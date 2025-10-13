ویمنز ورلڈ کپ 2025: بھارت کی شکست کا ذمہ دار کون، کپتان حرمن نے بڑی وجہ بتائی
330 رنز بنانے کے باوجود ہندوستانی خواتین ٹیم کو آسٹریلیا کے ہاتھوں تین وکٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
حیدرآباد: ہندوستانی خواتین ٹیم اوپنرز اسمرتی مندھانا (80) اور پراتیک راول (75) کے ذریعہ فراہم کردہ مضبوط پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھانے میں ناکام رہی اور اتوار 12 اکتوبر کو ویمن ورلڈ کپ 2025 میں آسٹریلیا کے ہاتھوں تین وکٹوں سے شکست کا سامنا کیا۔
مندھانا اور راول نے پہلی وکٹ کے لیے 155 رنز جوڑے، جس سے ہندوستان کو 30 اوورز میں 1 وکٹ پر 198 تک پہنچانے میں مدد ملی۔ صورتحال کا فائدہ اٹھانے کے بجائے، بھارت نے 138 رنز پر نو وکٹیں گنوا دیں، جن میں 36 رنز پر چھ وکٹیں شامل تھیں۔ ٹیم 48.5 اوورز میں 330 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی، وہ اپنے پورے 50 اوور استعمال کرنے میں ناکام رہی۔
اس کے بعد آسٹریلیا کی کپتان ایلیسا ہیلی نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے 107 گیندوں پر 142 رنز بنائے۔ ایلیس پیری (47 ناٹ آؤٹ) اور ایشلے گارڈنر (45) کی اہم شراکت کی بدولت آسٹریلیا نے 49 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 331 رنز بنائے اور چھ گیندیں باقی رہ کر میچ جیت لیا۔
کپتان حرمین نے شکست کی اصل وجہ بتا دی۔
اتوار کو میچ کے بعد کی پریزنٹیشن تقریب میں، ہرمن پریت کور نے کہا، "جس طرح سے ہم نے آغاز کیا، ہم 30-40 رنز مزید جوڑ سکتے تھے۔ ہم نے آخری چھ اوورز میں رنز گنوائے، اور اس کی قیمت ہمیں بھگتنی پڑی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ ایک اچھی وکٹ ہے، لیکن آخری چھ اوورز میں اچھی بلے بازی نہ کر پانا ہمیں مہنگا پڑا۔ اوپنرز نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور ہم 30 رنز تک اسکور کرنے میں کامیاب رہے۔"
ہرمن نے کہا کہ ہندوستان کے نچلے آرڈر کے بلے باز جنہوں نے پہلے تین میچوں میں ان کی مدد کی تھی، آسٹریلیا کے خلاف اس کارکردگی کو دہرانے میں ناکام رہے۔ ہندوستانی کپتان نے کہا، "آخری پانچ اوورز ہمیں مہنگا پڑے۔ آخری تین میچوں میں، ہم درمیانی اوورز میں بیٹنگ نہیں کر سکے۔ ہمارے نچلے آرڈر نے ذمہ داری لی۔ آج پہلے 40 اوور اچھے تھے۔ یہ اہم ہے کہ ہم کس طرح واپسی کرتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔
بھارت کیلئے آگے کا راستہ مشکل ۔
واضح رہے کہ بھارت آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ سے مسلسل دو میچ ہار چکا ہے، جس سے وہ ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل کی دوڑ میں برقرار رہنے کی مشکل پوزیشن میں ہے۔ ہندوستان کے اب انگلینڈ، نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کے خلاف تین میچز باقی ہیں اور ٹاپ فور میں رہنے کے لیے اسے کم از کم دو میچ جیتنا ہو گا۔ ہندوستانی ٹیم فی الحال چار میچوں میں چار پوائنٹس، دو ہار اور دو جیت کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل میں تیسرے نمبر پر ہے۔