بنگلہ دیش کے الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم شیخ حسینہ کو ان کے ووٹ کے حق سے محروم کر دیا
شیخ حسینہ کے خلاف بڑی کارروائی کی گئی۔ اسے ووٹ دینے کے حق سے محروم کر دیا گیا۔
Published : September 18, 2025 at 8:13 AM IST
ڈھاکہ: بنگلہ دیش کی معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے ووٹنگ کے حقوق معطل کر دیے گئے ہیں۔ اس سے قبل جولائی میں انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل (آئی سی ٹی) نے انہیں توہین عدالت کے جرم میں چھ ماہ قید کی سزا سنائی تھی۔
بنگلہ دیش کے الیکشن کمیشن (ای سی) نے بدھ کے روز کہا کہ اس نے وزیر اعظم شیخ حسینہ کے قومی شناختی کارڈ کو "لاک" کر دیا ہے، جس سے انہیں اگلے سال فروری میں ہونے والے عام انتخابات میں ووٹ ڈالنے سے مؤثر طریقے سے روک دیا گیا ہے۔
الیکشن کمیشن کے سکریٹری اختر احمد نے یہاں نرواچن بھون میں اپنے دفتر میں نامہ نگاروں کو بتایا، ’’جس کا قومی شناختی کارڈ (این آئی ڈی) مقفل ہے وہ بیرون ملک سے ووٹ نہیں ڈال سکتا‘‘۔ انہوں نے مزید کہا کہ "حسینہ کی این آئی ڈی کو بلاک کر دیا گیا ہے۔"
اگرچہ احمد نے کسی اور نام کا ذکر نہیں کیا، یو این بی نیوز ایجنسی اور ڈھاکہ ٹریبیون اخبار نے الیکشن کمیشن کے نامعلوم اہلکاروں کے حوالے سے اطلاع دی کہ حسینہ کی چھوٹی بہن شیخ ریحانہ، بیٹے سجیب وازید جوئی اور بیٹی صائمہ وازد پُتول کے این آئی ڈیز کو بھی لاک یا بلاک کر دیا گیا ہے۔
ریحانہ کے بچوں ٹیولپ رضوانہ صدیقی، عظمیٰ صدیقی اور بھتیجے رضوان مجیب صدیقی بوبی، ان کے بہنوئی اور حسینہ کے سابق سیکیورٹی ایڈوائزر ریٹائرڈ میجر جنرل طارق احمد صدیقی، ان کی اہلیہ شاہین صدیقی اور ان کی بیٹی بشریٰ صدیقی کو بھی مبینہ طور پر ووٹنگ سے روک دیا گیا ہے۔
تاہم، احمد نے کہا کہ جو لوگ انصاف سے بچنے یا دیگر وجوہات کی بناء پر بیرون ملک بھاگ گئے ہیں وہ اب بھی ووٹ ڈال سکتے ہیں، بشرطیکہ ان کے این آئی ڈی کارڈ فعال رہیں۔ 5 اگست 2024 کو حسینہ کی عوامی لیگ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا، جب ایک پرتشدد طلبہ تحریک نے انہیں ہندوستان فرار ہونے پر مجبور کیا تھا۔
نوبل انعام یافتہ محمد یونس نے پھر عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر کا عہدہ سنبھالا اور عوامی لیگ کی سرگرمیاں اس وقت تک معطل کر دیں جب تک حسینہ اور دیگر سینئر عوامی رہنماؤں پر انسانیت کے خلاف جرائم سمیت الزامات کے تحت مقدمہ نہیں چلایا جاتا۔
مزید پڑھیں: سوشیلا کارکی نیپال کی عبوری وزیر اعظم بن گئیں، صدر رام چندر پوڈیل نے حلف دلایا
حسینہ پر اس وقت بنگلہ دیش کے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل میں غیر حاضری میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے، جہاں پراسیکیوٹرز نے جولائی 2024 کی بغاوت کے دوران ہونے والے مبینہ مظالم کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کیا ہے۔
ہجوم کی طرف سے ان کی املاک کو نذر آتش کرنے اور توڑ پھوڑ کرنے کے بعد عوامی لیگ کے زیادہ تر سینئر رہنما زیر زمین یا جلاوطن ہیں، بشمول بنگلہ دیش کے بانی اور حسینہ کے والد شیخ مجیب الرحمن کی 32 دھان منڈی رہائش گاہ کو بھی جلایا گیا