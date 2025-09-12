برازیل کے سابق صدر بولسونارو کو بغاوت کی منصوبہ بندی کے جرم میں ستائیس سال تین ماہ قید کی سزا
برازیل کے سابق صدر اس وقت دارالحکومت برازیلیا میں نظر بند ہیں۔ تفصیل سے پڑھیں۔
Published : September 12, 2025 at 8:51 AM IST
برازیلیا، برازیل: برازیل کے سابق صدر جیر بولسونارو کو جیل کی سزا سنا دی گئی۔ سپریم کورٹ میں پانچ ججوں کے ایک پینل نے سابق صدر کو بغاوت کی سازش کا مجرم قرار دیتے ہوئے 27 سال اور تین ماہ کی سزا سنائی۔
بولسونارو پر الزام تھا کہ انہوں نے 2022 میں الیکشن ہارنے کے بعد غیر قانونی طور پر اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے بغاوت کی سازش کی تھی۔ ساتھ ہی بولسنارو، جنہوں نے ہمیشہ کسی غلط کام سے انکار کیا ہے، اس فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں۔ وہ اس وقت برازیلیا میں نظر بند ہیں۔ سپریم کورٹ کے اس پینل میں سے چار نے انتہائی دائیں بازو کے سیاستدان کو پانچ مقدمات میں قصوروار پایا۔ اس فیصلے سے سیاسی اختلافات مزید گہرے ہوں گے اور امریکی حکومت کی جانب سے سخت ردعمل کی بھی توقع ہے۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی بولسونارو برازیل کے پہلے سابق صدر بن جائیں گے جنہیں بغاوت کی کوشش کا مجرم قرار دیا گیا ہے۔
بولسونارو کے خلاف الزامات درج ذیل ہیں!
صدر لوئیز اناسیو لولا دا سلوا سے 2022 کے انتخابات میں شکست کے بعد بغاوت کی کوشش، جس پر استغاثہ نے الزام لگایا کہ لولا کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی بھی شامل تھی۔
مسلح مجرمانہ تنظیم میں حصہ لینا
قانون کی جمہوری حکمرانی کو پرتشدد طریقے سے ختم کرنے کی کوشش
تشدد سے نقصان پہنچانا درج شدہ ورثے کو نقصان پہنچانا
اسی وقت، بولسونارو کے شریک سازش کاروں، تمام سابق برازیلی عہدیداروں کو بھی بغاوت کی کوشش میں ان کے کردار کی سزا سنائی گئی۔ بولسونارو کے سابق وزیر دفاع اور 2022 کے صدارتی امیدوار جنرل براگا نیٹو کو 26 سال، ایڈمرل المیر گارنیئر کو 24 سال، جنرل آگسٹو ہیلینو کو 21 سال اور جنرل پالو سرجیو نوگیرا کو 19 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ تحقیقات میں معاونت کرنے والے لیفٹیننٹ کرنل مورو سیڈ کو اوپن سسٹم کے تحت دو سال قید کی سزا سنائی گئی۔ چیف جسٹس لوئس رابرٹو باروسو نے سیشن کے اختتام پر پینل میں شمولیت اختیار کی اور مقدمے کی سماعت کو 'برازیل کی تاریخ کا ایک اہم لمحہ' قرار دیا۔
امریکی صدر نے تنقید کی
امریکی حکومت نے فوری طور پر اس فیصلے پر تنقید کی اور خبردار کیا کہ وہ اس کا جواب دے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس سزا سے 'بہت ناخوش' ہیں۔ وائٹ ہاؤس سے باہر نکلتے ہوئے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بولسونارو ہمیشہ سے 'بہترین' رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر کہا کہ ٹرمپ حکومت اس 'وچ ہنٹ' کا جواب دے گی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے پہلے ہی برازیل سے درآمد کی جانے والی اشیا پر 50 فیصد ٹیرف عائد کر دیا تھا، جو اس کے بقول بولسونارو کے خلاف کریک ڈاؤن کے جواب میں تھا۔
بولسونارو ابھی جیل نہیں جائیں گے
سزا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بولسونارو فوری طور پر جیل چلے جائیں گے۔ عدالتی پینل کے پاس اب فیصلہ شائع کرنے کے لیے 60 دن ہیں۔ ایک بار فیصلہ شائع ہونے کے بعد، بولسونارو کے وکلاء کے پاس وضاحت کے لیے درخواست دائر کرنے کے لیے پانچ دن ہوں گے۔ ان کے وکلاء نے کہا ہے کہ وہ سزا اور سزا دونوں کے خلاف 11 ججوں پر مشتمل مکمل سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کی کوشش کریں گے، حالانکہ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ اسے قبول کیے جانے کا امکان نہیں ہے۔
ساؤ پالو یونیورسٹی اور ای ایس پی ایم یونیورسٹی کے ایک وکیل اور قانون کے پروفیسر رافیل مفی نے کہا کہ اس بات کا امکان نہیں ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں اپیل کی جائے گی۔ لیکن ظاہر ہے، دفاع کی کوشش کریں گے، کیونکہ انہیں چاہئے. ججوں میں سے ایک کارمین لوسیا نے کہا کہ وہ اٹارنی جنرل آفس کی طرف سے سابق صدر کے خلاف پیش کیے گئے شواہد سے مطمئن ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ ایک اشتعال انگیز تھا، ایک ایسی تنظیم کا رہنما جس نے اقتدار کو برقرار رکھنے یا اس پر قبضہ کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کیا۔
بولسنارو کو پہلے ہی الیکشن لڑنے سے روک دیا گیا ہے
اپنی قانونی مشکلات کے باوجود، بولسونارو برازیل میں ایک طاقتور سیاسی کھلاڑی ہیں۔ دائیں بازو کے سیاستدان پر پہلے ایک الگ کیس میں 2030 تک الیکشن لڑنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ توقع ہے کہ وہ اپنے جانشین کا انتخاب کریں گے جو اگلے سال لولا کو چیلنج کرے گا۔ اس فیصلے سے بولسونارو کے اتحادی قانون سازوں کو کانگریس کے ذریعے ان کے لیے کچھ معافی مانگنے کا اشارہ مل سکتا ہے۔ سینیٹر Ciro Nogueira نے سوشل میڈیا 'X' پر کہا کہ مجھے Jair Messias Bolsonaro کے چیف آف اسٹاف کے طور پر خدمات انجام دینے کا اعزاز حاصل ہوا۔ میں نے ان کا کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا جو برازیل سے محبت اور مکمل خلوص سے متاثر نہ ہو۔ بولسونارو ملکی تاریخ کے سب سے بڑے دائیں بازو کے رہنما ہیں۔