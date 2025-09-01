نئی دہلی: ہندوستان نے افغانستان میں زلزلے سے متاثرہ لوگوں کے لیے امدادی سامان کی فراہمی شروع کردی ہے، وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اپنے افغان ہم منصب امیر خان متقی کو مزید سامان کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی ہے۔
مشرقی افغانستان میں اتوار کو دیر گئے 6.0 شدت کے زلزلے کے بعد 800 سے زائد افراد ہلاک اور 2500 سے زائد زخمی ہو گئے۔
جے شنکر نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا، "آج افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے بات کی۔ زلزلے میں ہونے والے جانی نقصان پر ہم نے اظہار تعزیت کیا۔ بتایا کہ ہندوستان نے آج کابل میں 1,000 خاندانی خیمے پہنچائے ہیں"۔
انہوں نے کہا کہ 15 ٹن غذائی مواد بھی فوری طور پر بھارتی مشن کابل سے کنار منتقل کر رہا ہے۔
جے شنکر نے کہا کہ "مزید امدادی سامان کل سے ہندوستان سے بھیجا جائے گا۔ زخمیوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کرتے ہیں۔ ہندوستان اس مشکل وقت میں افغانستان کے ساتھ کھڑا ہے"۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہندوستان زلزلے سے متاثرہ افراد کو ہر ممکن انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔
مودی نے ایکس پر کہا، "افغانستان میں زلزلے کی وجہ سے ہونے والے جانی نقصان پر گہرا دکھ ہوا ہے۔ اس مشکل گھڑی میں ہماری دعائیں سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہیں، اور ہم زخمیوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کرتے ہیں۔"
انہوں نے کہا، "ہندوستان متاثرہ افراد کو ہر ممکن انسانی امداد اور راحت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔"
