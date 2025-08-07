واشنگٹن: سابق امریکی سفیر اور بھارتی نژاد رہنما نکی ہیلی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک اہم مشورہ دیا ہے۔ ہیلی نے ٹرمپ پر زور دیا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہ کریں، کیونکہ بھارت ایک مضبوط اور قابل اعتماد اتحادی ہے۔ ان کے مطابق روس سے سب سے زیادہ تیل خریدنے والے چین کو امریکہ نے 90 دن کے لیے ٹیرف کی چھوٹ دے رکھی ہے جب کہ بھارت کے خلاف ایسی سخت پالیسیاں اپنانا مناسب نہیں ہے۔
ہیلی نے ٹویٹر پر پوسٹ کیا کہ "بھارت کو روس سے تیل نہیں خریدنا چاہیے، لیکن چین، جو ہمارا مخالف ہے اور روسی ایرانی تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے، کو ٹیرف میں نرمی دی گئی ہے۔ چین کو رعایت نہ دیں اور بھارت جیسے اتحادی کے ساتھ تعلقات خراب نہ کریں۔"
India should not be buying oil from Russia. But China, an adversary and the number one buyer of Russian and Iranian oil, got a 90-day tariff pause. Don’t give China a pass and burn a relationship with a strong ally like India.— Nikki Haley (@NikkiHaley) August 5, 2025
ٹرمپ کی بھارت پر محصولات بڑھانے کی دھمکی
ہیلی کا یہ بیان ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارت پر محصولات بڑھانے کا بیان دینے کے بعد آیا ہے۔ سی این بی سی سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ بھارت پر امریکہ کی طرف سے سب سے زیادہ ٹیرف لگائے گئے ہیں اور وہ اب موجودہ ٹیرف 25 فیصد بڑھانے پر غور کر رہے ہیں۔ ان کا یہ بیان بھارت پر ایک نئے دباؤ کی علامت تھا، کیونکہ ٹرمپ نے الزام لگایا تھا کہ بھارت روس سے تیل خرید کر روس کی مدد کر رہا ہے۔
بھارت کو روس کی حمایت، کہا یہ دباؤ غیر قانونی
امریکی دباؤ کے درمیان روس نے کھل کر بھارت کا ساتھ دیا۔ ٹرمپ کے بیان پر ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے روسی صدر کے ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا کہ ہم بھارت کے خلاف امریکی دھمکیوں سے آگاہ ہیں لیکن روس ایسے بیانات کو جائز نہیں سمجھتا۔ پیسکوف نے یہ بھی واضح کیا کہ ہر ملک کو اپنے تجارتی پارٹنر اور اقتصادی تعاون کے بارے میں فیصلے لینے کا حق ہے۔ اس سے بھارت کو عالمی سطح پر مضبوط حمایت حاصل ہوئی ہے۔
بھارت کی توانائی کی سلامتی اور خارجہ پالیسی
یہ بھارت کے لیے بہت مشکل وقت ہے۔ جہاں ایک طرف امریکہ کے ساتھ تزویراتی تعلقات اہم ہیں تو دوسری طرف روس سے توانائی کی خریداری کی ہماری آزادانہ پالیسی پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔
