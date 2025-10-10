افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کے ہندوستان دورے کا مقصد اور اہمیت۔۔ بھارت کو کیا ہوگا فائدہ، ماہرین سے سمجھیں
افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی آج اپنے ہندوستانی ہم منصب ایس جے شنکر سے ملاقات کرنے والے ہیں
نئی دہلی: طالبان کے زیر اقتدار افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی جمعہ (10 اکتوبر) کو اپنے ہندوستانی ہم منصب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ 2021 میں افغانستان میں حکومت میں واپسی کے بعد یہ افغان طالبان حکومت کی نئی دہلی کے ساتھ پہلی اعلیٰ سطحی سفارتی مصروفیات ہیں۔
امیر خان متقی اقوام متحدہ کی پابندیوں کے تحت متعدد افغان طالبان رہنماؤں میں شامل ہیں جن پر سفری پابندیاں ہیں اور ان کے اثاثے منجمد کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کمیٹی نے امیر خان متقی کو عارضی سفری چھوٹ دی ہے جس کے بعد وہ جمعرات کو نئی دہلی پہنچے۔ یہ دورہ متقی کی منگل کو روس میں افغانستان کے بارے میں بین الاقوامی اجلاس میں شرکت کے بعد ہوا ہے جس میں چین، بھارت، پاکستان، ایران، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کے نمائندے شامل تھے۔
متقی بھارت دورہ بین الاقوامی شناخت حاصل کرنے کے لیے طالبان انتظامیہ کی کوششوں کو اجاگر کرتا ہے اور اپنے علاقائی حریفوں، پاکستان اور چین کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت کے اسٹریٹجک اقدام کی نشاندہی کرتا ہے، جو افغانستان میں گہرے طور پر ملوث ہیں۔
ہندوستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے جمعرات کو ایکس پر ایک پوسٹ میں متقی کو خوش آمدید کہا اور مزید کہا کہ، "ہم ان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی مسائل پر بات چیت کے منتظر ہیں۔
ہندوستان کے خارجہ سکریٹری وکرم مصری نے جنوری میں متقی سے دبئی میں ملاقات کی تھی۔ اس کے بعد متقی اور ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ افغانستان کے لیے ہندوستان کے خصوصی ایلچی نے سیاسی اور تجارتی تعلقات پر بات چیت کے لیے اپریل میں کابل کا دورہ کیا۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کا طالبان کے ساتھ اعلیٰ سطح پر رابطہ قائم کرنے کا فیصلہ اس کی اسٹریٹجک ازسرنو تشخیص کی عکاسی کرتا ہے، جس کی شکل گزشتہ غیر مصروفیت کے نتائج کے ساتھ ساتھ اپنے بنیادی اسٹریٹجک حریفوں کے پیچھے پڑنے سے بچنے کے لیے ہے۔
انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے سینئر تجزیہ کار پروین ڈونتھی نے کہا کہ متقی کا دورہ طالبان کے ساتھ ہندوستان کی عملی مصروفیت کی نشاندہی کرتا ہے۔
ڈونتھی نے کہا، "نئی دہلی چین، پاکستان یا دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اپنی دشمنی کی نظر سے دنیا کو دیکھتا ہے۔ متوازن خارجہ پالیسی پر طالبان کی کوششیں، جس میں حریف ممالک اور گروپوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا شامل ہے، نئی دہلی کی اپنی پلے بک کی آئینہ دار ہے،"۔
یہ دورہ ایسے وقت میں آیا ہے جب افغانستان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں، خاص طور پر پناہ گزینوں کی ملک بدری اور سرحدی کشیدگی پر، اور ہندوستان کی مصروفیت کو پاکستان کے اثر و رسوخ کے تزویراتی توازن کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ہندوستان بنیادی ڈھانچے اور سفارتی موجودگی کے ذریعے افغانستان میں چینی غلبہ کو محدود کرنا چاہتا ہے۔
ڈونتھی نے کہا، "بیجنگ طالبان کو فعال طور پر شامل کرنے کے ساتھ، نئی دہلی نہیں چاہے گا کہ اس کا بنیادی اسٹریٹجک حریف کابل پر خصوصی اثر و رسوخ رکھے۔" انہوں نے کہا کہ ماضی میں پاکستان کی طالبان پر اسی طرح کی گرفت تھی لیکن اسلام آباد کے ساتھ اس کے بگڑتے ہوئے تعلقات کی وجہ سے، نئی دہلی کو "کابل پر معمولی اثر و رسوخ بڑھانے اور علاقائی طاقت کے طور پر اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کا موقع نظر آتا ہے۔"
چار سال قبل جب طالبان نے کابل پر قبضہ کیا تھا تو ہندوستانی سیکورٹی تجزیہ کاروں کو خدشہ تھا کہ اس سے ان کے تلخ حریف پاکستان کو فائدہ پہنچے گا اور کشمیر کے متنازع علاقے میں ایک طویل عرصے سے ابلتی شورش کو ہوا ملے گی۔
لیکن نئی دہلی نے ان خدشات کے باوجود طالبان کے ساتھ مسلسل رابطہ برقرار رکھا اور 2022 میں کابل میں ایک تکنیکی مشن قائم کیا، طالبان کے اقتدار میں واپس آنے کے ایک سال بعد، انسانی امداد اور ترقیاتی امداد پر توجہ مرکوز کی۔ اس نے بیک چینل ڈپلومیسی اور علاقائی فورمز کے ذریعے مشغولیت کو جاری رکھا جس کے نتیجے میں اس سال دونوں ممالک کے درمیان مصروفیت میں اضافہ ہوا۔
ہندوستان نے طویل عرصے سے دسیوں ہزار افغان شہریوں کی میزبانی کی ہے، جن میں طلباء اور کاروباری افراد شامل ہیں، جن میں سے اکثر طالبان کی حکومت کے بعد ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ نئی دہلی میں افغانستان کا سفارت خانہ نومبر 2023 میں مستقل طور پر بند ہو گیا تھا لیکن ممبئی اور حیدرآباد میں اس کے قونصل خانے محدود خدمات کے ساتھ کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔
گوتم مکھوپادھیا، جو 2010 سے 2013 کے درمیان کابل میں ہندوستان کے سفیر تھے، نے کہا کہ ہندوستان اور افغانستان کے درمیان روابط "(طالبان کی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا باعث بھی بن سکتے ہیں یا نہیں)، حالانکہ اس دورے کے لیے پروٹوکول کے اشارے ماضی طرف اشارہ کرتے ہیں۔"
طالبان نے کئی ممالک کے ساتھ اعلیٰ سطحی مذاکرات کیے ہیں اور چین اور متحدہ عرب امارات سمیت کچھ ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں۔ جولائی میں، روس طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن گیا جس نے اس گروپ کو کالعدم تنظیموں کی فہرست سے نکال دیا۔
پھر بھی، طالبان کی حکومت خواتین پر پابندیوں کی وجہ سے عالمی سطح پر نسبتاً الگ تھلگ رہی ہے۔
