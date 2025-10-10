غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ آج دوپہر سے نافذ العمل، اسرائیلی فوجیوں نے انخلاء شروع کر دیا
اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ مقامی وقت کے مطابق دوپہر سے نافذ العمل ہوا۔
Published : October 10, 2025 at 6:49 PM IST
تل ابیب: اسرائیلی فوج نے جمعہ کے روز کہا کہ حماس کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ مقامی وقت کے مطابق دوپہر سے شروع ہوا اور فوجی دستے متفقہ مقامات پر واپس جا رہے ہیں۔
یہ اعلان اسرائیلی کابینہ کی جانب سے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی اور باقی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کی منظوری کے چند گھنٹے بعد سامنے آیا ہے۔ تاہم یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب جمعہ کی صبح فلسطینیوں نے شمالی غزہ میں شدید گولہ باری کی اطلاع دی۔
خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق اسرائیلی کابینہ کی جانب سے ٹرمپ کے منصوبے کی منظوری مشرق وسطیٰ کو عدم استحکام سے دوچار کرنے والی تباہ کن دو سالہ جنگ کے خاتمے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔
وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر نے معلومات فراہم کیں
اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے دفتر سے جمعہ کی صبح جاری ہونے والے ایک مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ کابینہ نے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ایک معاہدے کے خاکے کی منظوری دے دی ہے۔ تاہم، اس منصوبے کے دیگر پہلوؤں کا ذکر نہیں کیا گیا جو زیادہ متنازع ہیں۔
ایک اسرائیلی سیکیورٹی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر انخلاء کی حساسیت کے پیش نظر کہا کہ فوج اپنے نئے اڈوں سے غزہ کے تقریباً 50 فیصد حصے کو کنٹرول کر لے گی۔
گولہ باری صبح تک جاری رہی
غزہ کے رہائشیوں نے جمعہ کی صبح کابینہ کی منظوری کے بعد گولہ باری میں اضافے کی اطلاع دی۔ وسطی غزہ کے نصرت پناہ گزین کیمپ میں، محمود شارکاوی، جو غزہ شہر سے بے گھر ہونے والے بہت سے لوگوں میں سے ایک ہیں، نے بتایا کہ فائرنگ صبح سویرے شدت اختیار کر گئی۔
شارکاوی نے کہا کہ آج گولہ باری میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوجی طیارے وسطی غزہ پر نچلی پرواز کر رہے تھے۔ شمالی غزہ میں، غزہ شہر کے دو رہائشیوں نے بتایا کہ صبح سے بمباری اور گولہ باری جاری ہے۔
الشفا ہسپتال کے منیجنگ ڈائریکٹر رامی مہانا نے کہا کہ اسرائیلی کابینہ کی طرف سے جنگ بندی کے منصوبے کی منظوری کے بعد بھی جنوبی اور شمالی غزہ شہر میں گولہ باری نہیں رکی ہے۔
ہیبا گارون، جو مشرقی غزہ شہر میں اپنا گھر تباہ ہونے کے بعد اپنا گھر چھوڑ کر شہر کے دوسرے علاقے میں منتقل ہو گئی تھیں، نے کہا، "یہ مبہم ہے۔ جنگ بندی کی خبروں کے باوجود، ہم ساری رات گولہ باری سنتے رہے ہیں۔"
ڈیل کی تفصیلات
حماس کے ایک سینئر عہدیدار اور اہم مذاکرات کار نے جمعرات کو ایک تقریر میں جنگ بندی معاہدے کے اہم عناصر کا خاکہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل تقریباً 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا، مصر کے ساتھ سرحد کھولے گا، امداد کی اجازت دے گا اور اسرائیلی افواج کو نکالے گا۔
خلیل الحیا نے کہا کہ اسرائیلی جیلوں میں قید تمام خواتین اور بچوں کو بھی رہا کر دیا جائے گا۔ انہوں نے غزہ سے اسرائیلی انخلاء کی حد کے بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کیں۔
الحیا نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ اور ثالثوں نے یقین دلایا ہے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور حماس اور دیگر فلسطینی دھڑے اب خود ارادیت کے حصول اور فلسطینی ریاست کے قیام پر توجہ دیں گے۔ الحیا نے جمعرات کی شام ایک ٹیلی ویژن تقریر میں کہا، "ہم آج اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کے خلاف جنگ اور جارحیت کے خاتمے کے لیے ایک معاہدے پر پہنچ گئے ہیں۔"
جنگ بندی معاہدے کی حمایت اور نگرانی میں مدد کے لیے، امریکی حکام نے کہا کہ وہ ایک وسیع تر بین الاقوامی ٹیم کے حصے کے طور پر تقریباً 200 فوجی اسرائیل بھیجیں گے۔