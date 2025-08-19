اقوام متحدہ: اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 2024 میں عالمی ہاٹ اسپاٹ میں ریکارڈ 383 امدادی کارکن ہلاک ہوئے، جن میں سے نصف صرف غزہ میں ہلاک ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے دفتر نے منگل کو ان ہزاروں افراد کے اعزاز میں منعقدہ سالانہ دن کے موقع پر کہا کہ 2024 میں ریکارڈ 383 امدادی کارکن عالمی ہاٹ اسپاٹ میں مارے گئے۔ ان میں سے نصف اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کے دوران غزہ میں مارے گئے۔
اقوام متحدہ کی انسانی امداد کے سربراہ ٹام فلیچر نے کہا کہ ہلاکتوں کی ریکارڈ تعداد تنازعہ میں پھنسے شہریوں اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کرنے والے تمام لوگوں کی حفاظت کے لیے ایک انتباہ ہونا چاہیے۔
بین الاقوامی بے عملی اور بے حسی، شرمناک مثال
فلیچر نے انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر ایک بیان میں کہا، ’’اس پیمانے پر حملے، بغیر کسی جوابدہی کے، بین الاقوامی بے عملی اور بے حسی کی شرمناک مثال ہیں۔‘‘
انہوں نے مزید کہا، "انسانی برادری کے طور پر، ہم ایک بار پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ طاقت اور اثر و رسوخ کے حامل افراد انسانیت کے لیے کام کریں، شہریوں اور امدادی کارکنوں کی حفاظت کریں، اور قصورواروں کا احتساب کریں۔"
قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایڈ ورکر سیفٹی ڈیٹا بیس 1997 سے رپورٹیں مرتب کر رہا ہے۔ اس کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 2023 میں 293 سے بڑھ کر 2024 میں 383 ہو گئی۔ ان میں غزہ میں 180 سے زائد اموات بھی شامل ہیں۔
دفتر برائے رابطہ برائے انسانی امور
اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ برائے انسانی امور (OCHA) کے مطابق ہلاک ہونے والے زیادہ تر امدادی کارکنان قومی ملازمین تھے جو اپنی کمیونٹیز کی خدمت کر رہے تھے۔ ان پر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ کام پر یا گھروں میں تھے۔ او سی ایچ اے نے کہا کہ اس سال اب تک کے اعداد و شمار اس بڑھتے ہوئے رجحان کو تبدیل کرنے کے کوئی آثار نہیں دکھاتے ہیں۔
امدادی کارکنوں کا اغوا اور حراست
ڈیٹا بیس کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ گزشتہ سال امدادی کارکنوں پر 599 بڑے حملے ہوئے۔ یہ تعداد 2023 میں ہونے والے 420 حملوں سے بہت زیادہ ہے۔ 2024 میں ہونے والے حملوں میں 308 امدادی کارکن زخمی بھی ہوئے تھے۔ ساتھ ہی 125 کو اغوا اور 45 کو حراست میں لیا گیا تھا۔ ڈیٹا بیس کے مطابق گزشتہ 7 ماہ میں 245 سے زائد بڑے حملے ہوئے ہیں اور 265 امدادی کارکن مارے گئے ہیں۔
اسرائیل نے لاشوں کو بلڈوزر سے کچل کر قبر میں دفن کر دیا
قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس سال کا سب سے مہلک اور خوفناک حملہ غزہ کے جنوبی شہر رفح میں ہوا، جب 23 مارچ کو طلوع فجر سے پہلے اسرائیلی فوجیوں نے فائرنگ کی۔
اس دوران فوجیوں نے لاشوں اور ان کی تباہ شدہ گاڑیوں کو بلڈوزر سے کچل کر اجتماعی قبر میں دفن کر دیا۔ اقوام متحدہ اور امدادی کارکن ایک ہفتے بعد ہی جائے وقوعہ پر پہنچ سکے۔
امدادی کارکنوں کے خلاف تشدد
اقوام متحدہ کے فلیچر نے کہا کہ "کسی بھی انسانی ہمدردی کے ساتھی پر کوئی بھی حملہ ہم سب پر اور ان لوگوں پر حملہ ہے جن کی ہم خدمت کرتے ہیں۔" "امدادی کارکنوں کے خلاف تشدد ناگزیر نہیں ہے۔ اسے ختم ہونا چاہیے۔"
ڈیٹا بیس کے مطابق 2024 میں 21 ممالک میں امدادی کارکنوں کے خلاف تشدد میں پچھلے سال کے مقابلے میں اضافہ ہوا، جن میں سرکاری افواج اور اتحادی سب سے زیادہ عام مجرم ہیں۔
سوڈان میں خانہ جنگی
ڈیٹا بیس کے مطابق گزشتہ سال سب سے زیادہ حملے فلسطینی علاقوں میں ہوئے جہاں 194 حملے ہوئے، اس کے بعد سوڈان میں 64، جنوبی سوڈان میں 47، نائجیریا میں 31 اور کانگو میں 27 حملے ہوئے۔
ہلاکتوں کے لحاظ سے، سوڈان، جہاں خانہ جنگی اب بھی جاری ہے، غزہ اور مغربی کنارے کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، جہاں 2024 میں 60 امدادی کارکن مارے گئے تھے۔ یہ 2023 میں ہونے والی 25 امدادی کارکنوں کی اموات سے دوگنی سے بھی زیادہ ہے۔
لبنان، جہاں اسرائیل اور حزب اللہ کے عسکریت پسندوں کے درمیان گزشتہ سال جنگ ہوئی، وہاں 20 امدادی کارکن مارے گئے، جب کہ 2023 میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ڈیٹا بیس کے مطابق، ایتھوپیا اور شام میں ہر ایک میں 14 ہلاکتیں ہوئیں، جو کہ 2023 میں تقریباً دوگنی تعداد ہے۔ یوکرین میں 2024 میں 13 امدادی کارکن ہلاک ہوئے، جب کہ 2023 میں یہ تعداد صرف چھ تھی۔