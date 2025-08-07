Essay Contest 2025

ETV Bharat / international

'چین کو رعایت، بھارت پر دباؤ؟'، اقوام متحدہ میں سابق امریکی سفیر نکی ہیلی کی ٹرمپ کو نصیحت - NIKKI HALEY ADVICE TO TRUMP

نکی ہیلی نے ٹرمپ کو صلاح دی ہے کہ بھارت پر 25 فیصد ٹیرف بڑھا کر رشتے خراب نہ کریں۔

سابق امریکی سفیر اور بھارتی نژاد رہنما نکی ہیلی
سابق امریکی سفیر اور بھارتی نژاد رہنما نکی ہیلی (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 7, 2025 at 7:15 AM IST

3 Min Read

واشنگٹن: سابق امریکی سفیر اور بھارتی نژاد رہنما نکی ہیلی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک اہم مشورہ دیا ہے۔ ہیلی نے ٹرمپ پر زور دیا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہ کریں، کیونکہ بھارت ایک مضبوط اور قابل اعتماد اتحادی ہے۔ ان کے مطابق روس سے سب سے زیادہ تیل خریدنے والے چین کو امریکہ نے 90 دن کے لیے ٹیرف کی چھوٹ دے رکھی ہے جب کہ بھارت کے خلاف ایسی سخت پالیسیاں اپنانا مناسب نہیں ہے۔

ہیلی نے ٹویٹر پر پوسٹ کیا کہ "بھارت کو روس سے تیل نہیں خریدنا چاہیے، لیکن چین، جو ہمارا مخالف ہے اور روسی ایرانی تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے، کو ٹیرف میں نرمی دی گئی ہے۔ چین کو رعایت نہ دیں اور بھارت جیسے اتحادی کے ساتھ تعلقات خراب نہ کریں۔"

ٹرمپ کی بھارت پر محصولات بڑھانے کی دھمکی

ہیلی کا یہ بیان ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارت پر محصولات بڑھانے کا بیان دینے کے بعد آیا ہے۔ سی این بی سی سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ بھارت پر امریکہ کی طرف سے سب سے زیادہ ٹیرف لگائے گئے ہیں اور وہ اب موجودہ ٹیرف 25 فیصد بڑھانے پر غور کر رہے ہیں۔ ان کا یہ بیان بھارت پر ایک نئے دباؤ کی علامت تھا، کیونکہ ٹرمپ نے الزام لگایا تھا کہ بھارت روس سے تیل خرید کر روس کی مدد کر رہا ہے۔

بھارت کو روس کی حمایت، کہا یہ دباؤ غیر قانونی

امریکی دباؤ کے درمیان روس نے کھل کر بھارت کا ساتھ دیا۔ ٹرمپ کے بیان پر ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے روسی صدر کے ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا کہ ہم بھارت کے خلاف امریکی دھمکیوں سے آگاہ ہیں لیکن روس ایسے بیانات کو جائز نہیں سمجھتا۔ پیسکوف نے یہ بھی واضح کیا کہ ہر ملک کو اپنے تجارتی پارٹنر اور اقتصادی تعاون کے بارے میں فیصلے لینے کا حق ہے۔ اس سے بھارت کو عالمی سطح پر مضبوط حمایت حاصل ہوئی ہے۔

بھارت کی توانائی کی سلامتی اور خارجہ پالیسی

یہ بھارت کے لیے بہت مشکل وقت ہے۔ جہاں ایک طرف امریکہ کے ساتھ تزویراتی تعلقات اہم ہیں تو دوسری طرف روس سے توانائی کی خریداری کی ہماری آزادانہ پالیسی پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔

مزید پڑھیں: پی ایم مودی ٹرمپ ٹیرف کا مقابلہ کرنے سے قاصر،راہل گاندھی کا الزام، بتایا اڈانی کنیکشن

ٹرمپ کی ٹیرف دھمکیوں کے درمیان، ماسکو پہنچے ڈووال، ہندوستان-روس دفاعی تعاون کو بڑھانے پر غور

واشنگٹن: سابق امریکی سفیر اور بھارتی نژاد رہنما نکی ہیلی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک اہم مشورہ دیا ہے۔ ہیلی نے ٹرمپ پر زور دیا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہ کریں، کیونکہ بھارت ایک مضبوط اور قابل اعتماد اتحادی ہے۔ ان کے مطابق روس سے سب سے زیادہ تیل خریدنے والے چین کو امریکہ نے 90 دن کے لیے ٹیرف کی چھوٹ دے رکھی ہے جب کہ بھارت کے خلاف ایسی سخت پالیسیاں اپنانا مناسب نہیں ہے۔

ہیلی نے ٹویٹر پر پوسٹ کیا کہ "بھارت کو روس سے تیل نہیں خریدنا چاہیے، لیکن چین، جو ہمارا مخالف ہے اور روسی ایرانی تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے، کو ٹیرف میں نرمی دی گئی ہے۔ چین کو رعایت نہ دیں اور بھارت جیسے اتحادی کے ساتھ تعلقات خراب نہ کریں۔"

ٹرمپ کی بھارت پر محصولات بڑھانے کی دھمکی

ہیلی کا یہ بیان ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارت پر محصولات بڑھانے کا بیان دینے کے بعد آیا ہے۔ سی این بی سی سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ بھارت پر امریکہ کی طرف سے سب سے زیادہ ٹیرف لگائے گئے ہیں اور وہ اب موجودہ ٹیرف 25 فیصد بڑھانے پر غور کر رہے ہیں۔ ان کا یہ بیان بھارت پر ایک نئے دباؤ کی علامت تھا، کیونکہ ٹرمپ نے الزام لگایا تھا کہ بھارت روس سے تیل خرید کر روس کی مدد کر رہا ہے۔

بھارت کو روس کی حمایت، کہا یہ دباؤ غیر قانونی

امریکی دباؤ کے درمیان روس نے کھل کر بھارت کا ساتھ دیا۔ ٹرمپ کے بیان پر ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے روسی صدر کے ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا کہ ہم بھارت کے خلاف امریکی دھمکیوں سے آگاہ ہیں لیکن روس ایسے بیانات کو جائز نہیں سمجھتا۔ پیسکوف نے یہ بھی واضح کیا کہ ہر ملک کو اپنے تجارتی پارٹنر اور اقتصادی تعاون کے بارے میں فیصلے لینے کا حق ہے۔ اس سے بھارت کو عالمی سطح پر مضبوط حمایت حاصل ہوئی ہے۔

بھارت کی توانائی کی سلامتی اور خارجہ پالیسی

یہ بھارت کے لیے بہت مشکل وقت ہے۔ جہاں ایک طرف امریکہ کے ساتھ تزویراتی تعلقات اہم ہیں تو دوسری طرف روس سے توانائی کی خریداری کی ہماری آزادانہ پالیسی پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔

مزید پڑھیں: پی ایم مودی ٹرمپ ٹیرف کا مقابلہ کرنے سے قاصر،راہل گاندھی کا الزام، بتایا اڈانی کنیکشن

ٹرمپ کی ٹیرف دھمکیوں کے درمیان، ماسکو پہنچے ڈووال، ہندوستان-روس دفاعی تعاون کو بڑھانے پر غور

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA TARIFF INCREASEUS CHINA TRADE RELATIONSRUSSIA OIL IMPORTSNIKKI HALEY ON TRUMPNIKKI HALEY ADVICE TO TRUMP

Quick Links / Policies

فیچر

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

کیا پھر سے سلیپر اور تھری اے سی میں بزرگ شہریوں کو ملے گی رعایت؟ بہت جلد ریلوے کا تحفہ متوقع

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.