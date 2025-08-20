کابل، افغانستان: ایران سے واپس آنے والے کم از کم 79 افراد شمال مغربی افغانستان میں بس حادثے میں ہلاک ہوگئے۔ اس حادثے میں 19 بچوں کی وقت سے پہلے موت ہو گئی۔ یہ اطلاع ایک افغان اہلکار نے دی۔
وزارت داخلہ کے ترجمان عبدالمتین کنی نے اے پی ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ حادثے میں دو افراد زخمی بھی ہوئے۔ یہ زخمی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔
بس ٹرک اور موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی
طلوع نیوز نے اہلکار کے حوالے سے بتایا کہ حادثہ منگل کی رات تقریباً ساڑھے آٹھ بجے صوبہ ہرات میں پیش آیا۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب بس ٹرک اور موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے کے بعد زبردست آگ بھڑک اٹھی۔ جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ افغان اہلکار کے مطابق کئی راستے میں اور کئی مسافر اسپتال میں دم توڑ گئے۔
ڈرائیور کی غفلت کی وجہ سے حادثات
واضح رہے کہ افغانستان میں ٹریفک حادثات عام ہیں۔ سڑکوں کی خستہ حالی اور ڈرائیور کی غفلت کی وجہ سے یہاں حادثات رونما ہوتے ہیں۔ گزشتہ چند مہینوں میں تقریباً 18 لاکھ افغانیوں کو ایران سے زبردستی افغانستان واپس بھیجا گیا ہے۔
خبر کے مطابق رواں سال کے آغاز سے اب تک پاکستان سے 1,84,459 افراد کو افغانستان واپس بھیجا جا چکا ہے۔ یہی نہیں ترکی سے 5 ہزار سے زائد افراد کو ڈی پورٹ کیا جا چکا ہے۔ یہ لوگ بالآخر زبردستی افغانستان واپس بھی گئے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 10 ہزار افغان قیدیوں کو واپس بھیجا گیا ہے۔ ان قیدیوں میں سے زیادہ تر کا تعلق پاکستان سے ہے۔
طالبان نے پڑوسی ممالک کو تنقید کا نشانہ بنایا
طالبان نے جولائی میں افغانوں کو بڑے پیمانے پر بے دخل کرنے پر پڑوسی ممالک کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، جب کہ ایران اور پاکستان ان غیر ملکیوں کو نکال رہے ہیں جو ان کے مطابق وہاں غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں۔ وزارت برائے مہاجرین اور وطن واپسی کا کہنا ہے کہ تقریباً 60 لاکھ افغان مہاجرین بیرون ملک مقیم ہیں۔
آگ لگنے سے بس ملبے کا ڈھیر
آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ حادثہ افغانستان کے صوبہ ہرات کے ضلع گوجرہ میں پیش آیا۔ آگ لگنے سے بس ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ جائے حادثہ کا معائنہ کرنے کے بعد ایک اہلکار نے بتایا کہ یہ حادثہ مغربی افغانستان میں ایران سے واپس آنے والے افغان مہاجرین کے ساتھ پیش آیا۔ مسافر بس اور دو دیگر گاڑیوں کے درمیان تصادم میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 79 ہو گئی ہے۔ دو زخمی ہیں۔