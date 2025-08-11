تل ابیب: غزہ شہر میں الشفاء اسپتال کے باہر صحافیوں کے خیمے پر اسرائیلی حملے میں کم از کم پانچ صحافیوں کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق اتوار کو غزہ شہر میں صحافیوں کے خیمے پر اسرائیلی حملے میں اس کے دو نامہ نگار سمیت پانچ صحافی ہلاک ہو گئے، جن میں ایک ممتاز رپورٹر اور تین کیمرہ مین شامل ہیں۔
اسرائیل کا صحافیوں پر حماس کیلئے کام کرنے کا الزام
اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں انس الشریف کو نشانہ بنانے کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں حماس سے وابستہ "دہشت گرد" قرار دیا۔ میڈیا پر نظر رکھنے والے اداروں کے مطابق، غزہ میں 22 ماہ کی جنگ میں صحافیوں کو نشانہ بنا کر کیا گیا یہ تازہ ترین حملہ تھا۔ ان تنازع کے دوران تقریباً 200 میڈیا کارکنان ہلاک ہو چکے ہیں۔
قطر میں قائم نشریاتی ادارے نے کہا کہ "غزہ شہر میں صحافیوں کے خیمے پر اسرائیلی حملے میں الجزیرہ کے صحافی انس الشریف چار ساتھیوں کے ساتھ مارے ہلاک ہو گئے ہیں۔"
"انس الشریف (28) اتوار کو ہسپتال کے مرکزی دروازے کے باہر صحافیوں کے لیے لگائے گئے خیمے پر اسرائیلی فوج کے حملے کے بعد ہلاک ہو گئے۔ الجزیرہ کے معروف عربی نمائندے انس کا تعلق شمالی غزہ سے تھا۔"
چینل نے کہا کہ غزہ شہر میں ایک خیمے پر حملے کے دوران اس کے عملے کے پانچ ارکان مارے گئے، دیگر صحافیوں میں محمد قریقہ، کیمرہ آپریٹرز ابراہیم ظہیر، محمد نوفل اور مومن علیوا شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے نہ صرف اس حملے کو اراتاً انجام دینے کا اعتراف کیا ہے بلکہ اس نے الشریف پر حماس کے لیے کام کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے انہیں ایک "دہشت گرد" قرار دیا۔"
اسرائیلی فوج (آئی ڈی ایف) نے ٹیلی گرام پر جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ "تھوڑی دیر پہلے غزہ شہر میں آئی ڈی ایف نے دہشت گرد انس الشریف کو مار گرایا، جو خود کو الجزیرہ نیٹ ورک کے لیے ایک صحافی کے طور پر ظاہر کرتا تھا۔" بیان میں مزید الزام عائد کیا گیا کہ "انس الشریف نے حماس میں ایک دہشت گرد سیل کے سربراہ کے طور پر کام کیا اور وہ اسرائیلی شہریوں اور آئی ڈی ایف کے فوجیوں کے خلاف راکٹ حملوں کو آگے بڑھانے کا ذمہ دار تھا۔"
قابل ذکر ہے کہ الشریف غزہ میں زمین پر کام کرنے والے چینل کے سب سے مشہور چہروں میں سے ایک تھے، جو یومیہ بنیاد پر رپورٹس فراہم کرتے تھے۔ اتوار کو اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے ایک پریس کانفرنس میں غزہ شہر پر نئے حملوں کی منظوری کا دفاع کیا۔ اس کے بعد الشریف نے ایکس پر شائع پیغامات میں غزہ شہر پر "شدید اور مرکوز اسرائیلی بمباری" کے بارے میں دنیا کو جانکاری دی۔
ان کے آخری پیغامات میں سے ایک میں ایک مختصر ویڈیو بھی شامل تھی جس میں غزہ شہر کو نشانہ بناتے ہوئے قریبی اسرائیلی حملوں کو دکھایا گیا تھا۔ جولائی میں 'کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس' تنظیم نے ایک بیان جاری کیا جس میں صحافیوں اور خاص طور سے انس الشریف کے تحفظ کا مطالبہ کیا گیا تھا، کیونکہ اسرائیلی فوج کے عربی ترجمان آویچائے ادرائی ان پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ حماس کے 'دہشت گرد' ہیں۔
اس حملے کے بعد کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس نے کہا کہ صحافیوں کی موت کے بارے میں جان کر "حیرت" ہوئی۔ سی پی جے کی علاقائی ڈائریکٹر سارہ قداح نے کہا، "معتبر ثبوت فراہم کیے بغیر صحافیوں کو 'دہشت گرد' قرار دینے کا اسرائیل کا طریقہ اس کے ارادے اور آزادی صحافت کے احترام پر سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ "صحافی عام شہری ہیں اور انہیں کبھی نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ ان ہلاکتوں کے ذمہ داروں کا احتساب ہونا چاہیے۔" فلسطینی صحافیوں کی سنڈیکیٹ نے بھی اس کی مذمت کرتے ہوئے اسے خوفناک کا "خونی جرم" قرار دیا۔
واضح رہے کہ اسرائیل اور الجزیرہ کے درمیان برسوں سے متنازع تعلقات رہے ہیں۔ اسرائیلی حکام نے غزہ کی تازہ جنگ کے بعد ملک میں الجزیرہ چینل پر پابندی لگا دی اور اس کے دفاتر پر چھاپے مارے۔ الجزیرہ کے علاوہ اسرائیل نے دنیا بھر کے صحافیوں پر غزہ میں داخل ہونے اور کام کرنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔
