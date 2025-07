ETV Bharat / international

پاکستان میں بس پر فائرنگ، تین مسافر ہلاک، 10 لوگ زخمی - 3 KILLED IN PAKISTAN

پاکستان میں بس کے 3 مسافروں کو گولی مار کر ہلاک کردیا گیا، 10 زخمی ( (ANI (Representative Image)) )

By ETV Bharat Urdu Team Published : July 17, 2025 at 10:53 AM IST | Updated : July 17, 2025 at 11:08 AM IST 3 Min Read

بلوچستان: ڈان کی رپورٹ کے مطابق بدھ کو بلوچستان کے ضلع قلات میں نامعلوم مسلح افراد نے ایک مسافر بس پر فائرنگ کی۔ اس حملے میں تین مسافر ہلاک اور سات زخمی ہوگئے۔ یہ واقعہ نیمرگ کے علاقے میں اس وقت پیش آیا جب کراچی سے کوئٹہ جانے والی بس پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان شاہد رند کا کہنا تھا کہ ’اس افسوسناک واقعے میں تین مسافر ہلاک اور سات زخمی ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ زخمیوں کو قلات کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال لے جایا جا رہا ہے جہاں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔' تاہم ڈان کے مطابق ایدھی فاؤنڈیشن کے ریسکیو حکام نے بعد میں بتایا کہ زخمیوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے۔ ان میں سے کئی کو کوئٹہ کے سول اسپتال میں علاج کے لیے داخل کرایا گیا ہے۔ رند نے بتایا کہ حملے کے فوراً بعد سیکورٹی فورسز، ضلعی انتظامیہ اور امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ "سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور سرچ آپریشن جاری ہے۔ حملہ آوروں کی تلاش کی جا رہی ہے۔ جیو نیوز کے مطابق رند نے یہ بھی کہا کہ وزیراعلیٰ سرفراز بگٹی نے واقعے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی معلومات کی بنیاد پر، دہشت گرد گھات لگائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے بس کو روک کر سڑک کے دونوں اطراف سے حملہ کیا۔ حملہ آوروں کی صحیح تعداد کی تصدیق ہونا ابھی باقی ہے۔

ڈان کی خبر کے مطابق پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے فائرنگ کی شدید مذمت کی اور حکام کو زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ ڈان نے صدر کے حوالے سے بتایا کہ "معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا ایک انتہائی ظالمانہ اور قابل مذمت فعل ہے۔ دہشت گرد انسانیت اور امن کے دشمن ہیں۔ وہ ملک کے استحکام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی پوری قوت سے کام کرے گی۔ ایک اور واقعے میں کوئٹہ کے علاقے ہزار گنجی میں سڑک کنارے نصب بم کے دھماکے میں تین خواتین زخمی ہو گئیں۔ شالکوٹ پولیس سٹیشن ہاؤس آفیسر (ایس ایچ او) خیر محمد سمالانی نے ڈان ڈاٹ کام کو بتایا کہ دھماکا ایک موٹر سائیکل میں نصب بم سے ہوا۔ بم کو مری کیمپ کے قریب ریموٹ سے دھماکا کیا گیا۔ ایس ایچ او نے کہا، ’’پولیس اور سیکورٹی ایجنسیاں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں اور شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیے‘‘۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ زخمی خواتین کو کوئٹہ سول اسپتال لے جایا گیا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ مزید پڑھیں:اب اسرائیل کے شام پر تیز حملے، فوجی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا۔۔۔کیا ہے اس نئی جنگ کی وجہ؟ یہاں جانیں پولیس اور بم ڈسپوزل ٹیموں نے علاقے میں سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا ہے تاکہ کسی دوسرے ممکنہ خطرے کا پتہ لگایا جا سکے۔ ابھی تک کسی گروپ نے کسی حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔

Last Updated : July 17, 2025 at 11:08 AM IST