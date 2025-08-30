واشنگٹن: امریکہ کی ایک وفاقی اپیل عدالت نے فیصلہ سنایا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے عائد کردہ زیادہ تر محصولات قوانین کے مطابق نہیں ہیں۔ عدالتی فیصلے کے برعکس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ کو (مقامی وقت کے مطابق) اپنے فیصلوں پر بضد رہتے ہوئے کہا کہ مختلف ممالک پر عائد کردہ تمام محصولات نافذ العمل رہیں گے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے اپیل کورٹ کو 'انتہائی متعصب' قرار دیتے ہوئے اس کے فیصلے کو غلط بتایا۔
ٹرمپ نے کہا، ''تمام ٹیرف اب بھی اپنی جگہ پر ہیں! آج ایک 'انتہائی متعصب' اپیل کورٹ نے غلطی سے کہا کہ ہمارے محصولات کو ہٹا دیا جائے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ آخر کار جیت امریکہ کی ہوگی۔ اگر یہ ٹیرف کبھی ہٹا دیے گئے تو یہ ملک کے لیے مکمل طور پر تباہ کن ہوگا۔ یہ ہمیں معاشی طور پر کمزور کر دے گا جب کہ ہمیں اور مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔'
میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر کا یہ تبصرہ ایک وفاقی اپیل کورٹ کے فیصلے کے بعد سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انٹرنیشنل ایمرجنسی اکنامک پاورز ایکٹ صدر کو ٹیرف لگانے کا حق نہیں دیتا ہے۔ جیسا کہ ٹرمپ نے رواں سال اس قانون کا بھرپور استعمال کیا۔ فیڈرل سرکٹ نے یہ بات ٹرمپ ٹیرف کے خلاف نچلی عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے کہی۔
سی این این کے مطابق، ججوں نے کہا کہ ٹرمپ کی جانب سے عائد کردہ بے مثال ٹیرف ان کے اختیارات کی خلاف ورزی ہے کیونکہ ٹیرف سمیت ٹیکس لگانے کی صلاحیت کانگریس کی ایک بنیادی طاقت ہے جسے آئین قانون ساز شاخ کو دیتا ہے۔
امریکی صدر نے متنبہ کیا کہ ان کا ملک بڑے تجارتی خسارے یا غیر منصفانہ محصولات اور دیگر ممالک کی طرف سے عائد کردہ نان ٹیرف تجارتی رکاوٹوں کو مزید برداشت نہیں کرے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 'اگر اسے ایسے ہی رہنے دیا گیا تو یہ فیصلہ امریکہ کو درحقیقت تباہ کر دے گا۔'
لیبر ڈے کے اختتام ہفتہ سے پہلے ٹرمپ نے امریکی کارکنوں اور کمپنیوں کی مدد کے لیے محصولات کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا، 'ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ٹیرف ہمارے کارکنوں اور ان کمپنیوں کی مدد کرنے کا بہترین طریقہ ہے جو امریکہ کی بہترین مصنوعات تیار کرتی ہیں۔'
ٹرمپ نے پچھلی حکومتوں کو امریکہ کے خلاف محصولات عائد کرنے کی اجازت دینے پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا، 'کئی برسوں سے ہمارے لاپرواہ اور غیر دانشمند سیاستدانوں نے ٹیرف کو ہمارے خلاف استعمال کرنے دیا۔ اب امریکی سپریم کورٹ کی مدد سے ہم انہیں اپنے ملک کے مفاد میں استعمال کریں گے اور امریکہ کو دوبارہ خوشحال، مضبوط اور طاقتور بنائیں گے!
رپورٹ کے مطابق وزیر خزانہ سکاٹ بیسنٹ نے جون میں اشارہ دیا تھا کہ امریکہ کے تجارتی شراکت داروں کے ساتھ ٹیرف مذاکرات لیبر ڈے تک مکمل ہو سکتے ہیں، حالانکہ قانونی غیر یقینی صورت حال کی وجہ سے یہ ٹائم لائن اب پیچیدہ ہو گئی ہے۔
وائٹ ہاؤس نے جمعہ کو صدر کے اقدامات کا دفاع کیا۔ ترجمان کش دیسائی نے کہا، 'صدر ٹرمپ نے قانونی طور پر کانگریس کی طرف سے دیے گئے ٹیرف اختیارات کا استعمال کیا تاکہ ہماری قومی اور اقتصادی سلامتی کو غیر ملکی خطرات سے محفوظ کیا جا سکے۔ صدر کی طرف سے عائد کردہ ٹیرف اب بھی نافذ العمل ہیں اور ہم اس معاملے میں حتمی جیت کے منتظر ہیں۔'
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دو اپریل کو امریکہ کے ساتھ نمایاں تجارتی خسارے والے تقریباً ساٹھ ممالک یا تجارتی گروپوں پر نئے محصولات کی وسیع رینج کا اعلان کیا۔ یہ تقریباً 100 برسوں میں امریکہ کی طرف سے ٹیرف میں سب سے بڑا اضافہ تھا۔ انہوں نے اس موقعے کو یوم آزادی قرار دیا۔
دریں اثنا، امریکی ملٹی نیشنل انویسٹمنٹ بینک اور مالیاتی خدمات کمپنی جیفریز کی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی اشیا پر امریکہ کی طرف سے عائد کردہ 50 فیصد کا بھاری ٹیرف بنیادی طور پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان بھارت تنازع میں ثالثی کی اجازت نہ دینے پر ذاتی ناراضگی کا نتیجہ ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر نے مئی میں دونوں ملکوں کے درمیان چار روزہ فوجی تنازعے کے بعد مداخلت کی امید ظاہر کی تھی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ محصولات بنیادی طور پر امریکی صدر کی ذاتی ناراضگی کا نتیجہ ہیں کہ انہیں بھارت اور پاکستان کے درمیان دیرینہ تلخی کو ختم کرنے میں کردار ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ بھارت نے مسلسل کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تنازعات میں تیسرے فریق کی مداخلت کو قبول نہیں کرے گا۔
ایک اور متنازع مسئلہ زراعت کا ہے۔ رپورٹ میں اس بات پر زور دیا گیا کہ کوئی بھی بھارتی حکومت حتیٰ کہ موجودہ حکومت بھی زرعی شعبے کو درآمدات کے لیے کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اس کے لاکھوں لوگوں کے لیے اس فیصلے کے سنگین نتائج ہوں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تقریباً 25 کروڑ کسان اور اس سے وابستہ مزدور اپنی روزی روٹی کے لیے زراعت پر انحصار کرتے ہیں اور بھارت کی کل افرادی قوت کا تقریباً 40 فیصد اس شعبے سے وابستہ ہے۔
