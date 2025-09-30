پاکستان کے شہر کوئٹہ میں دھماکہ، 6 افراد ہلاک، متعدد زخمی
Published : September 30, 2025 at 1:59 PM IST
کراچی: پاکستان کے شورش زدہ صوبہ بلوچستان میں منگل کے روز ایک زور دار دھماکہ ہوا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دھماکے میں کم از کم چھ افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔
ایکسپریس ٹریبیون اخبار کے مطابق، دھماکہ کوئٹہ میں زرغون روڈ کے قریب ہوا۔
پولیس کے حوالے سے بتایا گیا کہ دھماکے میں چھ افراد ہلاک جبکہ کم از کم 19 زخمی ہو گئے۔
دھماکے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں جہاں سے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔
ڈان اخبار نے سیکرٹری صحت مجیب الرحمان کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ بلوچستان کے محکمہ صحت نے شہر بھر کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔
مجیب الرحمان نے کہا، "تمام کنسلٹنٹس، ڈاکٹرز، فارماسسٹ، اسٹاف نرسز، اور پیرا میڈیکل اسٹاف کو اسپتالوں میں موجود رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔"
اخبار نے صوبائی محکمہ صحت کے میڈیا کوآرڈینیٹر ڈاکٹر وسیم بیگ کے حوالے سے بتایا کہ "دھماکے میں زخمی ہونے والے 19 افراد کو سول اسپتال کے شعبہ حادثات اور ایمرجنسی اور ٹراما سینٹر میں لایا گیا"۔
جیو نیوز نے رپورٹ کیا کہ، وزیراعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کوئٹہ دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ واقعہ کے بعد سکیورٹی فورسز نے فوری اور مؤثر ردعمل دیا، فورسز نے تمام دہشت گردوں کو مار گرایا۔
(PTI ان پٹ کے ساتھ)
