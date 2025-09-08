ٹرمپ نے اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا، کہا: روس اور یوکرین کے درمیان جنگ روکنا 'سب سے مشکل'

ETV Bharat / international

واشنگٹن، امریکہ: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کو روس پر محصولات سے متعلق بڑا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ یوکرین میں جاری جنگ پر بہت ناراض ہیں اور روس پر اضافی محصولات عائد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ کیا وہ روس کے خلاف پابندیوں کے دوسرے مرحلے اور پوتن کو سزا دینے کے لیے تیار ہیں تو انھوں نے کہا کہ ہاں میں تیار ہوں۔

اس کے ساتھ امریکی صدر نے جمعے کے روز اعتراف بھی کیا کہ وہ اپنا ایک ایسا انتخابی وعدہ پورا نہیں کر سکے جس کی وجہ سے انہیں وائٹ ہاؤس میں دوسری بار جیتنے میں مدد ملی۔ انہوں نے روس اور یوکرین کے درمیان جاری تنازعہ کو روکنے میں اپنی ناکامی کا اعتراف کیا اور اسے اپنی انتظامیہ کے دوران 'شاید سب سے مشکل' تنازعہ قرار دیا۔

میں نے سوچا جو جنگ روکنا سب سے آسان ہوگا وہ روس-یوکرین جنگ سب سے مشکل نکلی

وائٹ ہاؤس کے نئے تجدید شدہ روز گارڈن میں امریکی کانگریس کے ساتھ اپنے پہلے عشائیہ میں، ٹرمپ نے ایک بار پھر کئی طویل المدتی عالمی تنازعات کو ختم کرنے میں مدد کرنے کا سہرا لیا، لیکن کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ ان کے تعلقات کے باوجود، یوکرین میں تنازعہ کو روکنا 'سب سے مشکل' تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے سات ماہ میں جو کیا وہ کسی نے نہیں کیا۔ ہم نے سات جنگیں روکیں۔ وہ جنگ جس کے بارے میں، میں نے سوچا تھا کہ شاید سب سے آسان ہو گی وہ روس-یوکرین جنگ سب سے مشکل نکلی۔ میں نے سوچا کہ صدر پوتن کے ساتھ میرے تعلقات کی وجہ سے یہ سب سے آسان ہوگا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ شاید سب سے مشکل نکلا۔

انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ نے کئی دعوے کیے تھے

صدارتی انتخاب کے لیے اپنی انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ نے کئی دعوے کیے تھے کہ اگر وہ منتخب ہو گئے تو اقتدار سنبھالنے کے 24 گھنٹے کے اندر جنگ ختم کر دیں گے لیکن اب تک کوئی خاص کامیابی کے آثار نظر نہیں آئے۔ امریکی صدر کی تازہ ترین کوشش اگست میں تاریخی الاسکا سربراہی اجلاس کے دوران سامنے آئی۔ تاہم دونوں فریقوں کے درمیان کوئی باضابطہ معاہدہ نہیں ہوسکا جب کہ ٹرمپ نے اسے 'انتہائی مفید' ملاقات قرار دیا۔

پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں: ٹرمپ

حال ہی میں امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر کئی تبصرے کیے جس میں انہوں نے کہا کہ امریکا نے روس اور بھارت کو سب سے گہرے، تاریک ترین چین سے کھو دیا ہے۔ اس کے چند گھنٹے بعد، انہوں نے ہندوستان-امریکہ تعلقات کو 'بہت خاص رشتہ' قرار دیا اور اس بات کی تصدیق کی کہ وہ اور پی ایم مودی ہمیشہ دوست رہیں گے، انہوں نے اصرار کیا کہ 'پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔'

بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے ہمیشہ تیار

امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہوں گا۔ میں ہمیشہ (پی ایم) مودی کا دوست رہوں گا۔ وہ ایک عظیم وزیر اعظم ہیں۔ میں ہمیشہ ایک دوست رہوں گا، لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ وہ اس خاص لمحے میں کیا کر رہا ہے۔ لیکن ہندوستان اور امریکہ کے درمیان بہت خاص تعلقات ہیں۔ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس موقع ملنے پر چند مخصوص لمحات ہوتے ہیں۔

