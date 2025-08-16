ETV Bharat / international

الاسکا میٹنگ: یوکرین میں جنگ بندی کا اعلان نہیں، ٹرمپ اور پوتن نے کہا، مثبت رہی ملاقات

روسی صدر نے ٹرمپ کو روس آنے کی دعوت دی ہے۔ اس پر ٹرمپ نے کہا کہ یہ مستقبل کا معاملہ ہے۔

الاسکا میں ٹرمپ اور پوتن کی ملاقات
الاسکا میں ٹرمپ اور پوتن کی ملاقات (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 16, 2025 at 9:28 AM IST

اینکریج: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتن نے الاسکا کے اینکریج میں تقریباً تین گھنٹے تک بات چیت کی۔ دونوں ممالک کے رہنماؤں نے پہلے ایک دوسرے کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس کے بعد دونوں ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کر بات کرنے چلے گئے۔ دونوں رہنماؤں نے روس یوکرین جنگ سمیت کئی ایشوز پر بات کی تاہم بنیادی مسئلہ یوکرین کے ساتھ تین سال سے جاری جنگ کو روکنا تھا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ابھی تک جنگ کو روکنے کی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے۔

واضح رہے کہ تمام ممالک کی نظریں ان دو سپر پاورز کی ملاقات پر ٹکی ہوئی تھیں۔ دونوں رہنماؤں ٹرمپ اور پوتن نے میٹنگ ختم ہونے کے بعد صحافیوں سے بھی بات کی اور اسے مثبت قرار دیا۔ تاہم روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کے حوالے سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ اس معاملے پر امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہماری بہت سے معاملات پر اچھی بات چیت ہوئی، تاہم کچھ معاملات پر باہمی اتفاق نہیں ہوسکا۔ ساتھ ہی دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کے بعد امن کا راستہ کھل سکتا ہے۔

ساتھ ہی روسی صدر پوتن نے بھی ٹرمپ کو ماسکو آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ مستقبل میں دیکھا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکی صدر روس کا دورہ کرتے ہیں یا نہیں۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پوتن نے کہا کہ اگر ٹرمپ سنہ 2022 میں امریکہ کے صدر ہوتے تو یہ جنگ نہیں ہوتی۔ گو کہ دونوں ممالک کے درمیان کبھی اچھے تعلقات دیکھنے میں نہیں آئے لیکن اس بار ایسا لگتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اچھے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں۔

قبل ازیں ٹرمپ نے الاسکا کے اینکریج میں پوتن کے استقبال کے لیے ریڈ کارپٹ بھی بچھایا۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کا پرتپاک استقبال بھی کیا۔ پوتن نے صرف 12 منٹ کی مشترکہ پریس کانفرنس میں دو طرفہ تعاون کے تناظر میں بھی بات کی۔ پوتن نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے درمیان طے پانے والا معاہدہ یوکرین میں امن کی راہ ہموار کرے گا۔ اسی دوران جب ٹرمپ پوتن سے دوسری ملاقات کے بارے میں سوچ رہے تھے تو روسی صدر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اگلی بار ماسکو میں ملیے۔

امریکی اور روسی صدر کے درمیان ہونے والی گفتگو کے نکات

روس اور یوکرین کے درمیان جنگ پر کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ تین گھنٹے کی بات چیت جنگ بندی پر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی۔

دونوں رہنماؤں نے کہا کہ بات چیت مثبت رہی۔ ٹرمپ نے کہا کہ اچھی پیش رفت ہوئی ہے لیکن مزید بات چیت ابھی باقی ہے۔

روسی صدر نے ٹرمپ کو ماسکو آنے کی دعوت بھی دی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں دونوں ممالک کے درمیان بات چیت ہو سکتی ہے۔

ٹرمپ نے یوکرین کو سکیورٹی گارنٹی دینے کا معاملہ کھلا چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور یورپ دیگر ممالک کے ساتھ مل کر یوکرین کو سکیورٹی کی ضمانت دے سکتے ہیں۔

دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان روس اور امریکہ کے تعلقات جیسے کہ سلامتی اور امن پر بھی بات چیت ہوئی۔

