ETV Bharat / international

فرانس اور برطانیہ کے بعد کینیڈا اور مالٹا کا بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان - CANADA TO RECOGNISE PALESTINE

کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی ( File Photo )

By ETV Bharat Urdu Team Published : July 31, 2025 at 10:39 AM IST | Updated : July 31, 2025 at 10:51 AM IST 4 Min Read

اوٹاوا: غزہ کے تباہ کن حالات کے بیچ فرانس اور برطانیہ کے بعد اب کینیڈا نے بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کا مشروط اعلان کیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے بدھ کو یہ اعلان کیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق مارک کارنی نے اپنے بیان میں وضاحت کی کہ اوٹاوا کو امید تھی کہ باہمی مذاکرات کے ذریعے دو ریاستی حل کا ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ طریقہ کار "اب قابل عمل نہیں رہا۔" انہوں نے مزید کہا کہ کینیڈا "دو ریاستی حل کے امکان کو محفوظ رکھنے کے لئے دوسرے ملکوں کی کوششوں میں شامل ہوا ہے۔" انہوں نے کہا کہ "کینیڈا ستمبر 2025 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس میں فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔" کینیڈا نے یہ فیصلہ اس ماہ کے اوائل میں فرانس اور اس کے بعد برطانیہ کے اسی طرح کے اعلان کے بعد کیا ہے۔ مالٹا کا بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان وہیں مالٹا کی وزارت خارجہ کے مستقل سکریٹری کرسٹوفر کٹاجار نے اس سے قبل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں تنازع کے دو ریاستی حل کے بارے میں اپنے ملک کا موقف پیش کیا۔ کٹاجار نے کہا کہ مالٹا نے طویل عرصے سے فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کی ہے اور "ذمہ دار ملک کے طور پر ہمارا فرض ہے کہ ہم دو ریاستی حل کے تصور کو نظریہ سے عملی شکل دینے کے لیے کام کریں۔" انہوں نے کہا، "یہی وجہ ہے کہ مالٹا کی حکومت نے ستمبر میں ہونے والی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا اصولی فیصلہ کیا ہے۔" کینیڈا کی شرطیں کارنی نے کہا کہ فلسطینی صدر محمود عباس سے فون پر بات ہوئی اور ہمارا تسلیم کرنے کا فیصلہ فلسطینی اتھارٹی اور صدر عباس کی جانب سے انتہائی ضروری اصلاحات اور 2026 میں عام انتخابات کے انعقاد کے عزم پر مبنی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ حماس فلسطین کے مستقبل میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے اور نہ ہی اسے 2026 کے انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کارنی نے کہا کہ "دو ریاستی حل کو محفوظ رکھنے کا مطلب ان تمام لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو تشدد یا دہشت گردی کے بالمقابل امن کا انتخاب کرتے ہیں۔"

خیال رہے کہ پہلے کینیڈا کا موقف یہ تھا کہ وہ فلسطنیی ریاست کو صرف اسرائیل کے ساتھ امن مذاکرات کے نتیجے میں ہی تسلیم کرے گا۔ لیکن غزہ بحران سمیت بدلتے زمینی حقائق کی وجہ سے کینیڈا سمیت دیگر مغربی ممالک میں عوام اور حکومت کے موقف میں تیزی سے تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے اسی تناظر میں کہا کہ "فلسطینی ریاست کا امکان ہماری آنکھوں کے سامنے معدوم ہو رہا ہے۔" انہوں نے کہا کہ یہ قدم اٹھانے کی وجوہات میں "اسرائیل کے لیے حماس کی دہشت گردی کا وسیع خطرہ"، بستیوں کی تعمیر میں تیزی اور مغربی کنارے کے الحاق کے لیے کنیسٹ کی طرف سے ووٹنگ شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "کینیڈا اس حقیقت کی مذمت کرتا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے غزہ میں تباہی پھیلانے کی اجازت دے رکھی ہے۔" کینیڈا کے اعلان پر اسرائیل کا رد عمل وہیں اسرائیلی وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیل فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے سے متعلق کینیڈا کے اعلان کو "مسترد" کرتا ہے۔ اسرائیلی وزارت نے ایکس پر لکھا کہ "کینیڈین حکومت کی پوزیشن میں تبدیلی حماس کے لیے ایک انعام ہے اور غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کی کوششوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔" واضح رہے کہ امریکہ کی موجودہ ٹرمپ انتظامیہ نے بھی مغربی ممالک کے ان اعلانات کے خلاف اسرائیلی موقف کو اختیار کرتے ہوئے اسے حماس کے لیے انعام قرار دیا، نیز اسے غلط وقت میں اٹھایا گیا قدم بتایا۔

Last Updated : July 31, 2025 at 10:51 AM IST