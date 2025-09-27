ETV Bharat / international

غزہ میں فوری جنگ بندی کی جائے! مشترکہ عالمی کارروائی ضروری، اسرائیلی وزیراعظم سے ملاقات میں شیخ عبداللہ بن زائد آل نہیان کا مطالبہ

شیخ عبداللہ بن زائد نے غزہ میں خونریز تنازعے کے خاتمے، پائیدار جنگ بندی، مزید جانی نقصان کو روکنے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔

Abdullah bin Zayed urges urgent end to Gaza war in meeting with Israeli Prime Minister in New York Urdu News
شیخ عبداللہ بن زائد آل نھیان (ANI)
author img

By ANI

Published : September 27, 2025 at 7:47 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

نیویارک: شیخ عبداللہ بن زائد آل نھیان، نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ نے نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی (UNGA 80) کے جاری 80ویں اجلاس کے موقع پر اسرائیل کے وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو سے ملاقات کی۔ اجلاس میں تازہ ترین علاقائی پیش رفت اور غزہ کی پٹی میں جنگ کے خاتمے کے لیے عالمی برادری کی کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔

شیخ عبداللہ بن زائد نے غزہ میں خونریز تنازعے کے خاتمے، ایک مستقل اور پائیدار جنگ بندی تک پہنچنے، مزید جانی نقصان کو روکنے اور غزہ کی پٹی میں شہریوں کو درپیش بحران اور المناک حالات کو ختم کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔

مشترکہ عالمی کارروائی ضروری

متحدہ عرب امارات کے اعلیٰ سفارت کار نے تمام یرغمالیوں اور حراست میں لیے گئے افراد کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کے لیے متحدہ عرب امارات کی حمایت کا اعادہ کیا، جب کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کی تمام شکلوں اور مظاہر میں اور تمام شہریوں کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے مشترکہ عالمی کارروائی کی اہمیت پر زور دیا۔

سنگین صورتحال میں انسانی امداد کی پائیدار ترسیل کو یقینی بنایا جائے

شیخ عبداللہ بن زائد آل نھیان نے مزید کہا کہ غزہ میں شہریوں کی سنگین انسانی صورتحال انسانی امداد کی بلا روک ٹوک اور پائیدار ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ کوششوں کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے۔ شیخ عبداللہ نے دو ریاستی حل پر مبنی جامع امن کے حصول کے لیے تمام اقدامات کی حمایت کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا، جس سے فلسطینی اور اسرائیلی عوام کے ساتھ ساتھ خطے کے تمام لوگوں کی دیرپا سلامتی اور استحکام کی خواہشات کی تکمیل ہو۔

انسانی بھائی چارے کی ضرورت و اہمیت پر زور

انہوں نے خطے میں رواداری، بقائے باہمی اور انسانی بھائی چارے کی اقدار کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا تاکہ اس کے عوام کی سلامتی، استحکام، خوشحالی اور پائیدار ترقی کی خواہشات کو پورا کیا جا سکے۔ ملاقات میں وزیر مملکت لانا ذکی نسیبہ اور اسرائیل میں متحدہ عرب امارات کے سفیر محمد محمود الخجا نے بھی شرکت کی۔

یہ بھی پڑھیں:

آزاد فلسطین ریاست کےلئے اقوام متحدہ میں قرارداد منظور، بھارت سمیت 142 ملکوں کی حمایت، اسرائیل-امریکہ کی مخالفت

اقوام متحدہ میں پہلی بار بھارت نے غزہ سے متعلق دیا بڑا بیان، امریکہ کو چونکادیا اور نیتن یاہو کو بھی کیا حیران

غزہ پر جارحیت بند نہیں ہوئی تو مزید حملے ہوں گے، یمن کے حوثی باغیوں نے اسرائیل پر تین ڈرون سے کیا حملہ

لڑکیوں کا فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ، بی جے پی نے بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا

بہتر ہے، ہمیں بھوک سے مرنے دو۔۔۔غزہ میں امداد کے متلاشی 85 فلسطینی جاں بحق

بھوک سے نڈھال فلسطینی، امداد کے انتظار میں گزر جاتا ہے دن۔۔تصویریں دیکھیں

فلسطینیوں کا درد: اگر ہٹلر یہودی ہوتا تو وہ اسرائیل کا بنجمن نیتن یاہو ہوتا

بھارت میں بھی غزہ کے حق میں احتجاج ہونے لگے، تصویریں دیکھیں

28 ممالک نے یک آواز ہو کر کہا غزہ جنگ فوری ختم ہونی چاہیے

غزہ میں بھوک سے 80 بچوں سمیت 101 افراد جاں بحق

For All Latest Updates

TAGGED:

BIN ZAYED URGES URGENT END GAZA WARHAMAS GAZA WARISRAEL HAMAS WARBIN ZAYED MEET WITH ISRAELI PMABDULLAH BIN ZAYED ON GAZA WAR

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.