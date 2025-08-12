کیلے کی شکل ہمیشہ ٹیڑھی کیوں ہوتی ہے؟ وجہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے

کیلا صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ اسے پیار سے کھاتے ہیں۔ کیلا جسم کو فوری توانائی فراہم کرتا ہے۔ اس میں بہت سے غذائی اجزاء ہوتے ہیں۔ اسی لیے اسے سپر فوڈ کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ صبح ناشتے میں کیلا کھاتے ہیں۔ کچھ لوگ توانائی کے لیے شام کو کیلا کھاتے ہیں۔ پٹھوں کی تعمیر سے لے کر جسم میں الیکٹرولائٹ کا توازن برقرار رکھنے تک، کیلا صحت کے لیے ایک نعمت ہے۔ تاہم کیلے ہمیشہ قدرے جھکے ہوئے یا ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی ضرور آیا ہوگا کہ کیلے کی شکل ٹیڑھی کیوں ہوتی ہے؟ آئیے اب اس کے پیچھے کی سائنس کے بارے میں جانتے ہیں۔
کیلے کی شکل ٹیڑھی کیوں ہوتی ہے؟
نیچر کمیونیکیشن میں شائع ہونے والے ایک مضمون کے مطابق کیلے کی قدرے خمیدہ شکل کی سب سے بڑی وجہ 'فوٹوٹراپزم' ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ پودے روشنی کی طرف جھکتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں، جب کیلے کے درخت میں پھل نظر آنے لگتے ہیں، تو کلیاں (جو بعد میں کیلے کے گچھے بن جاتی ہیں) نیچے کی طرف جھک جاتی ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کیلے کا پھل کشش ثقل کے اثر سے نیچے کی طرف بڑھتا ہے۔ جیسے جیسے پھل بڑھتے ہیں، ان کا رخ سورج کی روشنی کی طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیلے کی شکل خمیدہ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔
زیادہ تر پودوں کی جڑیں کشش ثقل کی سمت بڑھتی ہیں، یعنی نیچے کی طرف، جب کہ تنا اوپر کی طرف بڑھتا ہے۔ لیکن کیلے کے پھل کے معاملے میں، یہ تھوڑا مختلف ہے. کیلے کا پھل پہلے کشش ثقل کی سمت میں نیچے کی طرف بڑھتا ہے لیکن پھر سورج کی روشنی کی تلاش میں آہستہ آہستہ اوپر کی طرف مڑ جاتا ہے۔ اس عمل کو منفی جیوٹروپزم کہا جاتا ہے۔
کیا کیلے کی ٹیڑھی شکل اس کے ذائقے کو متاثر کرتی ہے؟
اس سوال کا جواب یقیناً نفی میں ہے۔ کیلے کی شکل کا اس کے ذائقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا ذائقہ بنیادی طور پر مختلف قسم، مٹی، آب و ہوا اور پکنے کے مرحلے پر منحصر ہوتا ہے۔ ذائقہ کا انحصار اس بات پر نہیں ہوتا کہ کیلا سیدھا ہے یا ٹیڑھا۔ کیلا جب پک جاتا ہے تو اس کا ذائقہ زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بہت سے غذائی اجزاء سے بھرپور ہے۔
کیلے کے صحت سے متعلق فوائد
کیلے قدرتی چینی اور فائبر کا ایک جدید ذریعہ ہیں۔ یہ جسم کو فوری توانائی فراہم کرتے ہیں۔ کیلا کھانے سے تھکاوٹ اور کمزوری کم ہوتی ہے۔ اس لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ ناشتے میں یا ورزش سے پہلے کیلے کھانا اچھا ہے۔ کیلے میں موجود فائبر نظام ہاضمہ کو صحت مند رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ قبض کا مسئلہ دور کرتا ہے۔ کیلے پوٹاشیم سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ دل کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ پوٹاشیم بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ دل کی بیماری کا خطرہ کم کرتا ہے۔ کیلے میں ٹرپٹوفن امینو ایسڈ ہوتا ہے جو جسم میں سیروٹونن ہارمون کی پیداوار کو بڑھاتا ہے۔ یہ تناؤ کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ویسے کیلا کھانے کے بہت سے فائدے ہیں۔