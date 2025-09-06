افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کا دورۂ بھارت منسوخ

یو این سکیورٹی کونسل نے طالبان کے سرکردہ رہنماؤں پر پابندیاں لگا رکھی ہے، انہیں غیر ملکی سفر کیلئے رعایت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔
نئی دہلی: افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کا رواں ماہ دورۂ بھارت کا منصوبہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی سفری پابندیوں کے پیش نظر منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس معاملے سے واقف لوگوں نے جمعہ کو اس بات کی جانکاری دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ دورہ ملتوی کر دیا گیا کیونکہ وہ سفر کے لیے چھوٹ حاصل نہیں کر سکے۔
اگر یہ دورہ ہوا ہوتا تو اگست 2021 میں افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے یہ کابل سے بھارت کا پہلا وزارتی دورہ ہوتا۔ قابل ذکر ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے تمام سرکردہ طالبان رہنماؤں کے خلاف پابندیاں عائد کر دی تھیں اور انہیں غیر ملکی سفر کے لیے چھوٹ حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال سے جب ان کی ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں متقی کے مجوزہ دورہ ہندوستان کی خبروں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے براہ راست جواب نہیں دیا۔
انہوں نے کہا کہ "جیسا کہ آپ جانتے ہیں، افغانستان کے لوگوں کے ساتھ ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں۔ بھارت افغان عوام کی امنگوں اور ترقیاتی ضروریات کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "ہم افغان حکام کے ساتھ مصروفیات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگر اس سلسلے میں کوئی اپ ڈیٹ ہوگی تو ہم اسے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔"
وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے 15 مئی کو متقی کے ساتھ فون پر بات چیت کی تھی۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے یہ نئی دہلی اور کابل کے درمیان اعلیٰ ترین سطح کا رابطہ تھا۔ بھارت نے ابھی تک طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے اور وہ کابل میں ایک جامع حکومت کی تشکیل کا مطالبہ کر رہا ہے۔ نئی دہلی اس بات پر بھی زور دیتا رہا ہے کہ افغان سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔
