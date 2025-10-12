ETV Bharat / international

خواتین صحافیوں کو پریس کانفرنس سے روکنے پر افغان وزیر خارجہ کی صفائی

نئی دہلی میں افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کی پریس کانفرنس سے خواتین صحافیوں کو باہر رکھنے کے معاملہ میں صفائی دی گئی۔

خواتین صحافیوں کو پریس کانفرنس سے روکنے پر افغان وزیر خارجہ کی صفائی (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 12, 2025 at 6:59 PM IST

نئی دہلی : نئی دہلی میں افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کے دورے نے ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا۔ ان کی پریس کانفرنس سے خواتین صحافیوں کو مبینہ طور پر باہر رکھا گیا۔ اس واقعے نے میڈیا اور سیاسی حلقوں میں شدید ردعمل کو جنم دیا، تاہم بعد میں خود امیر خان متقی نے اس معاملہ پر صفائی دی۔

متقی نے اس معاملے پر وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ یہ صنفی امتیاز نہیں تھا۔ ان کے مطابق، پریس کانفرنس کا نوٹس مختصر تھا اور صحافیوں کی ایک مخصوص فہرست تیار کی گئی تھی۔ انہوں نے اسے محض ایک "تکنیکی مسئلہ" قرار دیا۔ بھارتی وزارت خارجہ (ایم ای اے) نے فوری طور پر وضاحت جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ افغان وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس کے انعقاد میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا۔ یہ پریس کانفرنس افغان سفارت خانے نے خود منعقد کی تھی۔

خواتین صحافیوں کو پریس کانفرنس سے باہر رکھنے کی خبر کے بعد بھارتی سیاست میں ہنگامہ کھڑا ہوگیا۔ کانگریس رہنما پرینکا گاندھی واڈرا نے وزیر اعظم مودی سے وضاحت طلب کی۔ انہوں نے اسے "بھارت کی خواتین صحافیوں کی توہین" قرار دیا۔

بڑھتے ہوئے دباؤ کے بعد، متقی نے ایک اور پریس انٹریکشن کا اہتمام کیا۔ اس بار انہوں نے خواتین صحافیوں کو بھی مدعو کیا۔

