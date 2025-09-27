غزہ میں فوری جنگ بندی کی جائے! مشترکہ عالمی کارروائی ضروری، اسرائیلی وزیراعظم سے ملاقات میں شیخ عبداللہ بن زائد آل نہیان کا مطالبہ
شیخ عبداللہ بن زائد نے غزہ میں خونریز تنازعے کے خاتمے، پائیدار جنگ بندی، مزید جانی نقصان کو روکنے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔
By ANI
Published : September 27, 2025 at 7:47 AM IST
نیویارک: شیخ عبداللہ بن زائد آل نھیان، نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ نے نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی (UNGA 80) کے جاری 80ویں اجلاس کے موقع پر اسرائیل کے وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو سے ملاقات کی۔ اجلاس میں تازہ ترین علاقائی پیش رفت اور غزہ کی پٹی میں جنگ کے خاتمے کے لیے عالمی برادری کی کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔
شیخ عبداللہ بن زائد نے غزہ میں خونریز تنازعے کے خاتمے، ایک مستقل اور پائیدار جنگ بندی تک پہنچنے، مزید جانی نقصان کو روکنے اور غزہ کی پٹی میں شہریوں کو درپیش بحران اور المناک حالات کو ختم کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔
مشترکہ عالمی کارروائی ضروری
متحدہ عرب امارات کے اعلیٰ سفارت کار نے تمام یرغمالیوں اور حراست میں لیے گئے افراد کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کے لیے متحدہ عرب امارات کی حمایت کا اعادہ کیا، جب کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کی تمام شکلوں اور مظاہر میں اور تمام شہریوں کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے مشترکہ عالمی کارروائی کی اہمیت پر زور دیا۔
سنگین صورتحال میں انسانی امداد کی پائیدار ترسیل کو یقینی بنایا جائے
شیخ عبداللہ بن زائد آل نھیان نے مزید کہا کہ غزہ میں شہریوں کی سنگین انسانی صورتحال انسانی امداد کی بلا روک ٹوک اور پائیدار ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ کوششوں کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے۔ شیخ عبداللہ نے دو ریاستی حل پر مبنی جامع امن کے حصول کے لیے تمام اقدامات کی حمایت کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا، جس سے فلسطینی اور اسرائیلی عوام کے ساتھ ساتھ خطے کے تمام لوگوں کی دیرپا سلامتی اور استحکام کی خواہشات کی تکمیل ہو۔
انسانی بھائی چارے کی ضرورت و اہمیت پر زور
انہوں نے خطے میں رواداری، بقائے باہمی اور انسانی بھائی چارے کی اقدار کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا تاکہ اس کے عوام کی سلامتی، استحکام، خوشحالی اور پائیدار ترقی کی خواہشات کو پورا کیا جا سکے۔ ملاقات میں وزیر مملکت لانا ذکی نسیبہ اور اسرائیل میں متحدہ عرب امارات کے سفیر محمد محمود الخجا نے بھی شرکت کی۔