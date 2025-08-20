قاہرہ: حماس کا کہنا ہے کہ اس نے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حملے سے شروع ہونے والی 22 ماہ کی جنگ میں جنگ بندی کے لیے عرب ثالثوں کی تجویز کو قبول کر لیا ہے۔ حالانکہ اسرائیل نے ابھی تک اس پر کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اب بھی مسلح گروپ کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہے۔
مصری اور حماس کے عہدیداروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی اور بتایا کہ، مصر اور قطر کی طرف سے تیار کردہ تازہ ترین تجویز میں امریکہ کی طرف سے پیش کی گئی اور اسرائیل کی طرف سے قبول کی گئی سابقہ تجویز میں صرف معمولی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔
اس معاہدے میں 60 دن کی جنگ بندی، سیکڑوں فلسطینی قیدیوں کے بدلے حماس کے ہاتھوں کچھ یرغمالیوں کی رہائی، غزہ میں لامحدود انسانی امداد اور دیرپا جنگ بندی پر بات چیت شامل ہے۔
اسرائیل نے تمام یرغمالیوں کی واپسی اور حماس کو غیر مسلح کرنے تک جنگ جاری رکھنے کا عزم کیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ان اہداف کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ بقیہ یرغمالیوں کی واپسی کو یقینی بنانے کے لیے حماس کا مقابلہ اور تباہ کن ہونا چاہیے۔
جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی اور امداد کی آمد:
تازہ ترین تجویز کی تفصیلات عام نہیں کی گئی ہیں، لیکن دو مصری عہدیداروں اور حماس کے دو عہدیداروں نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو وسیع خاکہ بیان کیا۔
60 دن کی جنگ بندی ہوگی جس میں اسرائیلی افواج غزہ میں 800 میٹر (875 گز) تک پھیلے ہوئے بفر زون کی طرف واپس جائیں گی۔ حکام نے بتایا کہ اس سے قبل پیش کی گئی جنگ بندی کی تجویز میں ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے ایلچی اسٹیو وٹ کوف نے 1,500 میٹر (1,640 گز) اور حماس نے 600 میٹر (656 گز) کی تجویز پیش کی تھی۔
حماس 10 زندہ یرغمالیوں اور 18 دیگر کی باقیات کو مرحلہ وار اسرائیل کے سپرد کرے گی، اس کے بدلے میں اسرائیل کی طرف سے قید کیے گئے تقریباً 1700 فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا، جن میں 200 کو مہلک حملوں کے بعد عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔
اسرائیل غزہ میں ہر روز انسانی امداد کے 600 ٹرکوں کو داخل ہونے کی اجازت دے گا، یہ ایک بڑا اضافہ ہے جس سے علاقے کو قحط کی طرف بڑھنے سے روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔
عارضی جنگ بندی کے دوران فریقین دیرپا جنگ بندی، بقیہ یرغمالیوں کی رہائی اور اسرائیلی افواج کے مزید انخلاء پر بات چیت کریں گے۔
اسرائیل حماس کو تباہ کرنے کے لیے پرعزم:
اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے کہا ہے کہ وہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے لڑائی کو عارضی طور پر روک دیں گے، لیکن وہ اس وقت تک جنگ ختم نہیں کریں گے جب تک حماس کو شکست اور غیر مسلح نہیں کر دیا جاتا۔
اس کے باوجود، انھوں نے کہا کہ، اسرائیل غزہ پر سیکیورٹی کنٹرول برقرار رکھے گا اور یہاں کی زیادہ تر آبادی کو دوسرے ممالک میں منتقل کرنے میں سہولت فراہم کرے گا جسے وہ رضاکارانہ ہجرت کے طور پر بیان کرتا ہے۔ فلسطینی اور زیادہ تر عالمی برادری اسے زبردستی بے دخلی کے طور پر دیکھتے ہیں۔
اس ماہ کے شروع میں، نتن یاہو نے غزہ شہر اور دیگر گنجان آباد علاقوں پر قبضے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے، جس کے نتیجے میں ممکنہ طور پر مزید ہلاکتیں اور بڑے پیمانے پر نقل مکانی کی مزید لہریں آئیں گی۔ ان دھمکیوں کا مقصد حماس پر دباؤ ڈالنا تھا۔
غزہ کی وزارت صحت کے مطابق، اسرائیل کی جارحیت پہلے ہی 62,000 فلسطینیوں کو ہلاک کر چکی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں نصف کے قریب خواتین اور بچے ہیں۔ غزہ کے وسیع علاقے مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔
حماس کمزور ہوئی ہے لیکن شکست قبول نہیں کی:
حماس کو تقریباً دو سال سے جاری جنگ میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اس کے بیشتر سرکردہ رہنما مارے جا چکے ہیں، اس کی راکٹ سپلائی بڑے پیمانے پر ختم ہو چکی ہے، اور اسرائیل نے باقاعدگی سے سرنگوں کے کمپلیکس اور دیگر فوجی انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل اور امریکی حملوں کے بعد ایران اور حماس کے دیگر علاقائی اتحادی بدامنی کا شکار ہیں۔
اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اب اس کا غزہ کے کم از کم 75 فیصد علاقے پر کنٹرول ہے، جس میں زیادہ تر آبادی ہے اور حماس کی حکومت اور پولیس فورس زیادہ تر غزہ شہر تک محدود ہیں۔
یرغمالی حماس کی آخری سودے بازی کی چپ ہیں اور جنگ سے نکلنے کی اس کی واحد امید ہے جسے وہ فتح کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔
مزاحمتی گروپ نے کہا ہے کہ وہ صرف مزید فلسطینی قیدیوں، دیرپا جنگ بندی اور مکمل اسرائیلی انخلاء کے بدلے باقی یرغمالی رہا کرے گا۔ حماس کا کہنا ہے کہ وہ اقتدار دوسرے فلسطینیوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے لیکن جب تک اسرائیل ان زمینوں پر قابض ہے جو فلسطینی مستقبل کی ریاست کے لیے چاہتے ہیں، ہتھیار نہیں ڈالے گی۔
امریکہ کا کردار اہم ہے:
اسرائیل نے مذاکرات کے بارے میں خاموشی اختیار کر رکھی ہے، اور یہ واضح نہیں ہے کہ وہ کب جواب دے گا۔ سیکیورٹی کابینہ، جس کو اس طرح کے کسی بھی معاہدے کی منظوری کی ضرورت ہوگی، عام طور پر جمعرات کو میٹنگ کرتی ہے۔
اس دوران سب کی نظریں واشنگٹن پر ہیں۔ سابق صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ اور عرب ثالثوں نے اسے ختم کرنے میں مہینوں گزارنے کے بعد ٹرمپ نے جنوری میں آخری جنگ بندی کو ختم کرنے میں مدد کی۔ اس کے بعد جب اسرائیل نے جنگ بندی ختم کی اور مارچ میں اپنی فضائی اور زمینی جنگ دوبارہ شروع کی تو امریکہ نے اس کی مکمل حمایت کی۔
ٹرمپ ان گنت فلسطینیوں کی جانوں اور ممکنہ طور پر باقی یرغمالیوں کی قیمت پر تنہا اسرائیل کو حماس کو ختم کرنے کی کوشش کیے بغیر جنگ روکنے کے لیے قائل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔
ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ یرغمالیوں کی واپسی اور جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے لیکن اس نے اسرائیل پر عوامی سطح پر دباؤ نہیں ڈالا۔ پیر کو اپنی ٹروتھ سوشل ویب سائٹ پر ایک پوسٹ میں، ٹرمپ ایک بار پھر نتن یاہو کے اینڈ گیم کے لیے مکمل حمایت کا اظہار کرتے نظر آئے۔
