نتن یاہو کو جھٹکا، اسرائیلی میڈیا نے غزہ میں فلسطینیوں کی مشکلات پر حقائق پر مبنی رپورٹنگ شروع کردی
فلسطینیوں کے مصائب کو بڑی حد تک نظر انداز کرنے کےبعد، اب اسرائیلی میڈیا بھوک سے بےحال فسلطینیوں کے حق میں خبریں نشر کررہی ہے۔
Published : September 7, 2025 at 1:35 PM IST
تل ابیب، اسرائیل: غزہ کی پٹی میں جنگ ان دنوں اسرائیلی خبروں پر مختلف نظر آنے لگی ہے۔ پچھلے دو سالوں میں زیادہ تر، اسرائیل کے ٹیلی ویژن اسٹیشنوں نے غزہ کے مصائب پر بہت کم توجہ دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا ابھی تک ناظرین کو اسرائیلی بہادری، یرغمالیوں کے خاندانوں کی اذیت اور جنگ میں فوجیوں کی ہلاکتوں کے بارے میں خبروں کا ایک مستقل سلسلہ دکھاتی رہی ہے۔
لیکن اب یہ بدل رہا ہے۔ حالیہ مہینوں میں، کچھ اسرائیلی ٹیلی ویژن اسٹیشنوں نے غذائی قلت کے شکار بچوں کی تصویری اور فلسطینیوں کے لیے روزمرہ کی زندگی کی مشکلات کے بارے میں چند سنجیدہ حقائق پر مبنی رپورٹس شیئر کرنا شروع کر دیے ہیں۔
یہ لطیف تبدیلی اس وقت سامنے آئی ہے جب اسرائیل کو جاری جنگ پر عالمی غم و غصے کا بڑے پیمانے پر سامنا ہے، اور یہ اس بات پر گہری تقسیم کی عکاسی کرتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ غزہ میں فوجی کارروائی کو روکا جانا چاہیے۔ حالانکہ بڑھتے ہوئے احتجاج اور میڈیا کوریج کا اسرائیل کی پالیسیوں پر بہت کم اثر ہوا ہے۔
اسرائیل کی عبرانی یونیورسٹی میں کمیونیکیشن کے پروفیسر ایران امسالم نے کہا کہ، "یہ صرف غزہ کی صورت حال کے بارے میں صحیح معنوں میں پرواہ نہیں ہے، بلکہ اسرائیلی نقطہ نظر سے بھی، کیا ہم اس جنگ کے مقاصد کے لیے صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں؟"۔
وزیر اعظم بینجمن نتن یاہو نے غزہ جنگ کی مخالفت میں جاری ایک عوامی تحریک کو بڑی حد تک نظر انداز کر دیا ہے۔ اس احتجاج و مخالفت کا مقصد یرغمالیوں کی واپسی ہے۔
7 اکتوبر 2023 کے بعد کی نشریات:
جنگ کی پہلی تصاویر حماس کے زیرقیادت مسلح جنگجوؤں کی تھیں جو اسرائیل کی سرحد پر دھاوا بول رہے تھے اور اسرائیلی فوج کے اڈوں اور کھیتی باڑی کی کمیونٹیز پر حملہ کر رہے تھے۔ جب یرغمالیوں کو سڑکوں پر نکالا گیا تو غزہ سے باہر کی فوٹیج میں لوگوں کو جشن مناتے ہوئے دکھایا گیا۔
یہ اسرائیل کے ہوم فرنٹ پر کیا گیا اب تک کا بدترین حملہ تھا اور اب بھی مقامی نیوز کاسٹوں پر یہ حاوی ہے۔ ابتدائی مہینوں میں، اسرائیلیوں نے جھنڈے کے گرد ریلی نکالی جس کے بعد کچھ لوگوں نے اس حملے کو 9/11 سے تعبیر کیا، جب کہ بین الاقوامی میڈیا نے فوری طور پر غزہ پر حملے کی طرف توجہ مرکوز کر دی۔
ایک ممتاز اسرائیلی نیوز اینکر، رویو ڈرکر نے کہا، "زیادہ تر جنگ کے دوران، اسرائیلی میڈیا نے غزہ کے مصائب یا بھوک یا تباہی کے بارے میں واقعی بہت کم رپورٹ کی۔" "اگر انہوں نے اس کی اطلاع دی ہے تو یہ صرف اسرائیلی نقطہ نظر سے ہے،" انہوں نے وضاحت کی کہ یہ حماس کو تباہ کرنے میں کتنا موثر تھا۔
اسرائیل نے جنگ کے آغاز سے ہی غزہ میں بین الاقوامی صحافیوں کو فوج کے زیر اہتمام دوروں سے باہر روک رکھا ہے۔ امریکہ میں قائم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس کا کہنا ہے کہ یہ صحافیوں کے لیے اب تک کا سب سے مہلک تنازعہ ہے جو اس گروپ نے دستاویز کیا ہے، جس میں کم از کم 189 فلسطینی صحافی اسرائیلی فائرنگ میں ہلاک ہوئے ہیں۔
ڈرکر نے کہا، "یہ ایک عجیب جنگ ہے، کیونکہ یہ 21ویں صدی ہے، اور ہر ایک کے پاس نشر کرنے کے لیے ایک فون ہے۔" "لیکن زمین پر کوئی نہیں ہے، لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے، 'زمین پر کوئی ہے جس پر مجھے بھروسہ ہے۔'"
تبدیلی آرہی ہے:
پھر بھی، حالیہ ہفتوں میں کوریج میں قدرے تبدیلی آئی ہے، فلسطینیوں کے بارے میں کچھ لمبی کہانیاں بڑے آؤٹ لیٹس میں دکھائی دیتی ہیں۔ اسرائیلی صحافیوں نے اس سال کے شروع میں خوراک اور ادویات سمیت تمام انسانی امداد پر اسرائیل کی طرف سے بائیس ماہ کی پابندی کی وجہ سے غزہ میں بھوک کے بحران کو مزید ائیر ٹائم دیا ہے۔
مین اسٹریم ٹی وی کے نیوز پروگراموں میں اب غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ چند انٹرویوز پیش کیے گئے ہیں، حالانکہ حماس کے دباؤ کے باوجود اسرائیلی میڈیا سے بات کرنے والوں کی حفاظت کے لیے ڈیجیٹل طور پر تبدیل کیا گیا ہے۔ لیکن وہ کہانیاں اب بھی گھریلو مسائل پر توجہ مرکوز کرنے سے کہیں زیادہ ہیں۔
اسرائیل کے بائیں طرف جھکاؤ رکھنے والے ہاریٹز اخبار میں نیر ہاسن اور ان کے ساتھی صحافیوں نے جنگ سے قبل اور جنگ کے دوران فلسطینیوں سے متعلق بڑے پیمانے پر رپورٹنگ کی ہے۔ اس میں ایسے مضامین بھی شامل ہیں جس میں اکثر اسرائیل کے طرز عمل پر تنقید کی گئی ہے۔ لیکن یہ موجودہ میڈیا کے منظر نامے میں ایک اوٹلیر ہے۔
ہاسن نے کہا، "7 اکتوبر کے بعد، اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ ٹوٹ گیا، اور دوسری طرف کے درد سے نمٹنا مکمل طور پر ناجائز ہو گیا۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "لیکن میرے خیال میں میڈیا اس سے زیادہ سمجھدار ہے جتنا کہ میڈیا انہیں دیتا ہے۔" "میرے خیال میں عوام میں سننے کی صلاحیت ہے۔ میرے خیال میں میڈیا خود کو بہت زیادہ سنسر کر رہا ہے۔"
غزہ کے مصائب کو اجاگر کرنے کے خطرات
انسانی تباہی کو اجاگر کرنے والے کچھ نیوز کاسٹروں کو ردعمل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یونیت لیوی، ایک ممتاز نیوز اینکر، جو اپنے ٹھنڈے برتاؤ کے لیے جانی جاتی ہے، نے جولائی میں قحط کی بین الاقوامی میڈیا کوریج کے بارے میں ایک رپورٹ کے دوران ایک غیر معمولی تبصرہ کیا۔
انہوں نے کہا، "شاید یہ سمجھنے کا وقت ہے کہ یہ عوامی سفارت کاری کی ناکامی نہیں ہے، بلکہ اخلاقی ناکامی ہے ۔" لیوی، نتن یاہو کے حامی چینل 14 پر ایک تجزیہ کار ہیں۔ نتن یاہو نے لیوی کے اس تبصرے کے بعد انھیں حماس کا ترجمان کہا تو وہیں ایک دائیں بازو کے کارکن نے ان پر "اسرائیلی فوجیوں کے منہ پر تھوکنے" کا الزام لگایا۔
چینل 14 سمیت دائیں بازو کے آؤٹ لیٹس کے مبصرین باقاعدگی سے فلسطینیوں کے قتل اور ان کے گھروں کی مسماری پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غزہ میں کوئی بے گناہ شہری نہیں ہیں اور فوج کو اس سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ کارروائی کرنی چاہیے۔
غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اس حملے میں 64,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ وزارت کے مطابق ان میں نصف سے زیادہ بچے اور خواتین شامل ہیں۔
اسرائیل کے i24 TV کے عرب امور کے نمائندے زوی یہزکیلی نے گزشتہ ہفتے ایک اسپتال پر اسرائیلی حملے میں پانچ صحافیوں کی ہلاکت کا خیرمقدم کیا۔ اس نے ان بنا کوئی ثبوت پیش کیے ان پر الزام لگایا کہ، مہلوک صحافی اسرائیل کے لیے نقصان دہ جعلی خبریں پھیلانے کے لیے حماس کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔
