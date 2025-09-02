ETV Bharat / international

افغانستان میں زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد 900 تک پہنچ گئی، ریسکیو آپریشن جاری - AFGHANISTAN EARTHQUAKE

زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر استعمال کیے جا رہے ہیں اور ریسکیو ٹیمیں زندہ بچے لوگوں کی تلاش میں مصروف ہیں۔

افغانستان میں زلزلے کے بعد ریسکیو آپریشن جاری
افغانستان میں زلزلے کے بعد ریسکیو آپریشن جاری (Photo: AP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 2, 2025 at 2:49 PM IST

2 Min Read

جلال آباد: مشرقی افغانستان میں آئے زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد 900 ہو گئی جب کہ 3,000 افراد زخمی ہیں۔ ایک اہلکار نے منگل کو بتایا کہ امدادی ٹیمیں پہاڑی اور دوردراز علاقوں میں زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کرنے اور زخمیوں کی جان بچانے میں مصروف ہیں۔

اتوار کی رات افغانستان میں 6.0 شدت کا زلزلہ آیا، جس سے متعدد گاؤں اور قصبے کھنڈر میں تبدیل ہو گئے اور لوگ گھنٹوں تک ملبے کے نیچے دبے رہے۔ زلزلے کے شدید جھٹکوں نے ہزاروں گھروں کو زمین بوس کر دیا۔ زیادہ تر گھر مٹی کی اینٹوں اور لکڑی سے بنے تھے۔

افغانستان کے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ترجمان یوسف حماد نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا، "زخمیوں کو ملبوں سے نکالا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ اعداد و شمار نمایاں طور پر تبدیل ہو سکتے ہیں۔"

انہوں نے مزید کہا کہ ''زلزلے کی وجہ سے کچھ علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ بھی ہوئی جس کی وجہ سے سڑکیں بند ہوگئیں، لیکن کچھ سڑکوں کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے، اور باقی سڑکوں پر بحال آمد و رفت بحال کرنے کے لیے کام جاری ہے تاکہ ان علاقوں تک رسائی ممکن ہو سکے جہاں تک پہنچنا مشکل ہے۔"

زیادہ تر ہلاکتیں کنڑ صوبے میں ہوئیں، جہاں زیادہ تر لوگ اونچے پہاڑوں سے گھری دریائی وادیوں میں رہتے ہیں۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر استعمال کیے جا رہے ہیں اور امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیمیں انتہائی دور دراز علاقوں تک پہنچنے کے لیے پیدل سفر کر رہی ہیں۔ طالبان حکومت کے حکام نے بین الاقوامی مدد کی اپیل کی ہے۔

اتوار کو آیا زلزلہ سنہ 2021 میں طالبان کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد سے تیسرا طاقتور زلزلہ تھا۔ افغان حکومت کے پاس فنڈز کی کمی، کمزور معیشت اور ایران اور پاکستان سے لاکھوں افغان مہاجرین جبری واپسی کے بیچ پیش آئی اس آفت نے ملکی بحران کو مزید گہرا کر دیا ہے۔

