زاگریب: ڈینیئل جیکسن نامی 20 سالہ آسٹریلوی شخص نے کروشیا اور سربیا کے درمیان متنازع نو مینز لینڈ کو سیلف نیشن قرار دیتے ہوئے خود کو اس ملک کا صدر قرار دے کر دنیا بھر کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ ڈینیئل جیکسن نے اس ملک کو فری ریپبلک آف ورڈیس کا نام دیا ہے، یہ ایک خود ساختہ مائکرونیشن ہے جو دریائے ڈینیوب کے کنارے 125 ایکڑ جنگل میں آباد ہے۔
نیویارک پوسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ علاقہ قانونی گرے زون میں آتا ہے۔ یہ ایک غیر دعویدار علاقہ ہے، جسے 'پاکٹ تھری' کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے نہ تو کروشیا اور نہ ہی سربیا نے جاری سرحدی تنازعہ کی وجہ سے سرکاری طور پر تسلیم کیا ہے۔
فری ریپبلک آف ورڈیس کیا ہے؟
فری ریپبلک آف ورڈیس جیکسن کا پرجوش پروجیکٹ تھا، جس کا تصور اس نے صرف 14 سال کی عمر میں کیا تھا۔ انھوں نے میڈیا نمائندوں کو بتایا کہ، شروع میں یہ چند دوستوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا تجربہ تھا۔ ہم سب نے کچھ منفرد بنانے کا خواب دیکھا تھا،"۔
18 سال کی عمر میں، جیکسن، جو ایک ڈیجیٹل ڈیزائنر ہے اور روبلوکس جیسے پلیٹ فارمز پر ورچوئل دنیا بناتے ہیں، نے اپنے وژن کو باضابطہ بنانا شروع کیا اور 30 مئی 2019 کو، انھوں نے فری ریپبلک آف ورڈیس کی آزادی کا اعلان کیا۔ اس کے بعد انھوں نے ایک جھنڈا، ایک بنیادی آئین، وزراء کی ایک کونسل بنائی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اس چھوٹے ملک کے تقریباً 400 شہری ہیں۔
انگریزی، کروشین اور سربیا کو اس کے آئین میں سرکاری زبانوں کے طور پر درج کیا گیا ہے اور یورو کو بطور کرنسی استعمال کیا گیا ہے۔ ورڈیس صرف کروشیا کے شہر Osijek سے کشتی کے ذریعے قابل رسائی ہے۔
ڈینیئل جیکسن کون ہے؟
ڈینیئل جیکسن، 7 دسمبر 2004 کو اپر فرنٹری گلی، آسٹریلیا میں پیدا ہوئے، نام نہاد فری ریپبلک آف ورڈیس کے موجودہ صدر ہیں۔ جیکسن 30 مئی 2019 سے فری ریپبلک آف ورڈیس کے صدر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد سے، جیکسن کی انتظامیہ بنیادی طور پر فری ریپبلک آف ورڈیس کی بین الاقوامی شناخت، فنڈنگ اور مجموعی قومی تعمیر کے لیے وقف رہی ہے۔
کروشین حکام کے ساتھ مسائل
ورڈیس میں جسمانی طور پر آباد ہونے کی جیکسن کی کوششیں کامیاب نہیں ہوسکیں۔ اکتوبر 2023 میں، کروشین پولیس نے مبینہ طور پر جیکسن سمیت کئی ورڈیس کے حامیوں کو حراست میں لیا اور ملک بدر کیا۔ اب اس کا دعویٰ ہے کہ اس پر کروشیا میں داخل ہونے پر تاحیات پابندی عائد کر دی گئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ "انہوں نے ہمیں ملک بدر کر دیا لیکن کوئی وجہ نہیں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم مادر وطن کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔" جیکسن، جو اب ایک جلاوطن حکومت کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں، نے الزام لگایا ہے کہ کروشین حکام نے سربیا کی جانب سے داخلے کو روکنے کے لیے ورڈیس کے ساحل پر گشت بڑھا دیا ہے۔ کشیدگی کے باوجود ان کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل میں دونوں ممالک کے ساتھ پرامن سفارتی تعلقات قائم کرنے کی امید رکھتے ہیں۔
جیکسن نے مزید کہا کہ "ہمیں کروشین حکام کے ساتھ بہت سے مسائل کا سامنا ہے، لیکن ہم بالآخر ان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔"
پاسپورٹ، سیاست اور مستقبل کے منصوبے
ورڈیس کے ہر شہری کو پاسپورٹ جاری کیا جاتا ہے، حالانکہ جیکسن نے خبردار کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی سفر کے لیے درست نہیں ہیں۔ تاہم، اس کا دعویٰ ہے کہ کچھ لوگ ورڈیس پاسپورٹ کا استعمال کرتے ہوئے کامیابی سے دوسرے ممالک میں داخل ہوئے ہیں۔
مائکرونیشن اس بارے میں بھی منتخب ہے کہ کون شہری بن سکتا ہے۔ طبی، سیکورٹی یا قانونی مہارت رکھنے والے افراد کو مبینہ طور پر ترجیح دی جاتی ہے، وہ کردار جو جیکسن کے بقول ایک چھوٹے، ترقی پذیر معاشرے کے لیے اہم ہیں۔
اگرچہ وہ فی الحال صدر کے طور پر کام کر رہے ہیں، جیکسن کا اصرار ہے کہ وہ اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں۔ اگر ورڈیس کو وسیع تر شناخت یا زمین پر جسمانی کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے، تو وہ عہدہ چھوڑ دیں گے اور جمہوری انتخابات کا مطالبہ کریں گے۔
ناکامیوں اور شکوک و شبہات کے باوجود، جیکسن پر امید ہیں۔ ان کا استدلال سادہ ہے: چونکہ نہ تو کروشیا اور نہ ہی سربیا اس زمین پر دعویٰ کرتے ہیں، ورڈیس کو اس پر مکمل حق حاصل ہے۔
