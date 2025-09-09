غزہ: چوبیس گھنٹے میں 70 افراد ہلاک، 300 سے زیادہ لوگ زخمی، اونچی عمارتیں اسرائیل کے نشانے پر
حالیہ امریکی تجویز میں مذاکرات کے ذریعے جنگ کے خاتمے اور یرغمالیوں کی رہائی اور اسرائیلی افواج کے انخلاء کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
Published : September 9, 2025 at 10:58 AM IST
دیر البلاح: اسرائیلی فوج حماس کے زیر قبضہ غزہ شہر میں مسلسل اونچی عمارت کو نشانہ بنا رہا ہے۔ غزہ میں گذشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں کی وجہ سے 70 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جب کہ 300 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گذشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے 65 افراد کی لاشیں اسپتالوں میں پہنچ چکی ہیں، جب کہ 320 زخمی ہیں۔ تاہم میڈیا رپورٹس کے مطابق مرنے والوں کی تعداد 70 ہو گئی ہے۔
اسرائیل نے پیر کے روز غزہ شہر میں ایک اور بلند و بالا عمارت پر حملہ کر کے تباہ کر دیا۔ یہ حملہ مکینوں کو انخلا کی تنبیہ کے بعد کیا گیا۔ ان حملوں کا مقصد غزہ کے سب سے بڑے فلسطینی شہر پر قبضہ کرنا ہے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ وہ حماس کے دفاتر، ٹھکانوں اور اسلحہ کے ذخیروں کو نشانہ بنا رہی ہے۔
گذشتہ کئی دنوں میں اسرائیل نے غزہ شہر میں کئی بلند و بالا عمارتوں کو تباہ کر دیا ہے اور حماس پر الزام لگایا ہے کہ وہ ان عمارتوں کی مدد سے نگرانی کر رہی ہے۔ اسرائیل نے قحط اور بھکمری کے شکار تقریباً 10 لاکھ باشندوں کو اپنے زمینی حملے سے پہلے انخلا کا حکم دیا ہے۔
اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کو ممکنہ جنگ بندی کے لیے اپنی "آخری وارننگ" دی۔ وہیں عرب حکام نے عارضی جنگ بندی کے بجائے 3000 فلسطینی قیدیوں اور باقی تمام یرغمالیوں کی فوری رہائی کے لیے ایک نئی امریکی تجویز پر زور دیا۔ حماس کے ایک سینئر عہدیدار نے اسے ذلت آمیز قرار دیتے ہوئے ''خودسپردگی کی دستاویز" قرار دیا، تاہم گروپ نے کہا کہ وہ بات چیت جاری رکھے گا۔
یروشلم فائرنگ میں چھ اسرائیلی ہلاک، 12 زخمی
قبل ازیں یروشلم میں دو فلسطینی بندوق برداروں نے ایک بس سٹیشن پر فائرنگ کر کے چھ افراد کو ہلاک اور 12 کو زخمی کر دیا۔ یہ تقریباً ایک سال میں اسرائیلیوں پر اس طرح کا سب سے مہلک حملہ ہے۔
غزہ شہر پر حملے میں 4 فوجی ہلاک
اسرائیلی فوج نے کہا کہ پیر کو غزہ شہر میں چار فوجی اس وقت مارے گئے جب عسکریت پسندوں کے ایک گروپ نے ایک ٹینک میں دھماکہ خیز مواد پھینک دیا۔ فوج کے مطابق بعد میں ہونے والی فائرنگ میں ایک اور فوجی زخمی ہوا، جب کہ دو عسکریت پسندوں کو گولی لگی۔
قابل ذکر ہے کہ زیادہ تر اعلیٰ قیادت اسرائیلی حملے میں ماری جا چکی ہے اور اس کی عسکری صلاحیتوں میں نمایاں کمی آئی ہے۔ لیکن یہ گروپ اب بھی گوریلا طرز کے حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسرائیلی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق سنہ 2023 میں غزہ پر زمینی جارحیت شروع ہونے کے بعد سے اب تک 450 سے زیادہ اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، تاہم حماس کا دعویٰ ہے کہ مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔
