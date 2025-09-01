واشنگٹن: وائٹ ہاؤس کے تجارتی مشیر پیٹر نوارو نے ایک بار پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بھارت سے درآمدات پر 50 فیصد ٹیرف عائد کرنے کے فیصلے کو درست قرار دیتے ہوئے سخت موقف اختیار کیا۔ اس معاملے میں اب انہوں نے نسلی مبنی تبصرہ کیا ہے اور ملک کے برہمنوں پر "بھارتی عوام کی قیمت پر منافع خوری" کا الزام لگایا ہے۔
پیر کو فاکس نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں، نوارو نے بھارت کو "کریملن کے لیے لانڈری" قرار دیتے ہوئے نئی دہلی پر امریکی مفادات کے برعکس تجارتی عدم توازن اور جغرافیائی سیاسی اتحاد کو فروغ دینے کا الزام لگایا۔
انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی خارجہ پالیسی پر تنقید کرنے کے ساتھ انہیں ایک "عظیم لیڈر" بھی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ روس اور چین کے ساتھ بھارت کے تعلقات دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے طور پر اس کی پوزیشن کو کمزور کرتی ہے۔
وائٹ ہاؤس کے تجارتی مشیر نے مزید کہا کہ "25 فیصد یا 50 فیصد ٹیرف اس وجہ سے ہے کہ بھارت ٹیرف کنگ ہے، ان کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ ٹیرف ہے، وہ ہمیں اپنے یہاں سامان نہیں بیچنے دیں گے تو کس کو نقصان پہنچے گا، امریکہ کے کارکنان اور امریکہ کے ٹیکس دہندگان کو... یوکرین کے لوگ روسی ڈرون سے مارے جا رہے ہیں۔"
مزید پڑھیں: امریکی عدالت کا بڑا فیصلہ، ٹرمپ کے بیشتر ٹیرف کو غیر قانونی قرار دیا، صدر نے کہا، یہ فیصلہ تباہ کن
انہوں نے مزید کہا کہ "دیکھیں، مودی ایک عظیم لیڈر ہیں... لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ وہ پوتن اور شی جن پنگ کے ساتھ کیوں گھل مل رہے ہیں... جب وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے لیڈر ہیں، میں بھارتی عوام سے بس اتنا ہی کہوں گا۔ براہ کرم سمجھیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ برہمن بھارتی عوام کی قیمت پر منافع خوری کر رہے ہیں۔ ہمیں اسے روکنا ہوگا۔"
ان کا یہ تبصرہ وزیر اعظم مودی اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان اتوار کو شنگھائی تعاون تنظیم (SCO) کے رہنماؤں کے سربراہی اجلاس کے موقعے پر دو طرفہ ملاقات کے بعد سامنے آیا۔ اس دوران دونوں رہنماؤں نے اکتوبر سنہ 2024 میں برکس سربراہی اجلاس کے موقعے پر کازان میں اپنی آخری ملاقات کے بعد سے دو طرفہ تعلقات میں مثبت اور مسلسل پیش رفت کا خیرمقدم کیا۔
یہ بھی پڑھیں: ٹیرف کے بعد ٹرمپ کا دہلی دورہ منسوخ، کواڈ اجلاس میں بھی نہیں کریں گے شرکت، نیویارک ٹائمز کا دعویٰ
یہ پہلا موقع نہیں ہے جب نوارو نے بھارت پر ٹرمپ کے محصولات کو درست ثابت کرنے کے لیے اس طرح کے بیان دیے ہوں۔ اس سے قبل جمعہ کو نوارو نے ایک سخت تبصرے میں بھارت پر روسی تیل سے فائدہ اٹھانے کا الزام لگایا تھا۔
انہوں نے ایکس پر پوسٹس کی ایک سیریز میں کہا کہ "بھارت کی تیل کی بڑی لابی نے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کو کریملن کے لیے ایک بڑے ریفائننگ ہب اور آئل منی لانڈرومیٹ میں تبدیل کر دیا ہے۔ بھارتی ریفائنرز سستا روسی تیل خریدتے ہیں، اسے پروسس کرتے ہیں، اور ایندھن کو یورپ، افریقہ اور ایشیا کو برآمد کرتے ہیں، یہ سب کچھ غیرجانبداری کے نام پر پابندیوں سے محفوظ رہتے ہوئے کیا جا رہا ہے۔"
مزید پڑھیں:
ملازمتوں سے ترقی تک، ٹرمپ کے 50 فیصد ٹیرف کا ہندوستان پر کیا اثر پڑے گا؟ یہاں جانیں
اتنا ٹیرف لگاؤں گا کہ آپ کا سر چکرائے گا، ٹرمپ ایک بار پھر پاک بھارت جنگ پر بول پڑے، پی ایم مودی کو کہا بہت ہی شاندار
روس پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہے بھارت پر سیکنڈری ٹیرف: جے ڈی وینس
ٹرمپ کے پچاس فیصد ٹیرف نے بنارس سمیت پوروانچل کو دیا بڑا دھچکا، تین ہزار کروڑ روپے کے کاروبار کو نقصان