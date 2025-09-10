نیپال میں بغاوت کے بعد فوج نے کمان سنبھال لی، کرفیو نافذ، بھارت سے متصل سرحد سیل
نیپال سے متصل سرحدی علاقوں پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے، ایس ایس بی کے ساتھ بھاری پولیس تعینات کی گئی ہے۔
Published : September 10, 2025 at 7:53 AM IST
نیپال میں پرتشدد مظاہروں کے بعد صدر اور وزیراعظم نے استعفیٰ دے دیا۔ بغاوت کے بعد نیپال کی فوج نے منگل کی رات 10 بجے کے قریب مورچہ سنبھال لیا۔ مختلف مقامات پر کرفیو نافذ کرنے کے ساتھ اعلان کیا گیا ہے کہ لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ یہاں بھارت نیپال سرحد پر ہائی الرٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سکیورٹی فورسز چوبیس گھنٹے سرحد کی نگرانی کر رہی ہیں۔
مسلسل پرتشدد مظاہروں کو دیکھتے ہوئے نیپال کے صدر رام چندر پوڈیل اور وزیر اعظم کے پی شرما اولی نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ دونوں کے استعفے کے بعد نیپالی فوج کی جانب سے جاری مراسلے میں کہا گیا ہے کہ فوج رات 10 بجے سے ملک کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے۔ وہیں تختہ پلٹ کے بعد نیپال کے مختلف علاقوں میں فوج کے جوانوں نے گشت شروع کر دیا ہے۔ فوج نے کرفیو نافذ کرنے کے ساتھ اعلان کرتے ہوئے عوام سے تاکید کی ہے کہ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ رات دیر گئے تک ہند نیپال سرحد پر مظاہرین کا احتجاج جاری رہا۔ اس سے قبل حکومت مخالف تشدد کے دوران فوج نے وزیر اعظم اولی سے تعاون کرنے سے انکار کر دیا تھا۔
سرحدی علاقے میں آتشزدگی
منگل کو بڑی تعداد میں لوگوں نے ہند-نیپال سرحد کے روپئی ڈیہا چیک پوسٹ کے قریب سرکاری دفتر کو آگ لگا دی۔ اس کے ساتھ ہی مظاہرین نے سرحد پر بنائی گئی چوکی کو بھی جلا دیا۔ معاملے کو بڑھتے دیکھ کر سرحد سے متصل تمام اضلاع میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ سرحد پر بڑی تعداد میں ایس ایس بی جوانوں نے چارج سنبھال لیا ہے۔ اسی کے ساتھ پولیس فورس کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ سرحد کو اگلے احکامات تک سیل کر دیا گیا ہے۔
ہند نیپال سرحد سیل
اس معاملے پر بھارتی حکام نے کہا کہ ہم تمام سرحدوں پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سرحد پر ایس ایس بی کے ساتھ اضافی پولیس فورس کے جوانوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ سرحد کو اگلے احکامات تک سیل کر دیا گیا ہے۔ ہر کسی کی آمد و رفت پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ جب تک حالات معمول پر نہیں آتے افسران ڈیرے ڈالے رہیں گے۔ مہاراج گنج سونولی سرحد کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔
سرحد پر سکیورٹی میں اضافہ
بھارت نیپال سرحد پر سکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ منگل کی دیر رات، ڈی ایم سنتوش کمار شرما اور پولیس سپرنٹنڈنٹ سومیندر مینا سونولی سرحد پر پہنچے اور سیکورٹی کا جائزہ لیا۔ ڈی ایم اور ایس پی نے عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کی اور سرحد پر تعینات پولیس فورس کو الرٹ رہنے اور کسی بھی صورت حال سے نمٹنے کے لئے تیار رہنے کی ہدایت دی۔ اس وقت نیپال کی سرحد پر پانچ تھانوں کی فورس تعینات ہے، ساتھ ہی دو سی اوز کو بھی ڈیوٹی پر لگا دیا گیا ہے۔
سوشل میڈیا بند ہونے کے بعد مظاہرے پرتشدد
چار روز قبل بھارت کے پڑوسی ملک نیپال میں حکومت نے 26 سوشل میڈیا سائٹس کو بند کر دیا تھا۔ اس میں واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب جیسی دیگر دوسری سائٹیں شامل تھیں۔ اس کے بعد وہاں پُر تشدد مظاہرے پھوٹ پڑے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے کرپٹ حکومت کی بہت سی باتیں بے نقاب ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ سائٹس بند کر دی گئیں۔ حکومت کے اس فیصلے کے بعد نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں مشتعل افراد نے شدید احتجاج کیا۔ مظاہرے کے دوران 19 افراد کی ہلاکت کے بعد احتجاج مزید پرتشدد ہو گیا۔
سابق وزیر اعظم کی اہلیہ کو زندہ جلا دیا گیا
سوشل میڈیا سائٹس بند ہونے کے 48 گھنٹوں کے اندر، نیپال میں جنریشن زیڈ کا احتجاج پرتشدد ہو گیا۔ سابق وزرائے اعظم اور وزراء کے گھروں پر حملے ہوئے اور ان کی رہائش گاہوں کو نذر آتش کر دیا گیا۔ ایئرپورٹ کو آگ لگا دی گئی۔ پارلیمنٹ کی عمارت نذر آتش کر دی گئی۔ یہی نہیں نیپال کے سابق وزیر اعظم جھالاناتھ کھنال کی اہلیہ کو ان کے گھر میں زندہ جلا دیا گیا۔ وہیں نیپال کے 6 بار وزیر اعظم رہے شیر بہادر دیوبا کے گھر کو بھی آگ لگا دی گئی۔ سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کو بھی مارا پیٹا گیا۔
یوپی سے متصل اضلاع میں زبردست ہنگامہ
اسی بیچ لکھیم پور کھیری ضلع سے متصل نیپال کے دھن گڑھی میں لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کردیا۔ گوری فانٹہ بارڈر پر بھارت سے نیپال میں لوگوں کا داخلہ روک دیا گیا ہے۔ نیپال سے آنے والوں کے داخلے پر بھی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ بہرائچ سے متصل نیپال کے بنکے ضلع کے نیپال گنج میں نوجوانوں نے سب میٹروپولیٹن میونسپلٹی میں توڑ پھوڑ کی کوشش کی۔ مظاہرین نے گیٹ پر پتھر برسائے۔
نیپال میں پھنسے ہوئے بھاریتوں کے لیے ہیلپ لائن
نیپال میں پھنسے ہندوستانی شہریوں کی مدد کے لیے لکھنؤ میں ایک کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ تین ہیلپ لائن نمبر 0522-2390257، 0522-2724010، 9454401674 اور ایک واٹس ایپ نمبر 9454401674 جاری کیا گیا ہے جو 24×7 کام کریں گے، جن کے ذریعے لوگ براہ راست مدد حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ پولیس ہیڈ کوارٹر کے سوشل میڈیا یونٹ کو نیپال سے متعلق کسی بھی حساس جانکاری یا پوسٹ پر مسلسل نظر رکھنے اور ضرورت پڑنے پر فوری کارروائی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
مزید پڑھیں:
نیپال میں بحران مزید گہرا، وزیراعظم اولی مستعفی، کئی وزرا کی رہائش گاہیں نذرِ آتش
نیپال: سوشل میڈیا پر پابندی واپس لے لی گئی، کے پی شرما حکومت نے احتجاج کے بعد لیا فیصلہ، احتجاج میں اب تک انیس ہلاک
نیپال سے قبل کن کن ممالک میں آئی عوامی بغاوت کی آندھی۔۔کیسے گرائی گئیں حکومتیں؟ یہاں جانیں