غزہ میں حملے تیز، نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ امریکی اتحاد میں ہے طاقت
اتوار کو، روبیو نے نیتن یاہو اور اسرائیل میں امریکی سفیر مائیک ہکابی کے ساتھ یروشلم میں مقدس مغربی دیوار پر دعا کی۔
Published : September 15, 2025 at 1:43 PM IST|
Updated : September 15, 2025 at 2:38 PM IST
یروشلم: اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے اتوار کے روز کہا کہ اعلیٰ امریکی سفارت کار مارکو روبیو کے دورۂ اسرائیل نے اتحادیوں کے درمیان تعلقات کی مضبوطی کو ظاہر کیا۔ یہ بات قطر میں حماس کے رہنماؤں پر اسرائیل کے اچانک حملے پر وسیع پیمانے پر تنقید کے چند روز بعد کہی گئی۔ غزہ جنگ بندی مذاکرات میں امریکی اتحادی اور اہم ثالث پر حملے نے عرب اور مسلم رہنماؤں کو یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے دوحہ میں جمع ہونے پر اکسایا ہے۔ یہاں قطری وزیر اعظم نے دنیا پر زور دیا کہ وہ "دوہرا معیار" ترک کر کے اسرائیل کو جوابدہ ٹھہرائیں۔
امریکی رہنما ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے حملے پر اسرائیل پر کڑی تنقید کی اور روبیو نے واشنگٹن روانگی سے قبل صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ صدر اس سے "خوش نہیں" تھے۔ انہوں نے یہ بھی اصرار کیا کہ یہ حملہ "اسرائیلیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کو تبدیل نہیں کرے گا۔" پھر بھی، اس حملے نے غزہ میں جنگ بندی کو محفوظ بنانے کی کوششوں پر ایک بار پھر دباؤ ڈالا ہے اور روبیو نے تسلیم کیا کہ امریکہ اور اسرائیل کو اس کے اثرات کے بارے میں "بات کرنی ہوگی"۔
امریکی جنگ بندی کی نئی تجویز پر بات
نیتن یاہو نے اس آپریشن کا دفاع کیا ہے، جس میں حماس کے عہدیداروں کو امریکی جنگ بندی کی ایک نئی تجویز پر بات کرنے کے لیے جمع ہوتے ہوئے دیکھا گیا اور کہا کہ گروپ کے رہنماؤں کو مارنے سے غزہ کی جنگ کے خاتمے میں "بنیادی رکاوٹ" دور ہو جائے گی۔ اے ایف پی کے نامہ نگار کے مطابق، اتوار کو، روبیو نے نیتن یاہو اور اسرائیل میں امریکی سفیر مائیک ہکابی کے ساتھ یروشلم میں مقدس مغربی دیوار پر دعا کی۔
اسرائیل اور امریکہ کا اتحاد مضبوط اور پائیدار: نیتن یاہو
نیتن یاہو نے بعد میں کہا کہ اس دورے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کا اتحاد "مغربی دیوار کے پتھروں کی طرح مضبوط اور پائیدار ہے جسے ہم نے ابھی چھوا ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ روبیو اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں، "یہ اتحاد کبھی مضبوط نہیں رہا۔" روبیو منگل کو روانہ ہونے سے قبل آج اور پیر کے روز نیتن یاہو سمیت حکام سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ان کا یہ سفر پیر کے روز قطر میں عرب اور مسلم رہنماؤں کے ہنگامی سربراہی اجلاس سے میل کھاتا ہے، جس کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمٰن الثانی نے اتوار کو پیر کے روز کے لیے تیاری کے اجلاس سے خطاب کیا۔
عالمی برادری دوہرا معیار اپنانا بند کرے: قطر
انہوں نے کہا، "اب وقت آگیا ہے کہ عالمی برادری دوہرا معیار اپنانا بند کرے اور اسرائیل کو ان تمام جرائم کی سزا دے جو اس نے کیے ہیں،" انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں اسرائیل کی "تباہ کی جنگ" کامیاب نہیں ہوگی۔ "جو چیز اسرائیل کو جاری رکھنے کی ترغیب دے رہی ہے... وہ ہے اس کی خاموشی، بین الاقوامی برادری کی جانب سے اس کا جوابدہ نہ ہونا۔" بڑھتی ہوئی بین الاقوامی تنقید کے باوجود، اسرائیل نے حالیہ دنوں میں علاقے کے سب سے بڑے شہری مرکز غزہ شہر پر قبضہ کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ اس نے رہائشیوں کو شہر خالی کرنے کا حکم دیا ہے اور حماس کے زیر استعمال کئی اونچی عمارتوں کو اڑا دیا ہے۔
10 لاکھ لوگ قحط زدہ علاقہ میں رہ رہے ہیں
اگست کے آخر تک، اقوام متحدہ نے اندازہ لگایا کہ شہر اور آس پاس کے علاقوں میں تقریباً 10 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں، جہاں اس نے امداد کی پابندیوں پر اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے قحط کا اعلان کیا گیا ہے۔ اے ایف پی کی تصاویر میں تباہ شدہ عمارتوں کے ویران منظر نامے سے گاڑیوں میں اور پیدل غزہ شہر سے جنوب کی طرف بھاگنے والے لوگوں کا ایک سلسلہ دکھایا گیا ہے۔
گولہ باری اور زوردار دھماکوں کے ساتھ دہشت میں جی رہے ہیں
غزہ شہر کی 20 سالہ رہائشی سارہ ابو رمضان نے کہا، "ہم مسلسل گولہ باری اور زوردار دھماکوں کے ساتھ مسلسل دہشت میں جی رہے ہیں۔ ان راکٹوں میں اتنی زیادہ مہلکیت کیوں ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ ہم یہاں مر رہے ہیں، غزہ شہر کی 20 سالہ رہائشی سارہ ابو رمضان نے کہا کہ ہمارے پاس پناہ لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے... اور دنیا صرف دیکھ رہی ہے۔"
غزہ کی سول ڈیفنس ایجنسی نے کہا ہے کہ اتوار کی صبح سے علاقے کے ارد گرد اسرائیلی حملوں میں کم از کم 45 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ غزہ میں میڈیا کی پابندیوں اور کئی علاقوں تک رسائی میں مشکلات کی وجہ سے، اے ایف پی سول ڈیفنس ایجنسی یا اسرائیلی فوج کی طرف سے فراہم کردہ تفصیلات کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کر سکی۔
اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنے والے ملک امریکہ کی حمایت حاصل
جمعہ کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اسرائیلی مخالفت کے باوجود دو ریاستی حل کو بحال کرنے کے حق میں ووٹ دیا۔ پھر بھی اسرائیل کو اپنے سب سے طاقتور اتحادی اور سب سے بڑے ہتھیار فراہم کرنے والے ملک امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ اندرون ملک نیتن یاہو کی حکومت کے مخالفین نے وزراء پر غزہ میں قید اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے جنگ ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔
اسرائیلی خاندانوں نے وزیرِ اعظم پر الزام لگایا
ہفتے کے روز، یرغمالیوں کے لیے مہم کے مرکزی گروپ، یرغمالی اور لاپتہ خاندانوں کے فورم نے، اسرائیلی وزیرِ اعظم پر الزام لگایا کہ وہ سمجھوتے تک پہنچنے کی کوششوں کو ناکام بنا کر یرغمالیوں کی رہائی میں "واحد رکاوٹ" ہیں۔ اکتوبر 2023 میں فلسطینی عسکریت پسندوں کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے 251 افراد میں سے 47 غزہ میں موجود ہیں، جن میں سے 25 اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ مڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ کے سینئر فیلو برائن کیٹولس نے کہا کہ روبیو کا اسرائیل کو جنگ بندی کی طرف دھکیلنے کا امکان نہیں ہے۔
غزہ میں جنگ بندی کے لیے حکومت کی جانب سے تشویشناک عمل
سابق صدر بل کلنٹن کے دور میں مشرق وسطیٰ کی پالیسی پر کام کرنے والے کاتولیس نے کہا، "غزہ میں جنگ بندی کے لیے حکومت کی جانب سے تشویشناک عمل نہیں رہا ہے۔" اے ایف پی کے مطابق سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، جنگ اکتوبر 2023 میں اسرائیل پر حماس کے حملے کے ساتھ شروع ہوئی جس میں 1,219 افراد ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تر عام شہری تھے۔ حماس کے زیر انتظام غزہ کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق، جسے اقوام متحدہ قابل اعتماد سمجھتا ہے، غزہ میں اسرائیل کی انتقامی مہم میں کم از کم 64,871 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر عام شہری ہیں۔