بخار میں چائے یا کافی کیوں نہیں پینی چاہیے؟ ماہرین سے جواب جانیں
اگر آپ کو بخار ہو تو آپ کافی یا چائے پیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں...
Published : September 15, 2025 at 10:55 AM IST|
Updated : September 15, 2025 at 11:32 AM IST
بدلتے موسم کے باعث موسمی امراض کا خطرہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے میں بہت سے لوگوں کو بخار اور زکام جیسی صحت کے معمولی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قدرتی طور پر بخار ہونے پر کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا، اس لیے بہت سے لوگ اس وقت چائے یا کافی پینے کا سوچتے ہیں۔ لیکن کیا بخار ہونے پر چائے یا کافی پی سکتے ہیں؟ اسے پینے سے کیا ہوتا ہے؟ ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں...
جب آپ کو بخار ہوتا ہے تو آپ کا جسم قدرتی طور پر تھک جاتا ہے۔ اس دوران آپ کے جسم کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال میں چائے یا کافی پینا آپ کے جسم کو الرٹ موڈ میں رکھے گا کیونکہ اس میں کیفین ہوتی ہے۔ کافی اور چائے جیسے مشروبات پینے سے آپ کے جسم پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ کیونکہ کافی یا چائے میں موجود کیفین آپ کو سونے سے روکے گی اور یہ جسم میں پانی کی کمی کا باعث بھی بنے گی۔ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو جسم میں پانی کی مقدار کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ماہرین صحت کا مشورہ ہے کہ جب آپ کو بخار ہو تو کافی یا چائے پینا اچھا نہیں ہے۔
ملک کی کئی ریاستوں میں سیلاب ہے جس کی وجہ سے نظام زندگی مکمل طور پر درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ ہر کوئی پانی کے کم ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سیلاب کا پانی کم ہونے کے بعد کئی بیماریوں کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ سیلاب کے بعد نہ صرف گندگی اور انفیکشن پھیلتے ہیں بلکہ کئی خطرناک بیماریاں بھی تیزی سے پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔
ڈاکٹر سوارنجیت سنگھ دھون کے مطابق سیلاب کا پانی گندا ہے۔ اس سے کیڑے مکوڑے، سانپ اور پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں تیزی سے پھیل سکتی ہیں۔ سیلابی پانی سے قے، اسہال، ہیضہ، یرقان اور جلد کے امراض کا بھی خطرہ ہے۔ سیلابی پانی میں موجود نقصان دہ بیکٹیریا، وائرس اور کیمیکل انسان کو سنگین بیماریوں کا شکار بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صاف پانی اور صفائی کی کمی انفیکشن تیزی سے پھیلتی ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ ضروری ہے کہ لوگ سیلاب کے بعد اپنی صحت کے بارے میں محتاط رہیں اور کسی بھی علامت کو نظر انداز نہ کریں۔
مزید پڑھیں: صبح خالی پیٹ چائے نہ پئیں، وجہ جان کرآپ حیران رہ جائیں گے
جب آپ کو بخار ہو تو ضروری ہے کہ آرام کریں اور غذائیت سے بھرپور کھانا کھائیں تاکہ آپ اچھی طرح سو سکیں۔ آسانی سے ہضم ہونے والی غذائیں کھانے اور نیم گرم پانی یا دلیہ پینے کی عادت ڈالیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کیفین والے مشروبات سے حتی الامکان پرہیز کریں۔
(ڈس کلیمر: یہ عام معلومات صرف پڑھنے کے مقصد کے لیے فراہم کی گئی ہیں۔ای ٹی وی بھارت اس معلومات کی سائنسی اعتبار سے کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے براہ کرم کسی ماہر سے رجوع کریں۔)