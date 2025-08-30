واشنگٹن: امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے آئندہ ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اعلیٰ سطحی اجلاس سے قبل فلسطینی صدر محمود عباس اور دیگر 80 اہلکاروں کے ویزے منسوخ کر دیے۔ فلسطینی اتھارٹی نے اس اقدام کو بین الاقوامی قوانین کے خلاف قرار دیا ہے۔
محکمۂ خارجہ کے ایک اہلکار نے، جس نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ویزا کے معاملات پر بات کی جو کہ عام طور پر خفیہ ہوتے ہیں، نے جمعہ کے روز انکشاف کیا کہ عباس اور فلسطینی اتھارٹی کے دیگر اہلکار نئی ویزا پابندیوں سے متاثر ہونے والوں میں شامل ہیں۔ تاہم اقوام متحدہ کے مشن میں تعینات فلسطینی نمائندوں کو استثنیٰ حاصل ہے۔
غزہ سے زخمی فلسطینی بچوں کو علاج کے لیے امریکہ آنے کی اجازت
یہ اقدام ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے فلسطینیوں پر ویزے کی پابندیوں کے سلسلے میں تازہ ترین ہے اور یہ اس وقت سامنے آیا ہے جب اسرائیلی فوج نے غزہ کے سب سے بڑے شہر کو جنگی علاقہ قرار دے دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بعض قدامت پسندوں کے احتجاج کے بعد محکمۂ خارجہ نے ایک پروگرام بھی معطل کر دیا جس کے تحت غزہ سے زخمی فلسطینی بچوں کو علاج کے لیے امریکہ آنے کی اجازت دی گئی۔
پی ایل او اور پی اے کو اپنے وعدوں کی پاسداری میں ناکامی
اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک بیان میں کہا کہ روبیو نے فلسطینی حکام کی جانب سے کچھ نئی ویزا درخواستوں کو مسترد کرنے کا بھی حکم دیا، جن میں فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن کی درخواستیں بھی شامل ہیں۔ بیان میں کہا گیا، "یہ ہمارے قومی سلامتی کے مفاد میں ہے کہ پی ایل او اور پی اے کو اپنے وعدوں کی پاسداری میں ناکامی اور امن کے امکانات کو نقصان پہنچانے کے لیے جوابدہ ٹھہرایا جائے۔"
تعلیم میں دہشت گردی کو فروغ دینا بند کرنا چاہیے
اس میں کہا گیا ہے کہ امن کے لیے شراکت دار سمجھے جانے کے لیے، ان گروہوں کو امریکی قانون اور PLO کے وعدوں کے مطابق "دہشت گردی کی مسلسل مذمت اور تعلیم میں دہشت گردی کو فروغ دینا بند کرنا چاہیے۔"
فلسطینی اتھارٹی نے ویزا واپسی کو اقوام متحدہ کے میزبان ملک کے طور پر امریکی وعدوں کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کرتے ہوئے محکمۂ خارجہ پر زور دیا کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لے۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی صدر کا دفتر ویزا کے فیصلے پر "گہرا افسوس اور حیرت کا اظہار کرتا ہے"۔ یہ "بین الاقوامی قانون اور ہیڈکوارٹر معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ فلسطین کی ریاست اقوام متحدہ کی مبصر رکن ہے۔"
اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن ڈوجارک نے کہا کہ عالمی ادارہ اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ سے وضاحت طلب کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ ضروری ہے کہ تمام رکن ممالک بشمول مستقل مبصرین کی نمائندگی کی جائے۔
محکمۂ خارجہ نے کہا کہ اقوام متحدہ میں فلسطینی اتھارٹی کے مشن میں تعینات نمائندوں کو اقوام متحدہ کے ساتھ امریکی میزبان ملک کے معاہدے کے تحت استثنیٰ حاصل ہوگا تاکہ وہ نیویارک میں اپنی کارروائیاں جاری رکھ سکیں۔
ٹرمپ انتظامیہ نے ایسے لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے جن کے پاس امریکہ آنے کی قانونی اجازت ہے، بعض اوقات منسوخ شدہ ویزوں کے بارے میں ایک بار مراعات یافتہ معلومات جاری کرنے کے معیارات میں نرمی کی جاتی ہے تاکہ عوام کو بات کرنے کی اجازت دی جا سکے۔
مثال کے طور پر، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے دوسرے سب سے سینئر سفارت کار نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا جب امریکہ نے برطانوی پنک ریپ جوڑی باب وائلن کے ویزے منسوخ کر دیے جب انہوں نے ایک ہجوم کو اسرائیلی فوج کو "موت" کا نعرہ لگانے کی ترغیب دی۔
اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر ریاض منصور نے جمعہ کو صحافیوں کو بتایا کہ عباس نے اقوام متحدہ کے اجلاسوں میں ایک وفد کی قیادت کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور توقع تھی کہ وہ جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے، جو وہ کئی سالوں سے کر رہے ہیں۔
وہ 22 ستمبر کو فرانس اور سعودی عرب کی مشترکہ صدارت میں دو ریاستی حل پر بات کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے، جس میں اسرائیل سے آزاد فلسطین کے ساتھ رہنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔