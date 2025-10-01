انڈونیشیا میں نماز کے دوران اسکول عمارت منہدم، دو دن سے ملبے میں دبے کم از کم 91 طلباء
ملبے میں دبے لوگوں میں زیادہ تر سات سے بارہویں جماعت کے طلباء تھے اور حادثے کے وقت باجماعت ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے۔
Published : October 1, 2025 at 10:13 AM IST
سدوارجو: ایک اسلامی اسکول کی عمارت گرنے کے تقریباً دو دن سے کم از کم 91 طلباء کنکریٹ کے ملبے میں دبے ہوئے ہیں، حکام نے حاضری کے ریکارڈ اور لاپتہ بچوں کے خاندانوں کی رپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد اس بات کی تصدیق کی۔
بدھ کی صبح سے 300 سے زیادہ امدادی کارکنوں زندہ بچے لوگوں کو بچانے کے لیے جنگی پیمانے پر ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں۔ اسکول کی عمارت اس وقت سینکڑوں لوگوں کے اوپر گر پڑی جب باجماعت نماز پڑھی جا رہی تھی۔ ملبے میں دبے لوگوں میں زیادہ تر نوعمر بچے ہیں، جو مشرقی جاوا صوبے میں ایک صدی پرانے الخوزینی اسلامی بورڈنگ اسکول کے ایک ہال میں پیر کو ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے۔
اب تک کم از کم تین طلباء کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے، اور 100 دیگر زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے کئی کے سر پر چوٹیں ہیں اور ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایجنسی نے منگل کو دیر گئے ملبے میں دبے ہوئے لوگوں کی تعداد پر نظرثانی کی اور سابقہ تعداد 38 کو بڑھا کر 91 کر دیا۔
ایجنسی نے کہا کہ ملبے کے نیچے کم از کم چھ بچے زندہ ہیں، لیکن کنکریٹ کے سلیب اور دیگر غیر مستحکم، بھاری حصوں کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں مشکلات آر رہی ہیں۔ ریسکیو کے لیے بھاری مشنری موجود ہے لیکن ان خدشات کی وجہ سے استعمال نہیں کیا جا رہا ہے کہ اس سے مزید ملبہ گر سکتا ہے جس سے بچوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ امدادی کارکن تنگ جگہوں سے ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے لوگوں تک آکسیجن، پانی اور خوراک پہنچا رہے ہیں تاکہ انہیں زندہ رکھا جا سکے۔
طالب علموں میں زیادہ تر سات سے بارہویں جماعت کے لڑکے تھے، جن کی عمریں 12 سے 18 سال کے درمیان تھیں۔ طالبات عمارت کے دوسرے حصے میں نماز ادا کر رہی تھیں۔ بچ جانے والوں نے بتایا کہ وہ عمارت منہدم ہونے کے دوران میں کامیاب ہو گئیں۔ مسجد دو منزلہ تھی، لیکن حکام کے مطابق، بغیر اجازت کے دو مزید منزل شامل کیے جا رہے تھے۔ پولیس نے کہا کہ پرانی عمارت کی بنیاد بظاہر کنکریٹ کی مزید دو منزلوں کو سہارا دینے سے قاصر تھی اور سلیب ڈالنے کے دوران گر گئی۔
