ڈھاکہ: پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بنگلہ دیش کا دو روزہ سرکاری دورہ کیا۔ اس موقعے پر اتوار کو بنگلہ دیش نے ان کے سامنے سنہ 1971 کی جنگ کے لیے معافی سمیت دیگر مسائل اٹھائے۔ ڈار سنہ 2012 کے بعد سے ڈھاکہ کا دورہ کرنے والے اپنے ملک کے سب سے سینئر رہنما ہیں۔
ڈار سنیچر کو دو روزہ دورے پر ڈھاکہ پہنچے تھے جس کا مقصد بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو استوار اور مضبوط بنانا تھا۔ انہوں نے عبوری حکومت کے خارجہ امور کے مشیر محمد توحید حسین سے بات چیت کی۔
حسین نے ڈار کے ساتھ بات چیت کے بعد میڈیا کو بتایا، "ہم نے (ڈار کے سامنے) سنہ 1971 کے جرائم کے لیے معافی، مشترکہ وسائل کے بقایا جات اور پھنسے ہوئے پاکستانی شہریوں جیسے حل طلب مسائل اٹھائے ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ یہ توقع رکھنا غلط ہوگا کہ 54 سال کے مسائل ایک دن میں حل ہو جائیں گے۔ مشیر خارجہ نے کہا کہ دونوں ممالک نے ان مسائل پر اپنے اپنے موقف کا اظہار کیا ہے۔
ڈار جو پاکستان کے نائب وزیر اعظم بھی ہیں، نے کہا کہ سنہ 1971 کے حل نہ ہونے والے مسائل کو دو بار حل کیا گیا، پہلی بار سنہ 1974 میں بھارت میں نئی دہلی کی شرکت کے ساتھ سہ فریقی مذاکرات میں اور دوسری بار سابق صدر پرویز مشرف نے ڈھاکہ کے اپنے دورے کے دوران ایک بار پھر کھلے ذہن کے ساتھ عوامی سطح پر بات کر کے 'نسل کشی' کے مسئلے کو ایک بار پھر سلجھایا۔"
بنگلہ دیشی مشیر خارجہ نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدے اور مفاہمت کی پانچ یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ حسین نے کہا کہ دونوں ممالک نے اتفاق کیا کہ دوطرفہ تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے تاریخی مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔
یہ پہلا موقع نہیں جب ڈھاکہ نے پاکستان کے ساتھ سنہ 1971 کے زیر التوا مسائل کو اٹھایا ہو۔ اپریل میں، 15 برسون میں پہلے خارجہ سیکرٹری سطح کے مذاکرات میں بنگلہ دیش نے پاکستان پر زور دیا کہ وہ غیر حل شدہ تاریخی مسائل کو حل کرے اور آزادی سے پہلے کے اثاثوں کی تقسیم کرے۔ ڈھاکہ نے سنہ 1971 کی جنگ کے دوران 'نسل کشی' پر باضابطہ معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔
حسینہ کے دور حکومت میں سنہ 1971 کی جنگ کے دوران پاکستانی فوج کے مبینہ معاونین پر سنہ 2010 میں مقدمہ چلانے اور جماعت اسلامی کے کئی سرکردہ لیڈروں کو پھانسی دیے جانے کے بعد بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات کم ترین سطح پر پہنچ گئے تھے۔
گزشتہ سال بنگلہ دیش میں پُرتشدد احتجاج کے نتیجے میں سابقہ حکومت کے خاتمے کے ساتھ اسلام آباد اور ڈھاکہ کے تعلقات کی بحالی کی راہ ہموار ہوئی، جب شیخ حسینہ کو پناہ دینے کی وجہ سے ڈھاکہ اور نئی دہلی کے تعلقات کشیدگی کا شکار ہو گئے۔ حسینہ کے دور میں بھارت کو بنگلہ دیش کا سب سے قریبی اسٹریٹجک اور اقتصادی شراکت دار سمجھا جاتا تھا۔
ڈار سے قبل حنا ربانی کھر نے نومبر سنہ 2012 میں ڈھاکہ کا دورہ کیا تھا جنہوں نے حسینہ کو اسلام آباد میں سربراہی اجلاس کے لیے مدعو کیا تھا۔
بنگلہ دیش کی سرکاری خبر رساں ایجنسی بنگلہ دیش سمواد سنستھا (بی ایس ایس) کی خبر کے مطابق، اتوار کو وزرائے خارجہ کی سطح کی میٹنگ میں، بنگلہ دیش اور پاکستان نے باہمی احترام، افہام و تفہیم اور تعاون پر مبنی موجودہ کثیر جہتی اور تاریخی دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔
حسین نے میڈیا کو بتایا کہ ملاقات کے دوران دونوں اطراف نے تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے اور سرمایہ کاری بڑھانے پر زور دیا کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان سالانہ ٹرن اوور ایک بلین امریکی ڈالر سے کم ہے۔
مشیر خارجہ نے کہا کہ بنگلہ دیش نے ٹیکسٹائل، توانائی، فارماسیوٹیکل انڈسٹری، زراعت، ماہی گیری، لائیو سٹاک اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ساؤتھ ایشین فری ٹریڈ ایریا (SAFTA) کے تحت پاکستانی منڈیوں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی، جب کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کو توانائی برآمد کرنے کی کوشش کی۔
سنیچر کے روز ڈار نے دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے بنگلہ دیش کی مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے مسلسل بات چیت کی۔
ڈار نے ڈھاکہ میں پاکستانی سفارت خانے میں سابق وزیر اعظم خالدہ ضیا کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی (بی این پی) اور ملک کی سب سے بڑی اسلامی جماعت جماعت اسلامی کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ انہوں نے طلباء کی زیر قیادت نیشنل سٹیزن پارٹی (این سی پی) کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کی۔
جماعت اسلامی کے رہنما عبداللہ محمد طاہر، جو سنہ 1971 میں بنگلہ دیش کی پاکستان سے آزادی کے مخالف تھے، اور سینئر این سی پی رہنما اختر حسین دونوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے کے لیے 1971 سے زیر التوا مسائل کو حل کرے۔
