپ صدر کی دو بیٹیوں میں سب سے بڑی ہیں۔ ان کی والدہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی بیوی ایوانا تھیں جن کا انتقال 2012 میں ہوا۔ ان کے دو بھائی ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر اور ایرک ٹرمپ بھی ایوانا کے بیٹے ہیں اور ٹرمپ آرگنائزیشن کو سنبھالتے ہیں۔ ان کے والد کے وائٹ ہاؤس میں داخل ہونے سے پہلے ایوانکا ٹرمپ، ٹرمپ آرگنائزیشن میں ایگزیکٹیو نائب صدر بھی تھیں۔

یہ بھی پڑھیں:

تبدیلی مذہب قانون کا مقصد مذہبی آزادی کی ضمانت دینا ہے، یہ مذہب تبدیل کرنے کا حق نہیں دیتا: الہ آباد ہائی کورٹ کا تبصرہ - Allahabad High Court

بارہمولہ بین مذہبی شادی معاملہ: پولیس نے گمراہ کن پوسٹس کے خلاف ایڈوائزری جاری کی - Inter religious marriage

رائے بریلی میں مسلم لڑکی نے ہندو نوجوان سے شادی کے لیے مذہب تبدیل کر لیا، نام فلک ناز سے بدل کر پلک رکھ لیا

دنیا کے ان مشہور کرکٹرز نے اپنا مذہب تبدیل کیا، فہرست میں تین بھارتی اور ایک پاکستانی شامل

مذہب تبدیل کیے بغیر مخالف مذہب کے لوگوں سے شادی غیر قانونی، ہائی کورٹ کا اہم تبصرہ

بوائے فرینڈ نے مذہب تبدیل کرنے کی زور زبردستی کی، طالبہ نے کر لی خودکشی

TAGGED:

DID IVANKA TRUMP CONVERT TO JUDAISM
DONALD TRUMP RELIGION
IVANKA TRUMP RELIGION
ISRAEL IVANKA TRUMP
IVANKA TRUMP

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.