آپ 24 گھنٹے تک بغیر دوڑے یا جم گئے جسم کی چربی جلا سکتے ہیں، فٹنس ٹرینر جانتا ہے کہ کیسے

جسم میں خاص طور پر پیٹ کے گرد جمع چربی نہ صرف خوبصورتی کو کم کرتی ہے بلکہ یہ صحت کے لیے خطرے کا اشارہ بھی ہے۔ پیٹ کی چربی، جسے visceral fat بھی کہا جاتا ہے، آپ کے اعضاء کے گرد جمع ہوتا ہے اور ذیابیطس، دل کی بیماری اور کچھ کینسر جیسی بیماریوں کا خطرہ بڑھا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زیادہ وزن یا موٹاپا ہونا بہت سی دائمی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ ایسے میں اب وقت آگیا ہے کہ آپ اپنے طرز زندگی پر خصوصی توجہ دیں۔
وزن کم کرنے کے لیے دوڑنا بہت سے لوگوں کا پہلا انتخاب ہے۔ تاہم، ٹریڈمل پر دوڑنا یا چلنا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگوں کے لیے فٹنس ٹرینر نیکچ مارسن نے کچھ ایسی عادات تجویز کی ہیں جو آپ کو 24 گھنٹے چربی جلانے میں مدد دیں گی۔ اپنی انسٹاگرام پوسٹ میں انہوں نے اچھی نیند لینے، مسلز بنانے اور پروٹین لینے کے سات طریقے بتائے ہیں۔ اس نے کہا، "کیا آپ دن میں 24 گھنٹے چربی جلانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ عادات واقعی آپ کی مدد کر سکتی ہیں۔"
فٹنس ٹرینر نیکچ مرسن کے مطابق
کم از کم 7-9 گھنٹے سونا یقینی بنائیں
نیند کی کمی ہمارے میٹابولزم کو 20-30 فیصد تک کم کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ چربی ذخیرہ کرنے والے ہارمونز میں اضافہ ہوتا ہے۔ پٹھوں کی بحالی اور بہتر نتائج کے لیے مناسب نیند ضروری ہے۔
روزانہ 8000 قدم چلیں۔
تیز چلنے کے بجائے آہستہ آہستہ چلنے سے آپ کو بغیر تناؤ کے چربی کم کرنے میں مدد ملے گی۔ پٹھوں کے نقصان کو روکنے کا یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔
یقینی بنائیں کہ ہر کھانے میں پروٹین ہو۔
ہم جو پروٹین کھاتے ہیں اس سے 30% کیلوریز ہاضمے میں خرچ ہوتی ہیں۔ یہ قدرتی چربی جلانے والے کے طور پر کام کرتا ہے۔
کھانے سے پہلے پانی پی لیں۔
کھانے سے پہلے پانی پینا میٹابولزم کو 30 فیصد تک بڑھاتا ہے۔ کھانے سے پہلے پانی پینا بھوک کو کنٹرول کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی آپ کے معدے کو بھرتا ہے، کھانے کے لیے کم جگہ چھوڑتا ہے ۔یہ وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔
وقفے وقفے سے ڈا ئٹ
وقفے وقفے سے ڈائٹ وقت کی پابندی والی خوراک کی ایک قسم ہے، جس میں آپ کو اپنے ایک دن کے آخری کھانے اور اگلے دن کے پہلے کھانے کے درمیان ایک طویل وقفہ رکھنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے اس کا کھانا دن میں تھوڑے وقت تک محدود رہتا ہے۔ عام طور پر ڈائٹ پر 16 گھنٹے کھائے بغیر رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور آٹھ گھنٹے کے وقفے میں کھاتے ہیں۔ 16:8 وقفے وقفے سے ڈائٹ پلان وزن کم کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ثابت ہوا ہے۔
مزید پڑھیں: جموں وکشمیر میں 26 فیصد سے زائد بچے موٹاپے کا شکار
ٹھنڈا پانی نہانا
ٹھنڈا نہانا جسم میں بھوری چربی کو متحرک کرتا ہے۔ نتیجتاً نہانے کے بعد بھی چند گھنٹوں تک کیلوریز جلتی رہتی ہیں۔ فٹنس کوچز کا کہنا ہے کہ دوڑنے سے کیلوریز اسی وقت جلتی ہیں جب آپ دوڑتے ہیں۔ لیکن یہ عادات آپ کے جسم کو دن بھر چربی جلانے والی مشین میں تبدیل کر دیتی ہیں۔
(ڈس کلیمر: یہ عام معلومات صرف پڑھنے کے لیے ہیں۔ ETV بھارت اس معلومات کی سائنسی اعتبار سے کوئی توثیق نہیں کرتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے یوگا ماہرین سے رجوع کریں۔)