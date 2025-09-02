ETV Bharat / international

بیلجیئم کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان - BELGIUM TO RECOGNISE PALESTINE

بیلجیئم کے وزیر خارجہ میکسم پریوٹ نے کہا کہ یہ فیصلہ غزہ میں رونما ہونے والے "انسانی المیے" کے پیش نظر کیا گیا ہے۔

اٹلی کے شہر وینس میں فلم فیسٹیول کے دوران فلسطینی عوام کی حمایت میں احتجاجی مظاہرہ
اٹلی کے شہر وینس میں فلم فیسٹیول کے دوران فلسطینی عوام کی حمایت میں احتجاجی مظاہرہ (AP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 2, 2025 at 10:08 AM IST

برسلز: بیلجیئم 9 ستمبر سے شروع ہو رہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گا، وزیر خارجہ میکسم پریوٹ نے منگل کو 'ایکس' پر اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ "فلسطین کو بلجیم اقوام متحدہ کے اجلاس میں تسلیم کرے گا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی حکومت کے خلاف سخت پابندیاں بھی عائد کی جا رہی ہیں۔"

جولائی میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا تھا کہ فرانس اقوام متحدہ کے اجلاس میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گا۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس نیویارک میں 9 سے 23 ستمبر تک ہونے والے ہیں۔

اس کے بعد سے ایک درجن سے زیادہ دیگر مغربی ممالک نے دوسروں سے بھی ایسا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پریوٹ نے کہا کہ یہ فیصلہ غزہ میں رونما ہونے والے "انسانی المیے" کے پیش نظر کیا گیا ہے، جہاں اسرائیلی جارحیت زیادہ تر آبادی کو کم از کم ایک بار بے گھر کر چکی ہے اور اقوام متحدہ نے قحط اور بھکمری کا اعلان کیا ہے۔

پریووٹ نے اپنی پوسٹ میں مزید لکھا، "اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نسل کشی کے کسی بھی خطرے کو روکنے کے لیے اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے بیلجیئم کو اسرائیلی حکومت اور حماس کے 'دہشت گردوں' پر دباؤ بڑھانے کے لیے سخت فیصلے لینے پڑے۔"

انہوں نے مزید کہا، "یہ اسرائیلی عوام کو سزا دینے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس بات کو یقینی بنانے کے بارے میں ہے کہ ان کی حکومت بین الاقوامی اور انسانی قانون کا احترام اور پاسداری کرے جو اس کے برعکس زمینی صورت حال کو تبدیل کرنے کی کارروائیوں میں مصروف ہے۔"

