جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور اسلام آباد کے درمیان مذاکرات کامیاب، معاہدہ جلد متوقع
پی او جے کے میں پانچ روزہ احتجاج کے بعد اسلام آباد اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مابین مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں۔
Published : October 4, 2025 at 2:31 PM IST
مظفرآباد (پی او جے کے) : جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی (جے کے جے اے اے سی) اور اسلام آباد سے آئے اعلیٰ سطحی وفد کے بیچ جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب طویل مذاکرات کے بعد معاہدے کے مسودے پر اتفاق ہو گیا ہے، جس میں معمولی ترامیم شامل کی گئی ہیں۔ پاکستانی روزنامہ ڈان کے مطابق مذاکرات کے ایک شریک نے اس پیش رفت کی تصدیق کی۔
وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے رات گئے اعلان کیا کہ ’’جے کے جے اے اے سی کے ساتھ حتمی مذاکرات شروع ہو گئے ہیں اور معاہدہ جلد دستخط ہونے والا ہے، جس سے پاکستان کے زیر انتظام جموں و کشمیر (پی او جے کے) میں جاری احتجاجی سلسلہ ختم ہونے کی امید ہے۔‘‘
پانچ روز سے ہڑتال، تشدد میں کم از کم دس افراد ہلاک
روزنامہ ڈان کے مطابق پچھلے ہفتے اشرافیہ کے مراعات اور مہاجرین کے لیے مخصوص نشستوں سے متعلق مذاکرات ناکام ہونے کے بعد مظفرآباد، پونچھ اور دیگر اضلاع میں مظاہرے ہوئے تھے۔ مظاہرین اور فورسز کے درمیان جھڑپوں میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔
جمعے کو پی او جے کے میں مسلسل پانچویں روز ہڑتال رہی جبکہ اتوار سے نافذ مواصلاتی بندش برقرار ہے۔ یہ لاک ڈاؤن انتظامیہ کی جانب سے غیر معینہ مدت کے لیے اس وقت نافذ کیا گیا تھا جب جے کے جے اے اے سی نے 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈز پیش کرتے ہوئے احتجاج شروع کیا تھا۔
مطالبات: معاشی ریلیف اور سیاسی اصلاحات
پی او جے کے میں مظاہرے حکومت کی ناکامی کے خلاف کیے جا رہے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ حکومت عوامی مطالبات پورے نہیں کر سکی۔ ان مطالبات میں مہاجرین کے لیے مخصوص 12 نشستوں کا خاتمہ، بجلی کے نرخوں میں کمی، گندم آٹے پر سبسڈی، سرکاری عہدیداروں کی مراعات کا خاتمہ، مفت تعلیم اور صحت کی سہولیات جیسے نکات شامل ہیں۔
ڈان کے مطابق جمعرات کو اسلام آباد سے آئے وفد اور شہری اتحاد کے درمیان مذاکرات کا نیا دور ہوا، جو جمعے دوپہر دوبارہ شروع ہوا۔ مذاکرات مظفرآباد کے اپر چتر ہوٹل میں ہوئے جہاں وقفے وقفے سے نماز اور کھانے کے لیے وقفے دیے گئے۔
مذاکرات میں شامل افراد
جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے وفد میں شوکت نواز میر، راجہ امجد علی خان اور انجم زمان اعوان شامل تھے جبکہ اسلام آباد سے راجہ پرویز اشرف، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، طارق فضل چوہدری، سردار یوسف، قمر زمان کائرہ، مسعود احمد اور عامر مقام شریک ہوئے۔
ڈان کے مطابق پی او جے کے کے وزیراعظم چودھری انور الحق، اسمبلی اسپیکر چودھری لطیف اکبر اور دیگر وزراء بھی ہوٹل میں موجود تھے مگر مذاکراتی کمرے میں شامل نہیں تھے۔
