جنرل اسمبلی سے نتن یاہو کا خطاب، کہا غزہ میں اپنا کام ختم کریں گے، بیشتر ممالک کے مندوبین کا احتجاجاً واک آؤٹ
جنگی جرائم کے الزام کا سامنا کر رہے اسرائیلی وزیراعظم نے جنرل اسمبلی سے خطاب کیا، جس میں بہت سےمندوبین احتجاجاً واک آؤٹ کر گئے۔
Published : September 26, 2025 at 9:11 PM IST
اقوام متحدہ: اقوام متحدہ میں ناقدین اور مظاہرین کے گھیرے میں، اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نتن یاہو نے غزہ میں تباہ کن جنگ کو ختم کرنے سے انکار پر بڑھتی ہوئی بین الاقوامی تنہائی کے باوجود ایک منحرف تقریر کی۔ انھوں نے پھر اس بات کو دہرایا کہ اسرائیل غزہ میں حماس کے خلاف جاری اپنی مہم کو پوری طرح ختم کرے گا۔
انہوں نے مغربی ممالک کے ذریعہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کیے جانے پر تنقید کرتے ہوے کہا کہ "مغربی رہنما شاید دباؤ میں جھک گئے ہوں گے۔" "اور میں آپ کو ایک چیز کی ضمانت دیتا ہوں: اسرائیل ایسا نہیں کرے گا۔"
انہوں نے یہ بات اس وقت کہی جب متعدد ممالک کے درجنوں مندوبین نے نتن یاہو کا خطاب شروع ہوتے ہی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ہال سے اجتماعی طور پر واک آؤٹ کیا۔
فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے ممالک کے حالیہ فیصلوں پر ردعمل دیتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا: "آپ کا شرمناک فیصلہ یہودیوں اور ہر جگہ بے گناہ لوگوں کے خلاف دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کرے گا۔"
جیسے ہی اسرائیلی وزیراعظم بول رہے تھے، ہال کے ارد گرد ناقابل فہم چیخیں گونجنے لگیں۔ خطاب کے شروع ہوتے ہی دوسرے حلقوں میں تالیاں بج اٹھیں۔ امریکی وفد، جس نے حماس کے خلاف مہم میں نتن یاہو کی حمایت کی ہے، ٹھہرے رہے۔ حاضری میں چند عالمی طاقتوں، امریکہ اور برطانیہ نے اپنے اعلیٰ ترین حکام یا اقوام متحدہ کے اپنے سفیر کو بھی اپنے حصے کے طور پر نہیں بھیجا تھا۔ اس کے بجائے، ہال جونیئر، نچلے درجے کے سفارت کاروں سے بھرا ہوا تھا۔
نیتن یاہو نے معمول کے مطابق اپنے ناقدین پر سام دشمنی کا الزام لگایا۔
نیتن یاہو کو بین الاقوامی تنہائی، جنگی جرائم کے الزامات اور اس تنازعہ کو ختم کرنے کے لیے بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا ہے جو وہ مسلسل بڑھا رہا ہے۔ جمعہ کی تقریر بین الاقوامی برادری کے سب سے بڑے پلیٹ فارم پر پیچھے ہٹنے کا ان کا موقع تھا۔
جیسا کہ وہ ماضی میں اکثر اقوام متحدہ میں جا چکے ہیں، نتن یاہو نے ایک بصری امداد کا انعقاد کیا - اس خطے کا ایک نقشہ جس کا عنوان "The CURSE" ہے۔ اس نے اسے ایک بڑے مارکر سے نشان زد کیا۔ وہ QR کوڈ کے ساتھ ایک خصوصی یرغمالی پن پہنے ہوئے پوڈیم پر چڑھا جو 7 اکتوبر کے بارے میں ایک ایسی سائٹ کی طرف جاتا ہے جو خاص طور پر بین الاقوامی عوامی سفارت کاری کی ضروریات کے لیے قائم کی گئی تھی۔
وزیراعظم کے وفد کے ارکان، وزراء اور ان کے ساتھ آنے والوں نے بھی ایک جیسی پنیں پہنیں۔
نیتن یاہو نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی اکثر تعریف کی، جو خطے میں ان کے سیاسی اور فوجی انداز میں ان کے اہم اتحادی ہیں۔ نیتن یاہو نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں ہونے والی تبدیلیوں نے نئے مواقع پیدا کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے شام کے ساتھ بات چیت شروع کر دی ہے جس کا مقصد ملک کی نئی حکومت کے ساتھ سکیورٹی انتظامات تک پہنچنا ہے۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں نتن یاہو کی سالانہ تقریر کو ہمیشہ قریب سے دیکھا جاتا ہے، اکثر احتجاج کیا جاتا ہے، قابل اعتماد طور پر زور دار ہوتا ہے اور بعض اوقات ڈرامائی الزامات کا مقام ہوتا ہے۔ لیکن اس بار اسرائیلی لیڈر کے لیے داؤ پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔
حالیہ دنوں میں آسٹریلیا، کینیڈا، فرانس، برطانیہ اور دیگر ممالک نے ایک آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔
یورپی یونین اسرائیل پر محصولات اور پابندیوں پر غور کر رہی ہے۔ اس ماہ اسمبلی نے ایک غیر پابند قرار داد منظور کی گیی ہے جس میں اسرائیل پر زور دیا گیا کہ وہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کا عہد کرے، جس کو نتن یاہو نے مسترد کیا ہے۔
بین الاقوامی فوجداری عدالت نے نتن یاہو پر انسانیت کے خلاف جرائم کا الزام لگاتے ہوئے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں جس کی وہ تردید کرتے ہیں۔ اور اقوام متحدہ کی اعلیٰ ترین عدالت جنوبی افریقہ کے اس الزام کو جانچ رہی ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں نسل کشی کی ہے، جس کی وہ سختی سے تردید کرتے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: