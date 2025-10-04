ETV Bharat / international

غزہ کی حمایت میں اٹلی کی سڑکوں پر کیوں نکالی گئی زبردست ریلی؟ بیس لاکھ افراد ریلی میں ہوئے شامل

اطالوی وزیراعظم میلونی نے ہڑتال پر تنقید کرتے ہوئے کہا، پورے ملک میں بڑے پیمانے پر خلل پڑا۔ اس پر سیاسی پارٹیوں کا غلبہ ہے۔

2 million people rally in italy for gaza as general strike halts key services Urdu News
مظاہرین 3 اکتوبر 2025 کو اٹلی کے شہر بولوگنا میں فلسطینیوں کی حمایت میں احتجاج کے لیے جمع ہوئے (AP Associated Press)
By AP (Associated Press)

Published : October 4, 2025 at 10:33 AM IST

4 Min Read
روم: اٹلی کی سب سے بڑی یونین نے کہا کہ غزہ کے رہائشیوں اور انسانی امداد کے مشن کی حمایت میں ایک روزہ عام ہڑتال کے لیے جمعہ کو 20 لاکھ سے زائد افراد نے اٹلی (اطالوی) کے 100 شہروں میں ریلیاں نکالیں۔

اطالوی یونینوں نے ہڑتال کا اعلان بدھ کی رات اسرائیلی بحریہ کی جانب سے گلوبل سمود فلوٹیلا کو روکنے کے بعد کیا، جو غزہ تک امداد پہنچانے کے لیے اسرائیل کی بحری ناکہ بندی کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے بعد سے یوروپ اور دنیا بھر میں احتجاج اور مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں، لیکن اٹلی میں وہ یہ مظاہرے خاصے مضبوط رہے ہیں۔

ملک بھر میں بڑے پیمانے پر بدامنی کا اندیشہ

اٹلی کی قدامت پسند وزیر اعظم جارجیا میلونی نے ہڑتال پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اس سے ملک بھر میں بڑے پیمانے پر بدامنی پھیل سکتی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ سیاسی طور پر محرک ہے اور اس کا مقصد دائیں بازو کی حکومت ہے۔

اہم شعبوں میں اہم خدمات متاثر

اٹالین جنرل کنفیڈریشن آف لیبر، CGIL (Italian General Confederation of Labour) یونین کے مطابق، 300,000 افراد نے اکیلے روم کی سڑکوں پر مارچ کیا، جب کہ عام ہڑتال میں شرکت کی قومی اوسط تقریباً %60 تھی، جس نے ٹرانسپورٹ اور اسکولوں سمیت اہم شعبوں میں تمام اہم خدمات کو متاثر کیا۔

فلورنس میں مظاہرین نے اطالوی قومی فٹ بال ٹیم کے تربیتی مرکز کے دروازوں تک مارچ کیا اور مطالبہ کیا کہ اسرائیل کے خلاف اس کا آئندہ ورلڈ کپ کوالیفائر غزہ میں جنگ کی وجہ سے منسوخ کر دیا جائے۔

"آؤ سختی کے ساتھ صیہونیت کو روکیں"

اٹلی 14 اکتوبر کو یوڈائن (Udine) میں اسرائیل کی میزبانی کرنے والا ہے لیکن یو ای ایف اے (Union of European Football Associations) UEFA جنگ کی وجہ سے اسرائیل کو معطل کرنے پر غور کر رہا ہے۔ کھلاڑی فلورنس میں Coverciano ٹریننگ سینٹر میں نہیں تھے، لیکن ٹیم پیر کو وہاں جمع ہوگی۔

مظاہرین فٹ بال کمپلیکس کے باہر سڑک پر پرامن طریقے سے احتجاج کرتے ہوئے دکھائی دیے، اطالوی زبان میں ایک بینر لہرا رہے تھے جس پر لکھا تھا، "آؤ سختی کے ساتھ صیہونیت کو روکیں۔"

زیادہ تر احتجاج پرامن رہے

جمعے کی صبح تقریباً ایک لاکھ افراد نے شمالی شہر میلان میں ایک ریلی میں شرکت کی۔ شہر کی ایک شاہراہ کو بلاک کرنے والے مظاہرین کے ایک گروپ کی جانب سے پولیس پر بوتلیں پھینکنے کے بعد مختصر جھڑپیں شروع ہوئیں، جس سے پولیس کو دھویں کے بم فائر کرنے کا اشارہ ہوا۔ ٹورین، بولوگنا اور نیپلز میں بھی کہیں کہیں جھڑپیں ہوئیں لیکن زیادہ تر احتجاج پرامن رہے۔

"انقلاب اور طویل ویک اینڈ ایک ساتھ نہیں چلتے"

میلونی نے جمعرات کو ہڑتال کی مذمت کرتے ہوئے نامہ نگاروں کو بتایا، "مجھے اب بھی یقین ہے کہ اس سے فلسطینی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری طرف، میں سمجھتی ہوں کہ اس سے اطالوی عوام کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے۔" "انقلاب اور طویل ویک اینڈ ایک ساتھ نہیں چلتے۔"

اطالوی رہنما پر غزہ تنازعہ میں اسرائیل کے دیرینہ حامی، اٹلی کے موقف کو تبدیل کرنے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے، کیونکہ غزہ میں پھیلنے والے بڑے انسانی بحران کو روکنے کے مطالبات بڑھ رہے ہیں۔

