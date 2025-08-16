اینکریج: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوتن نے الاسکا کے شہر اینکریج میں متعدد امور پر بات چیت کی، اس میں سب سے اہم روس یوکرین جنگ تھی۔ دونوں رہنماؤں نے تقریباً تین گھنٹے تک بات چیت کی۔ اس کے بعد دونوں رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بات چیت صرف 12 منٹ تک جاری رہی۔ دونوں عالمی رہنماؤں نے پریس کانفرنس سے صرف خطاب کیا، کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔
پریس کانفرنس کے اختتام پر ولادیمیر پوتن نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بروز جمعہ (مقامی وقت کے مطابق) مزید بات چیت کے لیے ماسکو آنے کی دعوت دی۔ پوتن نے امریکی صدر سے کہا کہ اگلی بار ماسکو میں ملاقات کریں۔
⚡️ Putin switches to ENGLISH and invites Trump to MOSCOW for next round of talks— RT (@RT_com) August 15, 2025
Trump says he sees it as ‘possibly HAPPENING’ https://t.co/sLVkvyMV8Y pic.twitter.com/TKWZ3TwkZc
ٹرمپ نے پوتن سے کہا کہ 'ہم جلد (دوبارہ) ملیں گے'، جس پر پوتن نے کہا کہ 'نیکسٹ ٹائم ان ماسکو'۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان مزید بات چیت ماسکو میں ہونی چاہیے۔ اس پر امریکی صدر ٹرمپ نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ 'اوہ، ڈیٹس انٹیرسٹنگ ون' یعنی اوہ، یہ دلچسپ بات ہے!
اسی کے ساتھ ٹرمپ نے کہا کہ اب اگلا قدم یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو اٹھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زیلنسکی اور پوتن کے درمیان جلد ملاقات ہوگی۔ ٹرمپ نے کہا کہ اب یہ مکمل طور پر صدر زیلنسکی پر منحصر ہے کہ وہ اسے آگے لے جائیں۔ ساتھ ہی ٹرمپ نے یہ نہیں بتایا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان کیا بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ پوتن اور انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ یوکرین کی جنگ سکیورٹی کی ضمانتوں کے ساتھ ختم ہونی چاہیے۔
پوتن نے یہ بیان دیا
پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے روسی صدر پوتن نے کہا کہ الاسکا روس اور امریکہ دونوں کی مشترکہ تاریخ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوسری جنگ عظیم میں دونوں ممالک نے مل کر دشمنوں کا مقابلہ کیا تھا۔ پوتن نے کہا کہ ہم قریبی پڑوسی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگرچہ دونوں ممالک کے تعلقات میں کچھ عرصے سے تناؤ آیا تھا لیکن یہ ملاقات دونوں ممالک کے لیے بہت اہم رہی۔ پوتن کا مزید کہا کہ اگر ٹرمپ سنہ 2022 میں امریکہ کے صدر ہوتے تو یوکرین اور روس کے درمیان کبھی جنگ نہ ہوتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان بہت سارے کاروباری امکانات موجود ہیں۔ آخر میں پوتن نے ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بات چیت ختم کی۔
موصولہ اطلاعات کے مطابق دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان مثبت بات چیت ہوئی۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم دونوں کا بہت سے معاملات پر اتفاق رائے ہے۔ تاہم، ایک مسئلہ باقی ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی ڈیل تب تک نہیں ہوگی جب تک کہ یہ (یوکرین) ڈیل مکمل نہیں ہو جاتی۔
