ایکواڈور میں صدر کے قتل کی کوشش، سینکڑوں افراد نے قافلے کو گھیرے میں لے لیا، گاڑی پر گولی باری اور پتھراؤ
ایکواڈور کے صدر نوبوا پر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ نئے عوامی کام کا افتتاح کرنے سٹیڈیم جا رہے تھے۔
Published : October 9, 2025 at 9:03 AM IST
کیٹو: ایکواڈور کے صدر جینل نوبوا کے خلاف مبینہ طور پر قاتلانہ حملے کی اطلاع ہے۔ ایک ہجوم نے ان کے قافلے پر پتھراؤ کیا اور ان کی کار کو گھیر کر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ حملے کے دوران گولیاں بھی چلائی گئیں۔
ایکواڈور کی حکومت کی طرف سے فراہم کردہ جانکاری کے مطابق صدر نوبوا جنوبی صوبے کینر کے دورے پر تھے جب مبینہ طور پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ اس سلسلے میں شکایت درج کرائی گئی ہے۔
Esta mañana en Cañar la caravana presidencial sufrió ataques violentos obedeciendo órdenes de radicalización. Intentaron impedir, por la fuerza, la entrega de obras destinadas a mejorar la vida de comunidades en esta provincia.— Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) October 8, 2025
Atacaron la integridad del presidente… pic.twitter.com/Mu4f82MgFU
دریں اثنا، ماحولیات اور توانائی کے وزیر انیس منزانو نے بتایا کہ نوبوا کے قافلے پر منگل کو ایل ٹمبو شہر میں حملہ کیا گیا۔ حملے کے وقت، نوبوا اپنے قافلے کے ساتھ نئے عوامی کاموں کا افتتاح کرنے کے لیے اسٹیڈیم کی طرف جا رہے تھے۔
منزانو نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ تقریباً 500 لوگ وہاں پہنچے اور پتھراؤ شروع کر دیا۔ صدر کی گاڑی پر گولیوں کے نشانات بھی پائے گئے۔ تاہم نوبوا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔
پولیس نے واقعے کے سلسلے میں پانچ مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار افراد پر دہشت گردی کے الزامات عائد کیے جائیں گے۔ واقعے کے دوران صدر کے قافلے میں شامل کئی گاڑیوں کو کافی نقصان پہنچا۔
Equador: Presidente de direita sofre ataque a tiros— Fernanda Salles (@reportersalles) October 7, 2025
Daniel Noboa, presidente do Equador, escapou de uma tentativa de assassinato. Ele foi alvo de um ataque a tiros contra o veículo em que viajava nesta terça-feira, confirmou a ministra do Meio Ambiente e Energia, Inés Manzano. pic.twitter.com/n49MavKvKM
ایکواڈور کے صدر کے دفتر نے الزام لگایا کہ حملہ آوروں نے ایک کمیونٹی پروجیکٹ کے افتتاح کو روکنے کی کوشش کی۔
12 ستمبر کو نوبوا حکومت نے ڈیزل سبسڈی ختم کرنے کے فیصلے کا اعلان کیا۔ صدر کے اعلان کے بعد ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ہوگیا۔ ایندھن کی قیمتوں میں اضافے نے بڑے پیمانے پر غصے کو جنم دیا، جس کے نتیجے میں مقامی کمیونٹیز کی قیادت میں ملک گیر مظاہرے ہوئے۔
احتجاج کے 16ویں دن صدر کے قافلے پر حملہ کیا گیا۔ اس سے قبل ایکواڈور کے صدر نے منظم جرائم سے منسلک بڑھتے ہوئے تشدد کے درمیان چار ساحلی صوبوں اور ایک کینٹن میں ایمرجنسی کو 30 دن تک بڑھانے کا حکم دیا تھا۔