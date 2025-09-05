چین لا رہا ہے سپر تباہ کن میزائل، وائٹ ہاؤس تک مار کرنے کی صلاحیت

چین نے ایک نئی قسم کا DF-5C مائع ایندھن سے چلنے والا بین البراعظمی ٹیکٹیکل نیوکلیئر میزائل بنایا ہے۔
Published : September 5, 2025 at 7:51 PM IST
حیدرآباد: چین نے ڈونگ فونگ 5C کا تجربہ کیا ہے اسے DF-5C کہتے ہیں، جو اس کے جدید ترین اور سب سے طاقتور مائع ایندھن والے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل (ICBM) ہے۔
ڈیفنس مرر کی خبر کے مطابق، یہ میزائل DF-5 اور DF-41 سمیت پرانے ورژن کی ٹیکنالوجی کو یکجا کرتا ہے اور جوہری یا روایتی وار ہیڈز کے ساتھ متعدد آزادانہ طور پر ہدف کے قابل ری اینٹری وہیکلز (MIRVs) لے جا سکتا ہے۔
اس کی رینج 20,000 کلومیٹر (13,000 میل) سے زیادہ ہے۔ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ یہ دنیا میں کسی بھی جگہ کو نشانہ بنا سکتا ہے۔
DF-5C کی 6 خصوصیات:
سب سے پہلے، اس کا ایک نیا ڈھانچہ ہے، جو میزائل کو تین حصوں میں تین مختلف گاڑیوں کے ذریعے لے جانے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ ڈیزائن پہلے کے DF-5 ماڈل کے مقابلے لانچ کی تیاریوں کو تیز کرتا ہے
دوسرا، میزائل کی 12,427 کلومیٹر سے زیادہ کی توسیعی رینج ہے۔ یہ چین کو دنیا میں کہیں بھی خطرات کا مقابلہ کرنے کی اجازت دیتا ہے
تیسرا، پچھلے ڈی ایف میزائلوں کے تجربے کی بنیاد پر اسے متعدد طریقوں سے لانچ کیا جا سکتا ہے
چوتھا، DF-5C بہت تیز رفتاری سے اڑتا ہے۔ اس کی متوقع رفتار دسیوں میک تک پہنچتی ہے۔ اس سے میزائل ڈیفنس سسٹم کو ردعمل کا کم سے کم وقت ملتا ہے۔
پانچواں، یہ متعدد آزادانہ طور پر قابل ہدف ری اینٹری گاڑیاں (MIRVs) لے جا سکتا ہے۔ یہ جوہری یا روایتی وار ہیڈز یا یہاں تک کہ بھیس بدل کر ہتھیار لے جا سکتے ہیں۔ نوٹ کریں کہ "MIRVs کو جوہری یا روایتی وار ہیڈز یا چھپے ہوئے ہتھیاروں سے لیس کیا جا سکتا ہے۔ یہ دفاعی نظام کے لیے رکاوٹ کے چیلنجوں میں بہت زیادہ اضافہ کر سکتا ہے۔"
چھٹی خصوصیت رہنمائی کی درستگی میں بہتری ہے۔ یہ میزائل انٹریل گائیڈنس، سٹار لائٹ گائیڈنس اور چین کے بیڈو نیویگیشن سسٹم کا مرکب استعمال کرتا ہے، جو اسے درمیانے اور کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں جیسی درستگی کے ساتھ اہداف کو نشانہ بنانے کے قابل بناتا ہے۔
تزویراتی کردار اور عالمی پیغام:
ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق، چینی فوجی بلاگر ما یان نے کہا کہ DF-5C اس بات پر زور دیتا ہے کہ "چین کی سٹریٹجک ڈیٹرنس قابل اعتماد، قابل بھروسہ ہے۔" انہوں نے کہا کہ یہ میزائل 10 وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے جس سے یہ بیک وقت متعدد اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، "اس کی موجودگی ہماری جوہری ڈیٹرنس حکمت عملی کو مضبوط کرتی ہے، جو کہ انتہائی مشکل جنگی حالات میں بھی موثر جوابی حملوں کو یقینی بناتی ہے۔"
DF-5 کی ترقی: چین نے 1966 میں ڈونگ فینگ 5 کی ترقی شروع کی اور 1971 میں اپنا پہلا محدود تجربہ کیا۔ 1970 کی دہائی میں مزید ترقی کے بعد، DF-5 نے مئی 1980 میں اپنی پہلی مکمل آزمائشی پرواز مکمل کی۔ 1981 میں DF-5 آپریشنل سروس میں داخل ہوا۔ پی ایل اے نے میزائلوں کو سنٹرل سائلین میں نصب کیا۔
DF-5 نے کئی دوسرے فوجی اور خلائی پروگراموں کی بنیاد کے طور پر کام کیا۔ ان کوششوں میں Long March-2C خلائی لانچ وہیکل، DF-6 فرکشنل آربیٹل بمباری پروگرام (منسوخ)، PRC پینیٹریشن سپورٹ پروگرام، اور DF-5B شامل تھے۔
DF-5 کی مؤثر رینج 12,000 کلومیٹر (7,456 میل) ہے اور یہ 3,900 کلوگرام کا پے لوڈ فراہم کرتا ہے۔
یہ ایک بڑا میزائل ہے، جس کی پیمائش 32.6 میٹر لمبی اور 3.35 میٹر قطر ہے، اور اس کا لانچ وزن 183,000 کلوگرام ہے۔
DF-5B میں بھی اس کے پچھلے ورژن سے 300 میٹر زیادہ CEP درستگی ہے۔ یہ میزائل 2015 میں آپریشنل ہوا۔ 2016 تک، چین کے پاس تقریباً دس DF-5B لانچرز اور 30 وار ہیڈز تھے۔
اکیس جنوری، 2017 کو، میڈیا رپورٹس سامنے آئیں کہ چین نے DF-5C میزائل کے ایک نئے ورژن کا تجربہ کیا، جو 10 MIRVs سے لیس ہے۔ MIRVs کی یہ تعداد DF-5B پر پہلے سے تعینات تین وار ہیڈز سے نمایاں طور پر زیادہ ہے۔
31 جنوری 2017 کو، میڈیا رپورٹس سامنے آئیں کہ چین نے DF-5C بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا، جو 10 متعدد آزادانہ طور پر ٹارگٹ ایبل ری اینٹری وہیکلز (MIRVs) سے لیس ہے، جو پہلے DF-5B پر تعینات تین وار ہیڈز سے نمایاں طور پر زیادہ ہے۔
دنیا میں موجودہ 5 طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل (2025):
روس: RS-28 سرمت ایک مائع ایندھن سے چلنے والا بین البراعظمی بیلسٹک میزائل ہے۔ یہ روس کی طرف سے تیار کیا جا رہا ہے. اس کی رینج 18000 کلومیٹر ہے۔ یہ دنیا کا سب سے طویل فاصلے تک مار کرنے والا میزائل ہے۔
امریکہ: LGM-30 Minuteman، Minuteman III ریاستہائے متحدہ کے جوہری ہتھیاروں میں ایک اہم ہتھیار ہے۔ یہ کئی دہائیوں سے استعمال میں ہے۔ ایک قابل اعتماد اور درست ICBM کے طور پر اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے کئی اہم اپ گریڈ کیے ہیں۔ اس کی رینج اور ایک سے زیادہ وارہیڈز اسے ایک مضبوط ڈیٹرنٹ بناتے ہیں۔ اس کی رینج 14000 کلومیٹر ہے۔
شمالی کوریا: Hwasong-15 شمالی کوریا کا بین البراعظمی بیلسٹک میزائل ہے۔ اس کے دو مائع ایندھن والے مراحل ہیں۔ اس کا تخمینہ 13,000 کلومیٹر تک ہے۔
چین: ڈی ایف-41 (ڈونگ فین) : ڈی ایف 41 چین کا سب سے طاقتور بین البراعظمی بیلسٹک میزائل ہے۔ اس کی غیر معمولی حد اسے زمین پر تقریباً کسی بھی مقام پر حملہ کرنے کے قابل بناتی ہے، جو اسے چین کی جوہری روک تھام کی حکمت عملی کا ایک اہم جزو بناتی ہے۔ اس کی رینج 12,000 سے 15,000 کلومیٹر ہے۔
امریکہ (ٹرائڈنٹ-ڈی 5): امریکی بحریہ کی اوہائیو کلاس آبدوزوں کا ایک حصہ، ریاستہائے متحدہ کے سمندری ایٹمی ڈیٹرنٹ میزائل کا ایک اہم جزو ہے۔ اس کی ایک متاثر کن حد ہے اور یہ 12,000 کلومیٹر سے زیادہ کی دوری پر واقع اہداف کو زیادہ درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: