بنگلہ دیش: پندرہ حاضر سروس اور سابق فوجی افسران کو حراست میں لے لیا گیا
بنگلہ دیش کی فوج نے حراست میں لیے گئے 15 حاضر سروس اور سابق فوجی افسران کو ان کے گھر والوں سے دور رکھا ہے۔
Published : October 12, 2025 at 7:10 AM IST
ڈھاکہ: معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ کے دور میں جبری گمشدگیوں اور انسانیت کے خلاف جرائم کے معاملے میں جن 15 حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی افسران کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کیے گئے تھے، انہیں فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔
فوج نے سنیچر کے روز کہا کہ انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل-بنگلہ دیش (ICT-BD) نے ان افسران کی گرفتاری کا حکم دیا، جس کے بعد یہ کارروائی کی گئی۔ فوج کے ایڈجوٹنٹ جنرل میجر جنرل محمد حکیم الزمان نے ڈھاکہ میں ملٹری ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ ایک میڈیا کانفرنس میں کہا، "سولہ افسران کو ملٹری ہیڈ کوارٹر میں حاضر ہونے کی ہدایات جاری کی گئی تھیں، جن میں سے 15 نے تعمیل کی۔"
ایک میجر جنرل پیش ہونے میں ناکام
انہوں نے کہا کہ میجر جنرل کبیر احمد، جو سابق وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں، ملٹری ہیڈ کوارٹر میں پیش ہونے میں ناکام رہے۔ میجر جنرل حکیم الزمان نے کہا، "میجر جنرل کبیر کے ٹھکانے کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ انہیں بیرون ملک سفر سے روکنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔"
سولہ افسران کو طلب کیا گیا
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جن افسران نے ملٹری ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دی انہیں فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے اور انہیں ان کے اہل خانہ سے دور رکھا گیا ہے۔ میڈیا نے بتایا کہ جن 16 افسران کو طلب کیا گیا، ان میں دو میجر جنرلز، چھ بریگیڈیئر جنرلز اور کئی کرنل اور لیفٹیننٹ کرنل شامل ہیں۔
سول ٹریبونل میں مقدمے کی قیاس آرائیاں
یہ پیش رفت سوشل میڈیا پر جاری قیاس آرائیوں کے درمیان سامنے آئی ہے کہ آیا حاضر سروس فوجی افسران پر سابقہ حکومت کے دوران اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران کیے گئے مبینہ جرائم پر آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالت کے بجائے سویلین ٹریبونل میں مقدمہ چلایا جائے گا۔
فوج نے کہا کہ وہ بنگلہ دیش کے تمام آئینی طور پر منظور شدہ قوانین کا احترام کرتی ہے اور حراست میں لیے گئے افسران کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔
آئی سی ٹی - بی ڈی کی جانب سے "عوامی لیگ کے دور حکومت میں سیاسی مخالفین کی جبری گمشدگی یا اغوا اور تشدد" سے متعلق دو مقدمات میں استغاثہ کی طرف سے لگائے گئے الزامات کو قبول کرنے کے بعد بدھ کو 30 ملزمان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔
قابل ذکر ہے کہ شیخ حسینہ، جو اس وقت بھارت میں ہیں، کو دونوں مقدمات میں کلیدی ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ دیگر ملزمان میں سے 25 حاضر سروس یا ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں جن میں ڈائریکٹوریٹ جنرل آف ملٹری انٹیلی جنس (DGFI) کے پانچ سابق ڈائریکٹر جنرل بھی شامل ہیں۔
